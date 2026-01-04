Advertisement
शेयर बाजार की टिप्स के चक्कर में महिला ने 3 दिन में गंवाए 4 लाख रुपये! कहीं आप भी तो नहीं करते ये गलती? जानें बचाव के तरीके

शेयर बाजार की टिप्स के चक्कर में महिला ने 3 दिन में गंवाए 4 लाख रुपये! कहीं आप भी तो नहीं करते ये गलती? जानें बचाव के तरीके

Telegram Stock Tips Scam: मुंबई के नाहुर इलाके में रहने वाली एक 38 वर्षीय महिला के साथ स्कैमर्स ने टेलीग्राम ग्रुप पर ऑनलाइन ट्रेडिंग और शेयर बाजार में ट्रेडिंग टिप्स देने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी कर ली. पुलिस ने पाया कि कम से कम 11 अलग-अलग बैंक खातों और UPI अकाउंट का इस्तेमाल कर पैसे उड़ाए गए हैं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jan 04, 2026, 08:01 AM IST
शेयर बाजार की टिप्स के चक्कर में महिला ने 3 दिन में गंवाए 4 लाख रुपये! कहीं आप भी तो नहीं करते ये गलती? जानें बचाव के तरीके

Telegram Stock Tips Scam: आज के समय में स्कैमर्स के ऑनलाइन फ्रॉड के तरीके और भी स्मार्ट होते जा रहे हैं. भारत में डिजिटलीकरण बढ़ने के साथ-साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी, डेटा चोरी, फिशिंग और हैकिंग जैसे साइबर अपराध भी तेजी से बढ़ रहे हैं. अभी भी, भारत में साइबर सुरक्षा एक बड़ी समस्या बनी हुई है, जिसका फायदा स्कैमर्स उठा रहे हैं. ऐसा ही एक मामला मुंबई के नाहुर इलाके से सामने आया है. यहां एक 38 वर्षीय महिला शेयर बाजार के चक्कर में 3 दिनों में 4 लाख रुपये गवां बैठी. इसमें स्कैमर्स ने ऑनलाइन ट्रेडिंग और शेयर बाजार में ट्रेडिंग टिप्स के नाम पर एक टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से महिला को फंसाया था. 

क्या है पूरा मामला?
स्कैमर्स ने मुंबई के नाहुर इलाके में रहने वाली एक 38 वर्षीय महिला को एक टेलीग्राम ग्रुप में शामिल किया. यह ग्रुप खुद को बाज़ार के सुझावों और ट्रेडिंग की समझ का केंद्र बताता था. इस ग्रुप के एडमिन्स और 'ट्रेडिंग मेंटर्स' ने उस महिला को बताया कि अगर वह छोटे-छोटे निवेश शुरू करेगी तो उसे अच्छा-खासा फ़ायदा मिलेगा. स्कैमर्स ने सबसे पहले महिला को विश्वास में लेने के लिए उससे छोटे-छोटे ट्रांजैक्शन करने को कहा. यह पैसे लगाने के बाद ग्रुप के लोग उसे नकली-नकली मुनाफ़े वाले स्क्रीनशॉट भेजते रहे ताकि वह भरोसा कर सके. धीरे-धीरे महिला ने भरोसा बढ़ाया और 22 से 25 दिसंबर के बीच उसने कई किश्तों में पैसे ट्रांसफर किए. हर बार, उसके चैट बॉक्स में एक नई यूपीआई आईडी या बैंक खाता संख्या आती थी. महिला इन खातों या यूपीआई आईडी में लगातार भुगतान करती रही. जब उसकी कुल राशि 38 लाख रुपये से अधिक हो गई, तो ग्रुप के लोग अचानक प्रॉफिट अपडेट बंद कर दिए. इसके बाद महिला ने पैसे निकालने की कोशिश की तो कोई जवाब नहीं मिला. उसके बाद महिला को एहसास हुआ कि असल में कोई निवेश हुआ ही नहीं था और सारे सदस्य गायब हो गए.

पुलिस ने दर्ज की FIR और जांच शुरू
इन सब घटनाओं के बाद महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने FIR इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और भारतीय दंड संहिता (BNS) के प्रावधानों के तहत दर्ज की. जांच में पुलिस ने पाया कि कम से कम 11 अलग-अलग बैंक और UPI अकाउंट का इस्तेमाल कर पैसे उड़ाए गए हैं. अधिकारियों का कहना है कि यह स्कैमर्स का सबसे पसंदीदा हथकंडा है, वो हर फ्रॉड में भुगतान को टुकड़ों में कई बैंक खातों में जमा करवाते हैं. ऐसा करके वे सबूतों को और कमजोर करना चाहते हैं और पुलिस की पकड़ से दूर रहना चाहते हैं. 

ऐसे फ्रॉड से कैसे बचें?
ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए आपको कुछ आसान स्टेप्स का पालन करना होगा.
स्टेप 1. शेयर बाजार में किसी भी प्रकार के भुगतान के लिए केवल SEBI-पंजीकृत ब्रोकर्स और आधिकारिक ट्रेडिंग ऐप्स का इस्तेमाल करें. 
स्टेप 2. गारंटीड मुनाफा वाली बात पर कभी भी भरोसा न करें. क्योंकि शेयर बाजार में गारंटीड रिटर्न देना किसी को संभव नहीं है.
स्टेप 3. नकली स्क्रीनशॉट मत भरोसा करें. 
स्टेप 4. पैसा कभी भी सीधे किसी व्यक्ति/अकाउंट में न भेजें.
स्टेप 5. कोई संदिग्ध ट्रांज़ैक्शन दिखे तो साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत करें और बैंक को भी तुरंत नोटिस दें.

