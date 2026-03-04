Advertisement
trendingNow13129448
Hindi NewsटेकHoli 2026: WhatsApp के ये 5 धांसू फीचर्स बदल देंगे आपकी होली! घर से दूर रहने वालों को भी होगा वर्चुअल होली का एहसास

Holi 2026: WhatsApp के ये 5 धांसू फीचर्स बदल देंगे आपकी होली! घर से दूर रहने वालों को भी होगा 'वर्चुअल होली' का एहसास

Holi 2026: फाल्गुन की मस्ती और गुलाल की खुशबू के बीच आज देशभर में होली का पर्व मनाया जा रहा है. होली के मौके पर आज जहां हर तरफ रंग के साथ गुझिया की मिठास घुली है तो वहीं घर के दूर रहने वालों से लेकर सभी यूजर्स के लिए WhatsApp पर कुछ ऐसे जादुई फीचर्स मौजूद हैं जो इस खास मौके के जश्न को और भी ज्यादा खास बना देते हैं. आइए जानते हैं इनकी पूरी डिटेल्स.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Mar 04, 2026, 05:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Holi 2026: WhatsApp के ये 5 धांसू फीचर्स बदल देंगे आपकी होली! घर से दूर रहने वालों को भी होगा 'वर्चुअल होली' का एहसास

Holi 2026: फाल्गुन की बयार बहने लगी है और आज देशभर में रंगों का पर्व होली बड़े ही धूम-धाम से मनाई जा रही है. जहां एक तरफ घरों में गुझिया की मीठी खुशबू और रंगों की फुहार चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ डिजिटल दुनिया में भी रंगों के पर्व का जश्न को दोगुना करने की तरह-तरह के बधाई संदेश लोग जमकर शेयर कर रहे हैं. होली के इस खास मौके पर इस बार आपका पसंदीदा मैसेजिंग ऐप WhatsApp आपके काम को आसान बनाने के लिए नए फीचर लाया है. WhatsApp अपने ग्रुप चैट्स में ऐसे फीचर लाया है जिससे चैटिंग और शुभकामनाएं संदेश भेजने में होनी वाली परेशानी दूर हो जाएगी.

आइए जानते हैं उन 5 फीचर्स के बारे में जो आज होली के स्पेशल मौके पर आपके बहुत ही काम आएंगे-

वॉइस चैट से ग्रुप प्लानिंग अब और भी तेज

Add Zee News as a Preferred Source

होली के मौके पर अब आपको बधाई संदेश के लिए अलग-अलग सैकड़ों मैसेज टाइप करने की जरूरत नहीं है. WhatsApp के फीचर वॉइस चैट के जरिए ग्रुप मेंबर्स जब चाहें बातचीत में शामिल हो सकते हैं और जब मन चाहे बाहर निकल सकते हैं. इसमें सामान्य ग्रुप कॉल की तरह बार-बार रिंग नहीं बजती इससे काम में किसी भी प्रकार का खलल नहीं पड़ता है.

इस्तेमाल करने का तरीका भी जान लीजिए
इसके लिए आपको ग्रुप चैट ओपन करना होगा, यहां ऊपर दिए गए वॉइस चैट आइकन पर टैप करके आप बातचीत शुरू कर सकते हैं.

म्यूजिक स्टेटस के साथ दिखाएं होली का जोश
बिना गानों के होली कैसी अधूरी-अधूरी लगती है. इस होली को और खास बनाने के लिए आप अपने कलरफुल फोटो और वीडियो स्टेटस पर अपना पसंदीदा गाना भी लगा सकते हैं. यह आपके स्टेटस को और भी ज्यादा एक्सप्रेसिव बनाता है.

इस्तेमाल करने का तरीका भी जान लीजिए
इसके लिए आपको अपने WhatsApp स्टेटस टैब में जाना होगा. यहां फोटो-वीडियो जो स्टेटस लगाना हो उसे सेलेक्ट करना होगा और म्यूजिक आइकन पर टैप कर अपनी पसंद का गाना लगा सकते हैं.

शेड्यूल्ड कॉल्स से दूर रहकर भी अपनों के साथ मनाएं होली
अगर आप अपने घर परिवार या दोस्तों से दूर हैं तो आप उनके साथ वर्चुअल होली सेलिब्रेट कर सकते हैं. इसके लिए आप वीडियो या ऑडियो कॉल को पहले से शेड्यूल कर सकते हैं, जिससे सभी समय पर आपसे कनेक्ट कर सके.

इस्तेमाल करने का तरीका भी जान लीजिए
इसके लिए आपको सबसे पहले अपने WhatsApp के कॉल्स टैब में जाना होगा. यहां + आइकन पर टैप करना होगा. अब शेड्यूल कॉल सेलेक्ट करें और समय तय करके सबको इनवाइट भेज दें.

ग्रुप इवेंट्स और रिमाइंडर्स
WhatsApp के ग्रुप चैट्स में अब आप ग्रुप के मेंबर्स को अलग-अलग टैग जैसे होस्ट या ऑर्गनाइजर बना सकते हैं. इसके साथ ही किसी भी मैसेज को स्टिकर में बदलने और इवेंट रिमाइंडर सेट करने की सुविधा WhatsApp में  मौजूद है, जिसका इस्तेमाल करके आप इस होली पर अपनों के संग बातचीत को और भी ज्यादा खास बना सकते हैं.

इस्तेमाल करने का तरीका भी जान लीजिए
इसके लिए आपको WhatsApp के उस ग्रुप सेटिंग्स में जाना होगा जहां चैटिंग करना होगा. ग्रुप सेटिंग में जाकर टैग असाइन करें और चैट में दिए गए इवेंट ऑप्शन से रिमाइंडर सेट करें.

Add Yours स्टिकर
अब WhatsApp के एक ही स्टेटस में कई तस्वीर लगानी हो या या दोस्तों से उनकी होली की फोटो मांगनी हो तो WhatsApp के ये फीचर्स आपके बड़े ही काम आएंगे. इसके लिए आप Add Yours स्टिकर के जरिए आप एक पूरी चेन शुरू कर सकते हैं जहां सभी अपने-अपने रंगीन पल शेयर करेंगे.

ये भी पढ़ेंः होली में 'शहीद' न हो जाए महंगा फोन! जान लें पानी-गुलाल से बचाने के जादुई तरीके...

इस्तेमाल करने का तरीका भी जान लीजिए
WhatsApp स्टेटस के लेआउट ऑप्शन में इसके लिए आपको जाना होगा. यहां आपको Add Yours स्टिकर ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं.

ये भी पढ़ेंः अब 'फर्जी' कॉल्स की खैर नहीं! Airtel और Google ने मिलाया हाथ, स्पैम कॉल्स रोकने...

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Holi 2026Whatsapp Holi Stickers

Trending news

'मर्दों का भी आत्मसम्मान होता है', बर्थ सर्टिफिकेट पर नाम बदलने को लेकर क्या बोला HC
Kerala High Court
'मर्दों का भी आत्मसम्मान होता है', बर्थ सर्टिफिकेट पर नाम बदलने को लेकर क्या बोला HC
दबोचा गया डिजिटल धमकियां भेजने वाला मास्टरमाइंड! देशभर में भेजता था धमाके वाला ईमेल
Bomb Threat Emails Mastermind Arrested
दबोचा गया डिजिटल धमकियां भेजने वाला मास्टरमाइंड! देशभर में भेजता था धमाके वाला ईमेल
ईरान पर इजरायल-यूएस बरसा रहे बम, इधर PM ने मिलाया 3 मुस्लिम देशों के नेताओं को फोन
iran israel war
ईरान पर इजरायल-यूएस बरसा रहे बम, इधर PM ने मिलाया 3 मुस्लिम देशों के नेताओं को फोन
नीचे होली के जश्न में डूबे थे लोग, अचानक गिर गई स्टील बीम; 4 लोगों पर आई आफत
holi celebration
नीचे होली के जश्न में डूबे थे लोग, अचानक गिर गई स्टील बीम; 4 लोगों पर आई आफत
Assam Assembly Election: कांग्रेस ने जारी की 42 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, यहां देखे
Assam assembly election 2026
Assam Assembly Election: कांग्रेस ने जारी की 42 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, यहां देखे
कर्ज घटाया, राजस्व बढ़ाया और..., पंजाब के वित्तमंत्री चीमा ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड
Punjab
कर्ज घटाया, राजस्व बढ़ाया और..., पंजाब के वित्तमंत्री चीमा ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड
'हालात न बिगड़ने दें...,' खामेनेई की मौत के बाद सुलगा कश्मीर, CM ने की लोगों से अपील
Jammu-kashmir
'हालात न बिगड़ने दें...,' खामेनेई की मौत के बाद सुलगा कश्मीर, CM ने की लोगों से अपील
दुबई में हनीमून मनाने पहुंचा, आसमान में दिखने लगीं मिसाइलें! वापस आए भारतीयों के हाल
israel iran conflict
दुबई में हनीमून मनाने पहुंचा, आसमान में दिखने लगीं मिसाइलें! वापस आए भारतीयों के हाल
नितिन नवीन-राहुल सिन्हा जाएंगे राज्यसभा, BJP ने जारी किए 9 कैंडिडेट्स के नाम; देखें
bjp list
नितिन नवीन-राहुल सिन्हा जाएंगे राज्यसभा, BJP ने जारी किए 9 कैंडिडेट्स के नाम; देखें
DMK-कांग्रेस में नहीं बन पा रही है बात;कांग्रेस की किस मांग को नकार रहे हैं स्टालिन?
Tamil Nadu news
DMK-कांग्रेस में नहीं बन पा रही है बात;कांग्रेस की किस मांग को नकार रहे हैं स्टालिन?