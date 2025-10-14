Advertisement
trendingNow12961443
Hindi Newsटेक

Sim Card का ये नियम टूटा तो खानी पड़ सकती है जेल की हवा, जुर्माना भी लगेगा भारी, 99% लोग हैं अनजान!

मोबाइल फोन का इस्तेमाल तो आज हर शख्स कर रहा है, लेकिन सिम कार्ड के नियमों के बारे से आज भी ज्यादातर लोग अनजान हैं, जो आपको बड़ी मुश्किल में डाल सकते हैं. चलिए जानते हैं किस नियम को तोड़ने पर जेल की सजा हो सकती है.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Oct 14, 2025, 04:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Sim Card का ये नियम टूटा तो खानी पड़ सकती है जेल की हवा, जुर्माना भी लगेगा भारी, 99% लोग हैं अनजान!

आज ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो एक से ज्यादा मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके लिए अलग-अलग सिम कार्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है. अब जहां एक ओर इस वक्त सिम कार्ड मिलना जितना आसान हो गया है, उतने ही इसे लेकर सख्त कानून भी बनाए जा चुके हैं. लेकिन हैरानी की बात यह है कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वाले ज्यादातर लोग यह जानते ही नहीं है कि एक छोटे से सिम कार्ड की वजह से उन्हें लाखों रुपये का जुर्माना और जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है. क्या आपको पता है कि अगर आपके नाम पर तय सीमा से ज्यादा सिम कार्ड मिलते हैं तो इसके लिए आपको 2 लाख रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है. चलिए जानते हैं सिम कार्ड से जुड़े कानून.

सरकार रखती है पूरी निगरानी
आज बेशक लोग एक से ज्यादा सिम कार्ड रखने लगे हैं, लेकिन टेलीकॉम नियमों के मुताबिक, हर शख्स के लिए सिम कार्ड रजिस्टर्ड कराने की एक सीमा तय की गई है. वहीं, सरकार ने इन नियमों की निगरनी करने और लोगों की सुरक्षा के लिए संचार साथी नाम से एक पोर्टल की शुरुआत भी की है, जिसके जरिए आप यह पता लगा सकते हैं कि आपके नाम पर कितने सिम कार्ड चलाए जा रहे हैं.

एक शख्स खरीद सकता है सिर्फ इतने सिम कार्ड
इंडियन टेलीकॉम रूल्स के मुताबिक, हर शख्स के नाम पर मैक्सिमम 9 सिम कार्ड खरीदे जा सकते हैं. हालांकि, लेकिन जब बात जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर के राज्यों की आती है तो यहां 6 सिम ही एक्टिवेट हो सकती हैं. दूसरी ओर सतर्कता और किसी भी तरह की मुसीबत में फंसने से बचने के लिए वक्त-वक्त पर चेक करते रहें कि आपकी ID पर कितने सिम कार्ड एक्टिव हैं. अगर किसी शख्स के नाम पर इससे ज्यादा सिम कार्ड चलाए जा रहे होंगे तो उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है. इसके बाद भी अगर गलती नहीं सुधारी जाती तो दूसरी बार यह जुर्माना 2 लाख रुपये हो जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

3 साल हो सकती है जेल की सजा
इसके अलावा अगर किसी और शख्स ने किसी दूसरे व्यक्ति की पहचान पर कोई सिम कार्ड लिया है तो ऐसे मामलों में सजा और भी गंभीर हो सकती है. इस नियम का उल्लंघन करने पर 3 साल जेल की सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं. इसलिए हमेशा चेक करे कि आपकी पहचान का कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा. इसके लिए आप सरकार के Sanchar Saathi पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं. चलिए जानते हैं कैसे करना है इसका इस्तेमाल.

क्या और भी कहीं लॉग-इन हैं आपका Gmail अकाउंट, फ्रॉड होने से पहले तुरंत ऐसे लगाएं पता

इन स्टेप्स को करें फॉलो-

1. सबसे पहले सरकार के पोर्टल tafcop.sancharsaathi.gov.in पर विजिट करें.
2. अब यहां अपना मोबाइल नंबर, कैप्चा कोड भरें.
3. इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जिस पर क्लिक करके लॉग-इन प्रोसेस पूरा कर लें.
4. अब आपके सामने अगला पेज खुलेगा, यहां आपको उन सभी मोबाइल नंबर की लिस्ट दिख जाएगी, जो आपकी ID से चलाए जा रहे हैं.
5. यहां अगर आपको कोई संदिग्ध नंबर दिखे तो आप इस पर आप Not Required सेलेक्ट करके इसे बंद करवा सकते हैं.

WhatsApp अकाउंट हुआ ब्लॉक तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं डॉक्टर, जजेस ने दिया देसी इलाज

ये ऑप्शन भी है उपलब्ध
वहीं, अगर पहले ही आपके पास सीमा से ज्यादा सिम कार्ड हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूरसंचार विभाग (DoT) ने इन मामलों को सुलझाने के लिए भी री-वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू किया है. इस दौरान यूजर्स को एक्स्ट्रा सिम कार्ड डिस्कनेक्ट कराने का ऑप्शन दिया जाता है.

About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

TAGS

sim cardtelecom

Trending news

'चिल्लाओगी तो और मर्द बुला लेंगे', दुर्गापुर गैंगरेप पीड़िता ने सुनाई खौफनाक दास्तां
Durgapur gangrape case
'चिल्लाओगी तो और मर्द बुला लेंगे', दुर्गापुर गैंगरेप पीड़िता ने सुनाई खौफनाक दास्तां
ठंड की आड़ लेकर बच नहीं पाओगे... LoC पर सेना ने बढ़ाई चौकसी
Jammu and Kashmir
ठंड की आड़ लेकर बच नहीं पाओगे... LoC पर सेना ने बढ़ाई चौकसी
दोहा से हॉन्गकॉन्ग जा रहे विमान में फुल इमरजेंसी, अहमदाबाद में कराई गई लैंडिंग
Qatar Airways
दोहा से हॉन्गकॉन्ग जा रहे विमान में फुल इमरजेंसी, अहमदाबाद में कराई गई लैंडिंग
1965 से अब तक तकनीक बदली है साहस नहीं; ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा ज्यादा खतरानक
operation sindoor
1965 से अब तक तकनीक बदली है साहस नहीं; ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा ज्यादा खतरानक
केरल: हिजाब पहनी छात्रा को स्कूल के गेट पर रोका, मच गया बवाल; 2 दिन से स्कूल बंद
Kerala
केरल: हिजाब पहनी छात्रा को स्कूल के गेट पर रोका, मच गया बवाल; 2 दिन से स्कूल बंद
मुंबई के TISS कॉलेज कैंपस में GN Saibaba की बरसी पर प्रोग्राम, 12 छात्रों पर FIR
mumbai
मुंबई के TISS कॉलेज कैंपस में GN Saibaba की बरसी पर प्रोग्राम, 12 छात्रों पर FIR
तिरुपति बालाजी मंदिर से डॉलर की गड्डियां चुरा-चुराकर बनाई 100 करोड़ की प्रॉपर्टी
Andhra Pradesh Tirupati Tirumala Temple
तिरुपति बालाजी मंदिर से डॉलर की गड्डियां चुरा-चुराकर बनाई 100 करोड़ की प्रॉपर्टी
कर्नाटक में भ्रष्टाचार का नया भंडाफोड़, इस विभाग के अधिकारियों के घर छापा
Karnataka News
कर्नाटक में भ्रष्टाचार का नया भंडाफोड़, इस विभाग के अधिकारियों के घर छापा
पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ 70 करोड़ की धोखाधड़ी, ईडी की रडार पर यशदीप शर्मा
ED Raid
पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ 70 करोड़ की धोखाधड़ी, ईडी की रडार पर यशदीप शर्मा
'टीपू' का दांव लालू ने बिहार में खेला, कांग्रेस के पैंतरे से तेजस्‍वी को आया पसीना
bihar vidhan sabha chunav
'टीपू' का दांव लालू ने बिहार में खेला, कांग्रेस के पैंतरे से तेजस्‍वी को आया पसीना