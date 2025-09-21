हैंडिकैप्ड लोगों के लिए वरदान बनेगी मस्क की ये Brain Chip, सोचते ही टाइप होगा मैसेज, मोबाइल-कंप्यूटर भी चलेगा, जानें कैसे
हैंडिकैप्ड लोगों के लिए वरदान बनेगी मस्क की ये Brain Chip, सोचते ही टाइप होगा मैसेज, मोबाइल-कंप्यूटर भी चलेगा, जानें कैसे

Neuralink Brain Chip: क्या हो अगर आप सिर्फ सोचें और मोबाइल पर मैसेज अपने आप टाइप हो जाए? या फिर बिना हाथ लगाए कंप्यूटर और गैजेट्स चलने लगें? यह सुनने में भले साइंस फिक्शन लगे, लेकिन जल्द ही यह हकीकत बनने जा रहा है. एलन मस्क की कंपनी Neuralink ने एक ऐसी ब्रेन चिप तैयार की है, जो इंसान के दिमाग से निकलने वाले सिग्नल को पढ़कर उन्हें सीधे मोबाइल और कंप्यूटर तक पहुंचाएगी.  

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 21, 2025, 10:11 AM IST
हैंडिकैप्ड लोगों के लिए वरदान बनेगी मस्क की ये Brain Chip, सोचते ही टाइप होगा मैसेज, मोबाइल-कंप्यूटर भी चलेगा, जानें कैसे

Neuralink Brain Chip: क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ दिमाग में ख्याल आते ही टीवी अपने आप ऑन हो जाए, या बिना हाथ लगाए मोबाइल पर मैसेज टाइप हो जाए? यह सुनने में किसी मजाक या फिर साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है लेकिन हकीकत में अब ऐसा होने जा रहा है. टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि अब इंसान के विचार सीधे मशीनों तक पहुंच सकेंगे. खासकर उन लोगों के लिए यह खोज वरदान साबित हो सकती है जो लोग बोलने या हाथ-पैर हिलाने में सक्षम नहीं हैं.

अक्टूबर में होने जा रहा है ट्रायल
इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्ट के अनुसार बिलियनेयर एलन मस्क की ब्रेन-इम्प्लांट कंपनी Neuralink कुछ ऐसा ही करने जा रही है. जिसका बड़े स्तर पर ट्रायल अक्तूबर में होने जा रहा है. इसका उद्देश्य उन लोगों की मदद करना है जो बोल नहीं पाते हैं या फिर अपनी बात कह नहीं पात हैं.  इसकी सहायता से वे अपने विचारों को सीधे टेक्स्ट में बदल सकें. 

सोचते ही आवाज या टेक्स्ट में बदलेगी बात
इसको लेकर न्यूरालिंक के प्रेसिडेंट डोंगजिन डी.जे. सियो ने साउथ कोरिया के Korea Advanced Institute of Science and Technology में जानकारी दी कि यह स्टडी खासकर उन लोगों के लिए है जिन्होंने बोल नहीं पाते हैं या बोलने में समस्या होती है. उनके अनुसार अगर कोई व्यक्ति सिर्फ बोलने की कल्पना करता है, तो हमारा डिवाइस उस सिग्नल को पकड़कर सीधे आवाजा या फिर टेक्स्ट में बदलने का काम करेगा वो भी बिना किसी कीवर्ड के.

अब तक 12 लोगों को लगाई जा चुकी है चिप
कंपनी के मुताबकि इस डिवाइस को अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) से Breakthrough Device का दर्जा मिल गया है. यह स्टेटस ट्रायल और अप्रूवल की प्रक्रिया को तेज करने में सहायता करता है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सबसे पहले न्यूरालिंक ने 2024 में इंसानों पर ट्रायल शुरू किया था. इससे पहले 2022 में FDA ने सुरक्षा कारणों से कंपनी के इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया था. कंपनी के मुताबिक अब तक दुनिया भर में 12 लोगों को यह चिप लगाई जा चुकी है और इसके जरिए 15,000 घंटे से ज्यादा का इस्तेमाल दर्ज किया गया है.

न्यूरालिंक का इम्प्लांट रीढ़ की हड्डी में समस्या जैसे हालात से परेशान लोगों की मदद के लिए तैयार किया है. पहले मरीज ने इस चिप की मदद से वीडियो गेम खेले, इंटरनेट ब्राउज किया, सोशल मीडिया पर पोस्ट डाले और लैपटॉप पर कर्सर भी चलाया. आपको बता दें कि इसी क्षेत्र में काम कर रही कंपनी Synchron Inc भी ऐसा इम्प्लांट टेस्ट कर रही है, जिससे मोटर इम्पेयरमेंट वाले लोग कंप्यूटर पर टाइप कर सकें.

कैसे काम करेगी ये चिप

इंसान के दिमाग में जो चिप दिमाग में लगाई जाएगी वो Bluetooth के माध्यम से कंप्यूटर, मोबाइल फोन या फिर दूसरे डिवाइस से कनेक्ट होगी. मान लीजिए कि किसी लकवाग्रस्त इंसान के दिमाग में इस चिप को लगा दिया गया तो फिर ये चिप उस इंसान के दिमाग में पैदा होने वाली तरंगों को रीड कर सकेंगी. इसके बाद ये चिप दिमागी तरंगों को कंप्यूटर की भाषा यानी बाइनरी कोड (Binary Code) में बदल देंगी. फिर इस कोड को ये चिप ब्लूटूथ से कनेक्टेड डिवाइसेज के पास भेजेगी और फिर वो कंप्यूटर, मोबाइल फोन या  डिवाइस उस कमां को फॉलो करेगी. यह चिप इंसानी दिमाग से मिलने वाले सिग्नल को डिकोड करने और ब्लूटूथ की मदद से डिवाइस को कमांड देने के लिए डिजाइन किया गया है.

ये भी पढ़ेंः सोशल मीडिया X पर छा जाएगा AI, एलन मस्क ने किया बड़ा ऐलान, यूजर्स को मिलेगा शानदार एक्सपीरियंस

अगर किसी इंसान का किसी अंग और दिमाग के बीच संपर्क टूट जाए, जिसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर (Neurological Disorder) भी कहते हैं, तो ब्रेन चिप उस संपर्क को दोबारा स्थापित कर देगी. मिसाल के तौर लकवाग्रस्त इंसान ब्रेन चिप ट्रांसप्लांट के बाद सिर्फ सोचकर कंप्यूटर का कर्सर मूव कर सकेंगे. ये ब्रेन चिप कैसे काम करेगी. इसका एक वीडियो भी Neuralink कंपनी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

अगर किसी व्यक्ति के शरीर और दिमाग के बीच सिग्नल का संपर्क टूट जाए तो इसे मेडिकल की भाषा में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं. इस समस्या को ब्रेन चिप फिर से जोड़ सकती है. उदाहरण के तौर पर, लकवाग्रस्त व्यक्ति ब्रेन चिप ट्रांसप्लांट के बाद केवल सोचने से ही कंप्यूटर का कर्सर हिला सकते हैं.  

ये भी पढ़ेंः धड़ाम से गिरे ब्रॉन्डेड AC के दाम, 12,000 रुपये तक की मिल रही है छूट, फीचर्स देखकर हो जाएंगे खुश!

 

