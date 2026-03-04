Holi 2026: WhatsApp के ये 5 धांसू फीचर्स बदल देंगे आपकी होली! घर से दूर रहने वालों को भी होगा 'वर्चुअल होली' का एहसास

Holi 2026: फाल्गुन की बयार बहने लगी है और आज देशभर में रंगों का पर्व होली बड़े ही धूम-धाम से मनाई जा रही है. जहां एक तरफ घरों में गुझिया की मीठी खुशबू और रंगों की फुहार चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ डिजिटल दुनिया में भी रंगों के पर्व का जश्न को दोगुना करने की तरह-तरह के बधाई संदेश लोग जमकर शेयर कर रहे हैं. होली के इस खास मौके पर इस बार आपका पसंदीदा मैसेजिंग ऐप WhatsApp आपके काम को आसान बनाने के लिए नए फीचर लाया है. WhatsApp अपने ग्रुप चैट्स में ऐसे फीचर लाया है जिससे चैटिंग और शुभकामनाएं संदेश भेजने में होनी वाली परेशानी दूर हो जाएगी.

आइए जानते हैं उन 5 फीचर्स के बारे में जो आज होली के स्पेशल मौके पर आपके बहुत ही काम आएंगे-

वॉइस चैट से ग्रुप प्लानिंग अब और भी तेज

होली के मौके पर अब आपको बधाई संदेश के लिए अलग-अलग सैकड़ों मैसेज टाइप करने की जरूरत नहीं है. WhatsApp के फीचर वॉइस चैट के जरिए ग्रुप मेंबर्स जब चाहें बातचीत में शामिल हो सकते हैं और जब मन चाहे बाहर निकल सकते हैं. इसमें सामान्य ग्रुप कॉल की तरह बार-बार रिंग नहीं बजती इससे काम में किसी भी प्रकार का खलल नहीं पड़ता है.

इस्तेमाल करने का तरीका भी जान लीजिए

इसके लिए आपको ग्रुप चैट ओपन करना होगा, यहां ऊपर दिए गए वॉइस चैट आइकन पर टैप करके आप बातचीत शुरू कर सकते हैं.

म्यूजिक स्टेटस के साथ दिखाएं होली का जोश

बिना गानों के होली कैसी अधूरी-अधूरी लगती है. इस होली को और खास बनाने के लिए आप अपने कलरफुल फोटो और वीडियो स्टेटस पर अपना पसंदीदा गाना भी लगा सकते हैं. यह आपके स्टेटस को और भी ज्यादा एक्सप्रेसिव बनाता है.

इस्तेमाल करने का तरीका भी जान लीजिए

इसके लिए आपको अपने WhatsApp स्टेटस टैब में जाना होगा. यहां फोटो-वीडियो जो स्टेटस लगाना हो उसे सेलेक्ट करना होगा और म्यूजिक आइकन पर टैप कर अपनी पसंद का गाना लगा सकते हैं.

शेड्यूल्ड कॉल्स से दूर रहकर भी अपनों के साथ मनाएं होली

अगर आप अपने घर परिवार या दोस्तों से दूर हैं तो आप उनके साथ वर्चुअल होली सेलिब्रेट कर सकते हैं. इसके लिए आप वीडियो या ऑडियो कॉल को पहले से शेड्यूल कर सकते हैं, जिससे सभी समय पर आपसे कनेक्ट कर सके.

इस्तेमाल करने का तरीका भी जान लीजिए

इसके लिए आपको सबसे पहले अपने WhatsApp के कॉल्स टैब में जाना होगा. यहां + आइकन पर टैप करना होगा. अब शेड्यूल कॉल सेलेक्ट करें और समय तय करके सबको इनवाइट भेज दें.

ग्रुप इवेंट्स और रिमाइंडर्स

WhatsApp के ग्रुप चैट्स में अब आप ग्रुप के मेंबर्स को अलग-अलग टैग जैसे होस्ट या ऑर्गनाइजर बना सकते हैं. इसके साथ ही किसी भी मैसेज को स्टिकर में बदलने और इवेंट रिमाइंडर सेट करने की सुविधा WhatsApp में मौजूद है, जिसका इस्तेमाल करके आप इस होली पर अपनों के संग बातचीत को और भी ज्यादा खास बना सकते हैं.

इस्तेमाल करने का तरीका भी जान लीजिए

इसके लिए आपको WhatsApp के उस ग्रुप सेटिंग्स में जाना होगा जहां चैटिंग करना होगा. ग्रुप सेटिंग में जाकर टैग असाइन करें और चैट में दिए गए इवेंट ऑप्शन से रिमाइंडर सेट करें.

Add Yours स्टिकर

अब WhatsApp के एक ही स्टेटस में कई तस्वीर लगानी हो या या दोस्तों से उनकी होली की फोटो मांगनी हो तो WhatsApp के ये फीचर्स आपके बड़े ही काम आएंगे. इसके लिए आप Add Yours स्टिकर के जरिए आप एक पूरी चेन शुरू कर सकते हैं जहां सभी अपने-अपने रंगीन पल शेयर करेंगे.

इस्तेमाल करने का तरीका भी जान लीजिए

WhatsApp स्टेटस के लेआउट ऑप्शन में इसके लिए आपको जाना होगा. यहां आपको Add Yours स्टिकर ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं.

