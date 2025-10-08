Advertisement
Mumbai One App: मुंबई वालों को PM मोदी ने दी सौगात, अब एक ही टिकट में होगा मेट्रो से बस तक का सफर

दिवाली से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई को खूबसूरत गिफ्ट दे दिया है, जिसमें उन्होंने मुंबई के लोगों के लिए सफर को बेहद आसान बना दिया है. अब मुंबई वालों को सफर करने के लिए टिकट की लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत नहीं है.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Oct 08, 2025, 07:15 PM IST
मुंबई की भागदौड़ वाली लाइफ में हर दिन ट्रेन से सफर करने वालों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. हालांकि, अब इस सफर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसान बना दिया है. दिवाली से पहले पीएम मोदी मुंबई वालों को खूब सौगातें दे रहे हैं. अब बुधवार, 8 अक्टूबर को Mumbai One ऐप लॉन्च की गई है. इसके जरिए लोग एक ही टिकट से मेट्रो, लोकल ट्रेन, मोनोरेल और बस जैसी सार्वजनिक सर्विस का फायदा उठा सकते हैं. पीएम मोदी का लॉन्च किया जाने वाला यह मुंबई वन ऐप Open Network for Digital Commerce (ONDC) पर बेस्ड है.

क्या है Mumbai One ऐप बनाने का मसकद
Mumbai One ऐप को बनाने का मसकद ही यह है कि मुबई के सार्वजनिक परिवहन को एक ही प्लेटफॉर्म में लाया जाए. इस ऐप के आने का फायदा यह होगा कि मुंबई के लोगों को अलग-अलग मेट्रो लाइन का इस्तेमाल करने के लिए अलग-अलग टिकट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वह एक ही टिकट से सफर कर पाएंगे. यह ऐप लोकल ट्रेन, मेट्रोल, मोनोरेल और बसे सेवाओं के लिए काम करेगा. इसकी वजह से अब लोगों को बार-बार टिकट लेने के लिए लंबी कतारों में नहीं खड़े होगा, जिससे उनका काफी वक्त भी बचेगा.

इन परिवहन नेटवर्क्स को जोड़ेगा Mumbai One

-मुंबई मेट्रो लाइन 1
-मुंबई मेट्रो लाइन 2A और 7
-मुंबई मेट्रो लाइन 3
-नवी मुंबई मेट्रो
-मुंबई मोनोरेल
-मुंबई लोकल ट्रेन
-बेस्ट बस सेवा
-ठाणे महानगर परिवहन
-मीरा-भायंदर परिवहन
-कल्याण-डोंबिवली परिवहन
-नवी मुंबई महानगर परिवहन

कैसे करें ऐप का इस्तेमाल
Android यूजर्स इस का इस्तेमाल करने के लिए Google Play Store पर OneTicket डाउनलोड करें, वहीं, iOS यूजर्स के लिए Apple App Store पर OneTicketIndia नाम का ऐप है. यह ऐप गुरुवार सुबह 5 बजे से डाउनलोड और इस्तेमाल किए जाने के लिए उपलब्ध होगा.

इन स्टेप्स से कर सकते हैं ऐप पर टिकट बुक

1. सबसे पहले अपने मोबाइल पर Mumbai One का ऐप डाउनलोड करें.
2. अब ऐप में अपनी मोबाइल नंबर डालकर इसे साइन अप कर लें.
3. इसके बाद आपको स्टेशन का सोर्स और डेस्टिनेशन चुनना है.
4. फिर टिकट की संख्या चुन लीजिए. ध्यान रहे कि एक बार में सिर्फ 4 टिकट ही बुक कर सकते हैं.
5. अब टिकट का भुगतान आप किसी भी UPI ऐप, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं.
6. इसके बाद आपको एक QR मिलेगा, जिसे मेट्रो गेट स्कैन करके एंट्री कर सकते हैं.

ऐप में मिलेंगे इतने फीचर्स
इस ऐप का इस्तेमाल सिर्फ टिकट बुक करने के लिए ही नहीं, बल्कि सफर के दौरान रियल टाइम अपडेट लेने के लिए भी किया जा सकता है. इसके अलावा आपको ट्रेन में देरी की जानकारी और ऑप्शनल रूल की भी पूरी जानकारी इस ऐप के जरिए मिल जाएगी. इतना ही नहीं, आप किसी भी स्टेशन के आस-पास घूमने वाली और आकर्षक जगहों के बारे में भी इसके मैप बेस्ड से ले सकते हैं.

