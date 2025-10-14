Sim Card का ये नियम टूटा तो खानी पड़ सकती है जेल की हवा, जुर्माना भी लगेगा भारी, 99% लोग हैं अनजान!

आज ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो एक से ज्यादा मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके लिए अलग-अलग सिम कार्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है. अब जहां एक ओर इस वक्त सिम कार्ड मिलना जितना आसान हो गया है, उतने ही इसे लेकर सख्त कानून भी बनाए जा चुके हैं. लेकिन हैरानी की बात यह है कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वाले ज्यादातर लोग यह जानते ही नहीं है कि एक छोटे से सिम कार्ड की वजह से उन्हें लाखों रुपये का जुर्माना और जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है. क्या आपको पता है कि अगर आपके नाम पर तय सीमा से ज्यादा सिम कार्ड मिलते हैं तो इसके लिए आपको 2 लाख रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है. चलिए जानते हैं सिम कार्ड से जुड़े कानून.

सरकार रखती है पूरी निगरानी

आज बेशक लोग एक से ज्यादा सिम कार्ड रखने लगे हैं, लेकिन टेलीकॉम नियमों के मुताबिक, हर शख्स के लिए सिम कार्ड रजिस्टर्ड कराने की एक सीमा तय की गई है. वहीं, सरकार ने इन नियमों की निगरनी करने और लोगों की सुरक्षा के लिए संचार साथी नाम से एक पोर्टल की शुरुआत भी की है, जिसके जरिए आप यह पता लगा सकते हैं कि आपके नाम पर कितने सिम कार्ड चलाए जा रहे हैं.

एक शख्स खरीद सकता है सिर्फ इतने सिम कार्ड

इंडियन टेलीकॉम रूल्स के मुताबिक, हर शख्स के नाम पर मैक्सिमम 9 सिम कार्ड खरीदे जा सकते हैं. हालांकि, लेकिन जब बात जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर के राज्यों की आती है तो यहां 6 सिम ही एक्टिवेट हो सकती हैं. दूसरी ओर सतर्कता और किसी भी तरह की मुसीबत में फंसने से बचने के लिए वक्त-वक्त पर चेक करते रहें कि आपकी ID पर कितने सिम कार्ड एक्टिव हैं. अगर किसी शख्स के नाम पर इससे ज्यादा सिम कार्ड चलाए जा रहे होंगे तो उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है. इसके बाद भी अगर गलती नहीं सुधारी जाती तो दूसरी बार यह जुर्माना 2 लाख रुपये हो जाएगा.

3 साल हो सकती है जेल की सजा

इसके अलावा अगर किसी और शख्स ने किसी दूसरे व्यक्ति की पहचान पर कोई सिम कार्ड लिया है तो ऐसे मामलों में सजा और भी गंभीर हो सकती है. इस नियम का उल्लंघन करने पर 3 साल जेल की सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं. इसलिए हमेशा चेक करे कि आपकी पहचान का कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा. इसके लिए आप सरकार के Sanchar Saathi पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं. चलिए जानते हैं कैसे करना है इसका इस्तेमाल.

इन स्टेप्स को करें फॉलो-

1. सबसे पहले सरकार के पोर्टल tafcop.sancharsaathi.gov.in पर विजिट करें.

2. अब यहां अपना मोबाइल नंबर, कैप्चा कोड भरें.

3. इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जिस पर क्लिक करके लॉग-इन प्रोसेस पूरा कर लें.

4. अब आपके सामने अगला पेज खुलेगा, यहां आपको उन सभी मोबाइल नंबर की लिस्ट दिख जाएगी, जो आपकी ID से चलाए जा रहे हैं.

5. यहां अगर आपको कोई संदिग्ध नंबर दिखे तो आप इस पर आप Not Required सेलेक्ट करके इसे बंद करवा सकते हैं.

ये ऑप्शन भी है उपलब्ध

वहीं, अगर पहले ही आपके पास सीमा से ज्यादा सिम कार्ड हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूरसंचार विभाग (DoT) ने इन मामलों को सुलझाने के लिए भी री-वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू किया है. इस दौरान यूजर्स को एक्स्ट्रा सिम कार्ड डिस्कनेक्ट कराने का ऑप्शन दिया जाता है.