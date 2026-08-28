/पुरानी फोटो से गंदा कंटेंट बना रहा था एलन मस्क का ग्रोक AI, कोर्ट तक पहुंच गई बात, क्या है पूरा मामला?

एलन मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी xAI एक बार फिर से विवादों में आ गई है. कंपनी के AI चैटबॉट Grok पर बिना परमिशन लोगों की प्राइवेट और संवेदनशील तस्वीरों का इस्तेमाल करके आपत्तिजनक सामग्री तैयार करने के गंभीर आरोप लगे हैं. यह मामला अब सिर्फ सोशल मीडिया की बहस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच चुका है. अमेरिका की एक फेडरल अदालत में दर्ज मुकदमे ने AI टूल की सेफ्टी, कंटेंट मॉडरेशन और एथिक्स यानी नैतिकता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
कैलिफोर्निया की एक फेडरल कोर्ट में xAI के खिलाफ गंभीर कानूनी मामला दर्ज हुआ है. एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बचपन में यौन शोषण की शिकार रही एक महिला ने आरोप लगाया है कि xAI के चैटबॉट ग्रोक ने उसकी पुरानी तस्वीरों का इस्तेमाल करके नई आपत्तिजनक सामग्री तैयार की है.
शिकायत में कहा गया है कि xAI ने ग्रोक को इस तरह डिजाइन किया कि वह असली और पहचान में आने वाले लोगों की तस्वीरों से आपत्तिजनक कंटेंट बनाकर उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पब्लिश कर सके. पीड़िता को पहली बार 2000 के दशक की शुरुआत में अमेरिका के नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रेन से पहचाना गया था. उसके शोषण की तस्वीरें करीब दो दशकों से इंटरनेट पर मौजूद हैं.
याचिका के मुताबिक, ग्रोक ने उसी पुरानी सामग्री का इस्तेमाल करके पीड़िता की नई तस्वीरें बनाईं. इस AI जनरेटेड सामग्री की पहचान कनाडियन सेंटर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन ने की है.
यह याचिका ग्रोक के इमेज-जनरेशन फीचर से जुड़े एक पुराने विवाद की तरफ भी इशारा करती है. रिपोर्ट के अनुसार, यह विवाद तब शुरू हुआ, जब मस्क ने ग्रोक से अपनी खुद की बिकिनी पहने हुए एक तस्वीर बनाने को कहा. सेंटर फॉर काउंटरिंग डिजिटल हेट के रिसर्चर्स का हवाला देते हुए मुकदमों में दावा किया गया है कि ग्रोक ने मात्र 11 दिनों में 30 लाख से ज्यादा आपत्तिजनक तस्वीरें बनाईं, जिनमें 23,000 से ज्यादा तस्वीरें बच्चों से जुड़ी प्रतीत होती हैं.
रिपोर्ट में कहा गया है कि xAI ने इस फीचर को पूरी तरह से बंद करने के बजाय इसे सिर्फ पैसे देने वाले यानी पेड सब्सक्राइबर्स तक सीमित कर दिया.
ग्रोक से जनरेट की गई कथित आपत्तिजनक सामग्री को लेकर xAI पर यह दूसरा कानूनी मामला है. इससे पहले टेनेसी के तीन युवाओं ने दायर एक अलग मुकदमे का भी दायरा बढ़ाकर उसमें नए वादियों और स्टेबिलिटी AI को शामिल किया गया है.
पीड़िता ने माशा कानून के तहत हर्जाने की मांग की है. यह अमेरिकी कानून बाल वेश्यावृत्ति के शिकार लोगों को प्रति उल्लंघन कम से कम 150,000 डॉलर का दावा करने की अनुमति देता है. इसके साथ ही, उसने कोर्ट से xAI के पास मौजूद सभी अवैध सामग्री को नष्ट करने का आदेश देने की मांग की है और जूरी ट्रायल की मांग की है.