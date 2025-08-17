महिला ने ऑनलाइन ऑर्डर किया 1 लीटर दूध, लेकिन कर दी एक गलती और बैंक अकाउंट से खाली हो गए 18.5 लाख रुपये
Advertisement
trendingNow12884594
Hindi Newsटेक

महिला ने ऑनलाइन ऑर्डर किया 1 लीटर दूध, लेकिन कर दी एक गलती और बैंक अकाउंट से खाली हो गए 18.5 लाख रुपये

आज के डिजिटल युग में ऑनलाइन शॉपिंग और डिलीवरी सुविधाओं ने हमारी जिंदगी को बहुत आसान बना दिया है. लेकिन इसी सुविधा के चक्कर में कभी कभी बड़ी मुसीबत मिल जाती है. कुछ ऐसा ही हुआ मुंबई की एक 71 साल की बुजुर्ग महिला को, जिनके साथ  18.5 लाख रुपये की ठगी एक छोटी सी गलती के कारण हो गई.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 17, 2025, 09:38 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

महिला ने ऑनलाइन ऑर्डर किया 1 लीटर दूध, लेकिन कर दी एक गलती और बैंक अकाउंट से खाली हो गए 18.5 लाख रुपये

Online Fraud: आजकल हर दिन नए-नए तरीकों से साइबर फ्रॉड हो रहा है. साइबर ठग लोगों को अपनी जाल में फंसाने के लिए हर बार कुछ नए तरीके खोज ले रहे हैं. आज के समय में जब कई कंपनियां ऑनलाइन मोबाइल एप के जरिए से सामान की होम डिलीवरी कर रही हैं, तो लोग इसका खूब फायदा भी उठा रहे है. लेकिन इससे जुड़ी एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. घर बैठे दूध मंगवाना एक महिला को भारी पड़ गया और वह ठगी का शिकार हो गई. मुंबई की एक 71 साल की बुजुर्ग महिला ने एक लीटर दूध ऑनलाइन ऑर्डर करने की कोशिश की. महिला को दूध तो नहीं मिला लेकिन ऑनलाइन दूध मंगाने के चक्कर में 18 लाख 50 हजार का चूना लग गया. 

वडाला में रहने वाली बुजुर्ग महिला ने एक ऑनलाइन डिलीवरी एप से दूध ऑर्डर करने की कोशिश की. जिसके बाद दो दिनों में उसकी पूरी जमा-पूंजी ठग ली गई. जब महिला को पता चला तो उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी है. एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक महिला ने बीते 4 अगस्त को ऑनलाइन दूध ऑर्डर एक ऐप से किया. इसके कुछ ही देर बाद एक व्यक्ति का फोन आया जिसने खुद को एक ब्रांडेड दूध कंपनी का कार्यकारी अधिकारी दीपक बताया. उसके मोबाइल फोन नंबर पर एक लिंक भेजकर दूध ऑर्डर करने के लिए अपना जानकारी देने को कहा.

ये भी पढ़ेंः साइबर अटैकर्स ने तोड़ी हर दीवार, अब आपके सामने ही खाली कर रहे बैंक अकाउंट, बचना है तो ये एक तरीका मत करना नजरअंदाज

एक घंटे से ज्यादा चली बातचीत

इस दौरान उसने महिला को बिना कॉल डिस्कनेक्ट लिंक पर क्लिक कर जानकारी भरने को कहा. दोनों के बीच एक घंटे तक बातचीत होती रही. ज्यादा समय तक कॉल चलने से जब महिला ऊब गई तो फोन काट दिया. इसके अगले दिन महिला को उसी व्यक्ति का फिर से फोन आता है, जिसने महिला से बात करते हुए उससे बैंकिंग जानकारी ले ली. अगले दिन महिला को खाते से पैसे निकालने के मैसेज मिलते हैं. इसके बाद वह बैंक गई तो पता चला कि उसके एक खाते से 1 लाख 70 हजार निकाल लिए गए हैं और उसके अन्य 2 बैंक खाते भी खाली कर दिए गए. पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता महिला को अपने तीनों बैंकों में जमा कुल 18.5 लाख का नुकासान हुआ है और उसके तीनों बैंक खाते खाली हो गए. आरोपी ने महिला के मोबाइल पर भेजे गए लिंक पर क्लिक करने के बाद उसका फोन हैक कर लिया था.

छोटी सी भी गलती पड़ सकती है भारी
इस घटना ने सबको हैरान कर दिया है. क्योंकि आजकल ऑनलाइन दूध ऑर्डर करना ब्रेड या सब्ज़ी ऑर्डर करने जितना ही आम है. बुजुर्ग लोग अक्सर साइबर अपराधियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली चालों से अनजान होते हैं, इसलिए वे जल्दी ही इनके जाल में फंस जाते हैं. वडाला की महिला के साथ यह सिर्फ  पैसों का नुकसान नहीं है. यह किराने का सामान मंगवाने जैसी रोजमर्रा की चीजों पर भरोसा टूटने जैसा है.
अगर आपके भी फोन आता है और कोई बैंक से जुड़ी डिटेल जानने की कोशिश करे, तो सावधान हो जाइए. छोटी सी भी डिटेल आपके जीवनभर की कमाई को गायब करा सकती है.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

online fraudcyber scam

Trending news

पत्नी से झगड़े के बाद हैवान बना पिता; 4 बच्चों को कुएं में फेंका, फिर खुद भी कूदा...
Maharashtra
पत्नी से झगड़े के बाद हैवान बना पिता; 4 बच्चों को कुएं में फेंका, फिर खुद भी कूदा...
जम्मू-कश्मीर में फिर आई आफत, किश्तवाड़ के बाद कठुआ में 4 जगह फटा बादल; 4 की मौत
Kathua Cloudburst
जम्मू-कश्मीर में फिर आई आफत, किश्तवाड़ के बाद कठुआ में 4 जगह फटा बादल; 4 की मौत
उत्तराखंड-कश्मीर के बाद हिमाचल में बरसी आसमानी आफत, मंडी में सुबह-सुबह फटा बादल
mandi cloudburst
उत्तराखंड-कश्मीर के बाद हिमाचल में बरसी आसमानी आफत, मंडी में सुबह-सुबह फटा बादल
BJP इस बार चलेगी मुस्लिम वाला वाला दांव? इस नेता को बनाएगी उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार
vice president election
BJP इस बार चलेगी मुस्लिम वाला वाला दांव? इस नेता को बनाएगी उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार
भारत करने जा रहा है घातक मिसाइल टेस्ट, कांपेगा दुश्मन, हिंद महासागर में मचेगी खलबली
Brahmos Missile
भारत करने जा रहा है घातक मिसाइल टेस्ट, कांपेगा दुश्मन, हिंद महासागर में मचेगी खलबली
संडे-मंडे झमाझम होगी बारिश, कहीं बाढ़ मचाएगी आफत तो कहीं मौसम रहेगा सुहावना
Weather
संडे-मंडे झमाझम होगी बारिश, कहीं बाढ़ मचाएगी आफत तो कहीं मौसम रहेगा सुहावना
वो घटना, जब दशरथ मांझी ने पहाड़ को दे डाली चुनौती, 22 साल तक पत्थर काटकर बनाया मार्ग
Dashrath Manjhi
वो घटना, जब दशरथ मांझी ने पहाड़ को दे डाली चुनौती, 22 साल तक पत्थर काटकर बनाया मार्ग
स्पेस मिशन पूरा कर भारत वापस लौटे शुभांशु शुक्ला, एयरपोर्ट पर हुआ ग्रैंड वेलकम
Shubhanshu shukla
स्पेस मिशन पूरा कर भारत वापस लौटे शुभांशु शुक्ला, एयरपोर्ट पर हुआ ग्रैंड वेलकम
कर्नाटक का किंग कौन? MLA का दावा, दिसंबर के बाद शिवकुमार बनेंगे CM, नोटिस जारी
karnataka
कर्नाटक का किंग कौन? MLA का दावा, दिसंबर के बाद शिवकुमार बनेंगे CM, नोटिस जारी
DU से 'इकबाल का पन्ना' हटेगा! इकबाल... भारत के लिए जिन्ना से भी ज्यादा खतरनाक थे?
NCERT Partition
DU से 'इकबाल का पन्ना' हटेगा! इकबाल... भारत के लिए जिन्ना से भी ज्यादा खतरनाक थे?
;