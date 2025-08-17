महिला ने ऑनलाइन ऑर्डर किया 1 लीटर दूध, लेकिन कर दी एक गलती और बैंक अकाउंट से खाली हो गए 18.5 लाख रुपये

Online Fraud: आजकल हर दिन नए-नए तरीकों से साइबर फ्रॉड हो रहा है. साइबर ठग लोगों को अपनी जाल में फंसाने के लिए हर बार कुछ नए तरीके खोज ले रहे हैं. आज के समय में जब कई कंपनियां ऑनलाइन मोबाइल एप के जरिए से सामान की होम डिलीवरी कर रही हैं, तो लोग इसका खूब फायदा भी उठा रहे है. लेकिन इससे जुड़ी एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. घर बैठे दूध मंगवाना एक महिला को भारी पड़ गया और वह ठगी का शिकार हो गई. मुंबई की एक 71 साल की बुजुर्ग महिला ने एक लीटर दूध ऑनलाइन ऑर्डर करने की कोशिश की. महिला को दूध तो नहीं मिला लेकिन ऑनलाइन दूध मंगाने के चक्कर में 18 लाख 50 हजार का चूना लग गया.

वडाला में रहने वाली बुजुर्ग महिला ने एक ऑनलाइन डिलीवरी एप से दूध ऑर्डर करने की कोशिश की. जिसके बाद दो दिनों में उसकी पूरी जमा-पूंजी ठग ली गई. जब महिला को पता चला तो उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी है. एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक महिला ने बीते 4 अगस्त को ऑनलाइन दूध ऑर्डर एक ऐप से किया. इसके कुछ ही देर बाद एक व्यक्ति का फोन आया जिसने खुद को एक ब्रांडेड दूध कंपनी का कार्यकारी अधिकारी दीपक बताया. उसके मोबाइल फोन नंबर पर एक लिंक भेजकर दूध ऑर्डर करने के लिए अपना जानकारी देने को कहा.

एक घंटे से ज्यादा चली बातचीत

इस दौरान उसने महिला को बिना कॉल डिस्कनेक्ट लिंक पर क्लिक कर जानकारी भरने को कहा. दोनों के बीच एक घंटे तक बातचीत होती रही. ज्यादा समय तक कॉल चलने से जब महिला ऊब गई तो फोन काट दिया. इसके अगले दिन महिला को उसी व्यक्ति का फिर से फोन आता है, जिसने महिला से बात करते हुए उससे बैंकिंग जानकारी ले ली. अगले दिन महिला को खाते से पैसे निकालने के मैसेज मिलते हैं. इसके बाद वह बैंक गई तो पता चला कि उसके एक खाते से 1 लाख 70 हजार निकाल लिए गए हैं और उसके अन्य 2 बैंक खाते भी खाली कर दिए गए. पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता महिला को अपने तीनों बैंकों में जमा कुल 18.5 लाख का नुकासान हुआ है और उसके तीनों बैंक खाते खाली हो गए. आरोपी ने महिला के मोबाइल पर भेजे गए लिंक पर क्लिक करने के बाद उसका फोन हैक कर लिया था.

छोटी सी भी गलती पड़ सकती है भारी

इस घटना ने सबको हैरान कर दिया है. क्योंकि आजकल ऑनलाइन दूध ऑर्डर करना ब्रेड या सब्ज़ी ऑर्डर करने जितना ही आम है. बुजुर्ग लोग अक्सर साइबर अपराधियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली चालों से अनजान होते हैं, इसलिए वे जल्दी ही इनके जाल में फंस जाते हैं. वडाला की महिला के साथ यह सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है. यह किराने का सामान मंगवाने जैसी रोजमर्रा की चीजों पर भरोसा टूटने जैसा है.

अगर आपके भी फोन आता है और कोई बैंक से जुड़ी डिटेल जानने की कोशिश करे, तो सावधान हो जाइए. छोटी सी भी डिटेल आपके जीवनभर की कमाई को गायब करा सकती है.