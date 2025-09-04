Mukesh Ambani के लिए क्या अमीर-गरीब! सबको दे रहे Free Data, 3 दिन तक दबाकर चलाएं इंटरनेट
Advertisement
trendingNow12907989
Hindi Newsटेक

Mukesh Ambani के लिए क्या अमीर-गरीब! सबको दे रहे Free Data, 3 दिन तक दबाकर चलाएं इंटरनेट

रिलायंस जियो 5 सितंबर 2025 को अपना 9वां एनिवर्सरी मना रही है. 5G स्मार्टफोन यूजर्स को 5 से 7 सितंबर तक अनलिमिटेड 5G डाटा फ्री मिलेगा, चाहे उनका प्लान कोई भी हो.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 04, 2025, 07:20 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mukesh Ambani के लिए क्या अमीर-गरीब! सबको दे रहे Free Data, 3 दिन तक दबाकर चलाएं इंटरनेट

भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो 5 सितंबर 2025 को अपना 9वां एनिवर्सरी मना रही है. इस खास मौके पर जियो ने अपने 500 मिलियन से ज्यादा यूजर्स के लिए कई जबरदस्त ऑफर्स और स्पेशल प्लान लॉन्च किए हैं. कंपनी ने इसे “Anniversary Celebration Plans” नाम दिया है, जिसमें फ्री डाटा, डिस्काउंटेड प्लान और लॉयल कस्टमर्स के लिए सालभर का फायदा शामिल है. आइए जानते हैं विस्तार से.

एनिवर्सरी वीकेंड बेनिफिट्स (5 से 7 सितंबर)
 • 5G स्मार्टफोन यूजर्स को 5 से 7 सितंबर तक अनलिमिटेड 5G डाटा फ्री मिलेगा, चाहे उनका प्लान कोई भी हो.
 • 4G स्मार्टफोन यूजर्स भी पीछे नहीं रहेंगे. उन्हें सिर्फ ₹39 का ऐड-ऑन लेना होगा, जिसके बाद वे रोजाना 3GB FUP (Fair Usage Policy) के साथ अनलिमिटेड डाटा का मजा ले पाएंगे.
मतलब इन 3 दिनों तक जियो यूजर्स बिना सोचे समझे इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं.

एनिवर्सरी मंथ प्लान (5 सितंबर से 5 अक्टूबर तक)
 • जियो ने ₹349 का Celebration Plan लॉन्च किया है, जो प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों यूजर्स के लिए है.
 • इसमें मिलेगा:
 • अनलिमिटेड 5G डाटा (2GB/day और उससे ऊपर के लॉन्ग-टर्म प्लान्स पर)
 • Jio Finance से 2% अतिरिक्त डिजिटल गोल्ड
 • ₹3000 तक के वाउचर्स, जिनमें शामिल हैं:
 • JioHotstar सब्सक्रिप्शन
 • JioSaavn Pro और कॉलर ट्यून
 • Zomato Gold
 • Netmeds First (हेल्थ बेनिफिट्स)
 • EaseMyTrip ट्रैवल ऑफर
 • AJIO फैशन डिस्काउंट
 • Reliance Digital पर कैशबैक
 • जो यूजर्स लो-वैल्यू प्लान पर हैं, वे सिर्फ ₹100 जोड़कर ये सारे फायदे ले सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

एनिवर्सरी ईयर रिवॉर्ड

जियो ने लॉयल कस्टमर्स के लिए सालभर का फायदा भी रखा है.
 • अगर कोई यूजर लगातार 12 महीने तक हर बार ₹349 का प्लान रिचार्ज करता है, तो उसे 13वां महीना फ्री मिलेगा.
यानी साल में एक बार बिल्कुल फ्री सर्विस.

जियोहोम यूजर्स के लिए खास प्लान
जियो ने अपने JioHome यूजर्स के लिए भी धमाकेदार ऑफर पेश किया है.
 • ₹1200 का Celebration Plan (5 सितंबर से 5 अक्टूबर तक उपलब्ध)
 • इसमें मिलेगा:
 • 2 महीने की JioHome सर्विस फ्री
 • 1000+ टीवी चैनल्स का एक्सेस
 • 30 Mbps अनलिमिटेड इंटरनेट
 • 12+ OTT ऐप्स (जैसे JioHotstar, Zee5 आदि)
 • WiFi-6 राउटर और 4K सेट-टॉप बॉक्स
 • 2 महीने का Amazon Prime Lite
 • 2% अतिरिक्त डिजिटल गोल्ड
 • ₹3000 तक के वाउचर्स

FAQs

Q1. जियो का एनिवर्सरी ऑफर कब से कब तक मिलेगा?
5 सितंबर से 7 सितंबर (फ्री डाटा), और 5 सितंबर से 5 अक्टूबर तक (₹349 और ₹1200 प्लान).

Q2. क्या 4G यूजर्स को भी फ्री डाटा मिलेगा?
हां, लेकिन उन्हें ₹39 का ऐड-ऑन लेना होगा.

Q3. ₹349 प्लान के फायदे क्या हैं?
अनलिमिटेड 5G डाटा, डिजिटल गोल्ड और ₹3000 के वाउचर्स.

Q4. जियोहोम यूजर्स के लिए क्या ऑफर है?
₹1200 प्लान में 2 महीने की फ्री सर्विस, 1000+ चैनल्स, OTT सब्सक्रिप्शन और कई फायदे.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

mukesh ambaniReliance Jio

Trending news

Flood Live Updates: हिमाचल से लेकर पंजाब तक 'जल प्रलय'...दिल्ली में यमुना बेकाबू, बाढ़ प्रभावित इलाकों में बढ़ेंगी मुश्किल
breaking news live today
Flood Live Updates: हिमाचल से लेकर पंजाब तक 'जल प्रलय'...दिल्ली में यमुना बेकाबू, बाढ़ प्रभावित इलाकों में बढ़ेंगी मुश्किल
Next-Gen GST रिफॉर्म का ऐलान, पीएम मोदी ने कहा- इकोनॉमी को मिली नई...
PM Modi On Next-Gen GST
Next-Gen GST रिफॉर्म का ऐलान, पीएम मोदी ने कहा- इकोनॉमी को मिली नई...
USA से छिन गया 'मीडिएटर' का ताज! 'सीजफायर' पर अब ट्रंप-जिनपिंग की टक्कर
DNA Analysis
USA से छिन गया 'मीडिएटर' का ताज! 'सीजफायर' पर अब ट्रंप-जिनपिंग की टक्कर
पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत कार्यों का जायजा लेंगे अरविंद केजरीवाल,देश से...
Punjab Floods
पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत कार्यों का जायजा लेंगे अरविंद केजरीवाल,देश से...
अगले कुछ घंटे काफी अहम...दक्षिण कश्मीर में एहतियाती निकासी मुहिम शुरू
Jammu and Kashmir
अगले कुछ घंटे काफी अहम...दक्षिण कश्मीर में एहतियाती निकासी मुहिम शुरू
त्योहारों से पहले आम जनता की बल्ले-बल्ले, अब GST में होगा सिर्फ 5 और 18% का स्लैब
GST
त्योहारों से पहले आम जनता की बल्ले-बल्ले, अब GST में होगा सिर्फ 5 और 18% का स्लैब
अगले 24 घंटों में आसमान से बरसेगी 'आफत'! डूब जाएंगे घर-सड़क, जान लें बड़ा मौसम अलर्ट
weather update
अगले 24 घंटों में आसमान से बरसेगी 'आफत'! डूब जाएंगे घर-सड़क, जान लें बड़ा मौसम अलर्ट
बाढ़ का तांडव लेकिन पंजाब की माटी हताश नहीं! सिखों की पावर इन दो शब्दों में छिपी है
Punjab Floods
बाढ़ का तांडव लेकिन पंजाब की माटी हताश नहीं! सिखों की पावर इन दो शब्दों में छिपी है
बैठकर आपस में क्यों नहीं सुलझा लेते मुद्दा...कुत्ते की कस्टडी को लेकर HC की टिप्पणी
Delhi High Court
बैठकर आपस में क्यों नहीं सुलझा लेते मुद्दा...कुत्ते की कस्टडी को लेकर HC की टिप्पणी
मुझे कुछ याद नहीं... रेप के आरोपी ने जेल में बिताए 51 दिन, अब कोर्ट ने किया बरी
kolkata News
मुझे कुछ याद नहीं... रेप के आरोपी ने जेल में बिताए 51 दिन, अब कोर्ट ने किया बरी
;