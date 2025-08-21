Mukesh Ambani ने दिया मिडिल क्लास को डबल झटका! अब बंद किया 84 दिन वाला Plan! क्या करेंगे यूजर्स?
Mukesh Ambani's Jio Plan Removed: Reliance Jio की वेबसाइट पर अब Rs 799 प्लान दिखाई नहीं दे रहा है. यह कदम कंपनी ने Rs 249 प्लान हटाने के तुरंत बाद उठाया है. Rs 249 प्लान में यूजर्स को 1GB रोजाना डेटा मिलता था. इन बदलावों से कस्टमर के लिए चीजें महंगी होती जा रही हैं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 21, 2025, 09:43 AM IST
Reliance Jio Rs 799 plan removed: भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी Reliance Jio ने अपने Rs 799 प्रीपेड प्लान को अपने ऑफरिंग से हटा दिया है. इस प्लान में पहले यूजर्स को 1.5GB रोजाना डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS/दिन मिलते थे, जिसकी वैलिडिटी 84 दिनों की थी. अब अगर कोई यूजर 1.5GB रोजाना डेटा के साथ 84 दिन की वैलिडिटी वाला प्लान लेना चाहता है, तो उसे Rs 889 का प्लान चुनना होगा. यह प्लान JioSaavn Pro सब्सक्रिप्शन के साथ आता है, लेकिन असल में यह पहले वाले Rs 799 प्लान की तुलना में महंगा है. मुकेश अंबानी की Reliance Jio की वेबसाइट पर अब Rs 799 प्लान दिखाई नहीं दे रहा है. यह कदम कंपनी ने Rs 249 प्लान हटाने के तुरंत बाद उठाया है. Rs 249 प्लान में यूजर्स को 1GB रोजाना डेटा मिलता था. इन बदलावों से कस्टमर के लिए चीजें महंगी होती जा रही हैं.

ARPU बढ़ाने की रणनीति

टेलीकॉम कंपनियां अब अपने Average Revenue Per User (ARPU) को बढ़ाना चाहती हैं. यह कदम निवेशकों को आकर्षित करने और IPO (Initial Public Offering) के समय बेहतर वैल्यूएशन पाने के लिए उठाया जा रहा है. Reliance Jio का IPO 2026 में होने की संभावना है.

इसी तरह, Bharti Airtel ने भी अपने Rs 249 प्लान को हटा दिया है. इससे कंपनियों को ARPU बढ़ाने में मदद मिलेगी बिना ज्यादा टैरिफ बढ़ाए.

fallback

नई वैलिड और किफायती प्लान्स
 • Rs 889 प्लान: 1.5GB रोजाना डेटा, 84 दिन की वैलिडिटी, JioSaavn Pro सब्सक्रिप्शन, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS/दिन.
 • Rs 666 प्लान: 1.5GB रोजाना डेटा, 70 दिन की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS/दिन, और JioHotstar Mobile/TV सब्सक्रिप्शन.

ध्यान देने वाली बात यह है कि 5G अब 1.5GB प्लान में शामिल नहीं है. 5G सुविधा अब केवल 2GB रोजाना डेटा प्लान के साथ ही उपलब्ध है.

उपभोक्ताओं के लिए असर
 • छोटे और मीडियम यूजर्स के लिए अब डेटा और कॉलिंग के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ेगा.
 • Jio के साथ आने वाले फ्री सब्सक्रिप्शन जैसे JioSaavn Pro और JioHotstar मोबाइल/टीवी थोड़ी राहत देंगे.
 • टेलीकॉम कंपनियों की रणनीति स्पष्ट है: कमर्शियल वैल्यू बढ़ाना और निवेशकों को आकर्षित करना.

FAQs

Q1: Rs 799 प्लान अब क्यों नहीं है?
A1: Reliance Jio ने इसे हटाकर Rs 889 और Rs 666 के प्लान पेश किए हैं.

Q2: 1.5GB रोजाना डेटा के लिए अब कितने पैसे देने होंगे?
A2: Rs 889 (84 दिन) या Rs 666 (70 दिन).

Q3: 5G सुविधा अभी किस प्लान में मिलेगी?
A3: केवल 2GB रोजाना डेटा वाले प्लान में.

Q4: Rs 666 प्लान में क्या मिलता है?
A4: 1.5GB रोजाना डेटा, 70 दिन की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS/दिन, और JioHotstar Mobile/TV सब्सक्रिप्शन.

