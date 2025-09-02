Mukesh Ambani का Jio बना यहां भी King! 2 करोड़ लोगों ने थामा हाथ; देखता रह गया Airtel, Vi
Mukesh Ambani का Jio बना यहां भी King! 2 करोड़ लोगों ने थामा हाथ; देखता रह गया Airtel, Vi

TRAI (टेलीकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया) की जुलाई 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक, जियो के पास अब 35.81% मार्केट शेयर है और इसके सब्सक्राइबर्स की संख्या 2 करोड़ से ज्यादा हो गई है. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 02, 2025, 11:48 AM IST
Mukesh Ambani का Jio बना यहां भी King! 2 करोड़ लोगों ने थामा हाथ; देखता रह गया Airtel, Vi

TRAI Delhi-NCR July 2025 Report: दिल्ली में टेलीकॉम सेक्टर में रिलायंस जियो (Reliance Jio) ने एक बार फिर अपनी बादशाहत कायम रखी है. TRAI (टेलीकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया) की जुलाई 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक, जियो के पास अब 35.81% मार्केट शेयर है और इसके सब्सक्राइबर्स की संख्या 2 करोड़ से ज्यादा हो गई है. इस रिपोर्ट से यह साफ है कि दिल्ली समेत पूरे भारत में जियो की पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही है.

भारत का टेलीकॉम सेक्टर बढ़ा
TRAI की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का कुल वायरलेस सब्सक्राइबर बेस जुलाई 2025 के आखिर में बढ़कर 1171.91 मिलियन (117 करोड़) तक पहुंच गया. हालांकि यह बढ़ोतरी सिर्फ 0.09% रही, लेकिन फिर भी यह दिखाता है कि भारतीय टेलीकॉम इंडस्ट्री में स्थिरता बनी हुई है.

इस ग्रोथ का सबसे बड़ा फायदा शहरी इलाकों (Urban Areas) को हुआ, जहां पर 3.16 मिलियन (31.6 लाख) नए यूजर्स जुड़े और अब यहां सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़कर 641.03 मिलियन हो गई. इसके उलट, ग्रामीण इलाकों (Rural Areas) में 2.12 मिलियन (21.2 लाख) यूजर्स की कमी दर्ज की गई और वहां का कुल सब्सक्राइबर बेस घटकर 530.88 मिलियन रह गया.

अर्बन बनाम रूरल: बड़ा फर्क
आज भारत में शहरी क्षेत्र पूरे वायरलेस यूजर बेस का 54.70% हिस्सा रखते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों की हिस्सेदारी 45.30% है.

टेलीडेंसिटी के आंकड़े भी इसी को दर्शाते हैं:
• शहरी वायरलेस टेलीडेंसिटी बढ़कर 125.74% हो गई है.
• ग्रामीण वायरलेस टेलीडेंसिटी घटकर 58.57% रह गई है.

इससे साफ है कि इंटरनेट और मोबाइल कनेक्शन की पहुंच अब भी ग्रामीण इलाकों में सीमित है.

मोबाइल सब्सक्रिप्शन का हाल
मोबाइल सब्सक्रिप्शन के मामले में भी यही ट्रेंड सामने आया.
• शहरी मोबाइल सब्सक्रिप्शन में 0.45% की बढ़ोतरी हुई और यह बढ़कर 636.02 मिलियन हो गया.
• ग्रामीण मोबाइल सब्सक्रिप्शन में 0.45% की गिरावट दर्ज की गई और यह घटकर 527.49 मिलियन रह गया.

मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) का ट्रेंड
रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जुलाई 2025 में करीब 15.41 मिलियन (1.54 करोड़) लोगों ने Mobile Number Portability (MNP) का इस्तेमाल किया. इसका मतलब है कि यूजर्स अपनी सुविधा और बेहतर सेवाओं के लिए लगातार ऑपरेटर बदल रहे हैं.

जियो क्यों है आगे?
जियो की सफलता के पीछे कई वजहें मानी जा रही हैं-
• सस्ते और बेहतर डेटा प्लान
• 5G नेटवर्क का तेजी से विस्तार
• दिल्ली जैसे बड़े शहरों में मजबूत नेटवर्क कवरेज
• नए यूजर्स को आकर्षित करने वाले ऑफर्स

इन्हीं कारणों से जियो ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में सबसे मजबूत खिलाड़ी है.

FAQs

Q1. दिल्ली में किस टेलीकॉम कंपनी का मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है?
दिल्ली में रिलायंस जियो का मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है – 35.81%.

Q2. भारत में कुल वायरलेस सब्सक्राइबर बेस कितना है?
जुलाई 2025 के अंत तक भारत का वायरलेस सब्सक्राइबर बेस 1171.91 मिलियन (117 करोड़ से ज्यादा) हो गया है.

Q3. शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सब्सक्रिप्शन का ट्रेंड कैसा है?
शहरी क्षेत्रों में सब्सक्रिप्शन बढ़ रहा है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कमी दर्ज की गई है.

Q4. जुलाई 2025 में कितने लोगों ने MNP कराया?
करीब 15.41 मिलियन (1.54 करोड़) लोगों ने जुलाई में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी का इस्तेमाल किया.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

mukesh ambaniReliance Jio

