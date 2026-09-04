/26 हजार में घर लाएं इटैलियन कैफे का मजा! क्या सच में बेस्ट है ये Semi-Automatic कॉफी मशीन? जानिए इसके बारे में सबकुछ

हर कॉफी लवर्स की सुबह तब तक शुरू नहीं होती जब तक उन्हें एक कप कड़क और फ्लेवरफुल कॉफी न मिल जाए. असली कॉफी का असली मजा तब आता है जब कप में गिरती हुई डार्क कॉफी के ऊपर सुनहरी, गाढ़ी क्रीमा (Crema) तैर रही हो और उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाए. लेकिन इस तरह की परफेक्ट एस्प्रेसो पाने के लिए या तो रोज स्टारबक्स या किसी लोकल कैफे जाकर भारी बिल चुकाना पड़ता है, या फिर घर पर नॉर्मल इंस्टेंट कॉफी से काम चलाना पड़ता है.
इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए Kofihaus ब्रांड ने मार्केट में अपनी MYESPRESSINO Semi-Automatic Espresso Machine उतारी है. ₹26,999 की एमआरपी वाली यह मशीन अमेजन जैसी ऑनलाइन साइट्स पर लगभग ₹25,000 की डील प्राइस में मिल जाती है. कंपनी का दावा है कि अब आपको प्रोफेशनल बारिस्टा स्टाइल एस्प्रेसो के लिए लाखों रुपये की मशीनें खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. हमने इस मशीन का गहराई से रिव्यू किया है ताकि आप जान सकें कि क्या यह आपकी हार्ड-अर्न मनी के लायक है.
MYESPRESSINO को पहली बार देखते ही इसका हैवी-ड्यूटी लुक ध्यान खींचता है. इसमें दी गई स्टेनलेस स्टील की स्लीक फिनिशिंग इसे काफी मॉडर्न और टिकाऊ बनाती है.
प्रीमियम डिजाइन: इसका आउटर स्ट्रक्चर इतना सॉलिड है कि यह आपके किचन काउंटरटॉप या होम-ऑफिस डेस्क पर रखा हुआ एकदम कैफे जैसा वाइब देता है.
स्पेस सेविंग साइज: हैवी-ड्यूटी होने के बावजूद यह बहुत ज्यादा जगह नहीं घेरती है और काफी आसानी से फिट हो जाती है.
आसान सफाई: एस्प्रेसो मशीन्स को मेंटेन करना अक्सर काफी मुश्किल लगता है, लेकिन इसकी स्टेनलेस स्टील बॉडी के कारण इस पर दाग नहीं टिकते. इसे बस एक हल्के गीले कपड़े से साफ किया जा सकता है. इसके पोर्टाफिल्टर और बास्केट जैसे पार्ट्स को आप बहते पानी में धो सकते हैं.
इस मशीन के बैक साइड में 1.7-लीटर कैपेसिटी वाला बड़ा वाटर टैंक दिया गया है.
घर में इस्तेमाल करने के हिसाब से यह कैपेसिटी बहुत प्रैक्टिकल है. अगर सुबह-सुबह ऑफिस जाने की जल्दी हो या वीकेंड पर दोस्त घर आए हों, तो आपको बार-बार पानी रिफिल करने के लिए नहीं भागना पड़ेगा. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह टैंक पूरी तरह डिटैचेबल है. यानी आप इसे निकालकर सीधे अपने आरओ (RO) या नल से भर सकते हैं और वापस फिक्स कर सकते हैं.
एक अच्छी एस्प्रेसो मशीन में सबसे जरूरी चीज उसका प्रेशर सिस्टम होता है. MYESPRESSINO में 15-Bar का इटैलियन ULKA पंप लगा है, जिसे कॉफी इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड माना जाता है. यह 15-Bar का तगड़ा प्रेशर पिसे हुए कॉफी बीन्स में से पूरा फ्लेवर निचोड़ लेता है. इसी प्रेशर की बदौलत एस्प्रेसो शॉट के ऊपर वह थिक और गोल्डन क्रीमा लेयर बनती है, जो हर कॉफी लवर को पसंद होती है.
प्रो टिप: अगर आपकी एस्प्रेसो के ऊपर असली क्रीमा बनी है, तो उस पर थोड़ी सी पिसी चीनी छिड़क कर देखें. अगर चीनी को नीचे डूबने में 2 से 3 सेकंड का समय लगता है, तो समझिए आपका शॉट एकदम परफेक्ट बना है.
MYESPRESSINO में 58mm का प्रोफेशनल पोर्टाफिल्टर दिया गया है, जो आमतौर पर सिर्फ महंगे कैफे में इस्तेमाल होने वाली कमर्शियल मशीनों में ही देखने को मिलता है. बड़ा पोर्टाफिल्टर होने से फायदा यह होता है कि गर्म पानी कॉफी पाउडर पर पूरी तरह और एक बराबर फैलता है. इससे कॉफी में कड़वाहट के बजाय एक बैलेंस और रिच फ्लेवर निकलकर आता है.
अगर आपको सिर्फ ब्लैक एस्प्रेसो ही नहीं बल्कि कैपेचिनो, लाते या फ्लैट व्हाइट जैसी मिल्क-बेस्ड कॉफी पसंद है, तो इसका स्टीम वांड बहुत काम आने वाला है.
इसका स्टीम वांड दूध को काफी तेजी से फ्रॉथ करके उसे एकदम वेलवेटी टेक्सचर देता है. हालांकि, परफेक्ट माइक्रोफॉर्म बनाने और लाते आर्ट की प्रैक्टिस करने के लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा. साथ ही, इसके लिए आपको एक अलग फ्रॉथिंग जग भी खरीदना होगा. लेकिन एक बार सीख जाने के बाद आप घर आए मेहमानों को कैफे स्टाइल कॉफी सर्व कर पाएंगे.
MYESPRESSINO में आप अपनी पसंद के हिसाब से कॉफी की क्वांटिटी (Shot Volume) सेट कर सकते हैं.
ईजी प्रोग्रामिंग: स्टैंडबाय मोड में दोनों बटन्स को 5 सेकंड दबाने पर यह सेटिंग मोड में चली जाती है. इसके बाद आप स्मॉल या लार्ज कप के हिसाब से अपनी कॉफी का वॉल्यूम कस्टमाइज कर सकते हैं.
क्विक हीटिंग: इसका फास्ट हीटिंग सिस्टम मशीन को कुछ ही सेकंड्स में रेडी कर देता है, जिससे आपको अपने पहले शॉट के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता.
अगर आप सेमी-ऑटोमैटिक मशीन पहली बार यूज करने जा रहे हैं, तो इसका प्रोसेस बेहद सिंपल है:
स्टेप 1 (ग्राइंडिंग): कॉफी बीन्स को एस्प्रेसो के हिसाब से सही साइज में पीस लें. पाउडर जैसा बहुत बारीक न हो और न ही बहुत मोटा हो.
स्टेप 2 (टैम्पिंग): लगभग 18 से 20 ग्राम पिसी कॉफी को पोर्टाफिल्टर में डालें और दिए गए टैम्पर से बराबर दबाकर सेट कर लें.
स्टेप 3 (लॉक इन): जब एस्प्रेसो बटन की लाइट ब्लिंक करना बंद कर दे, तो पोर्टाफिल्टर को मशीन में घुमाकर कस दें.
स्टेप 4 (एक्सट्रेक्ट): कप नीचे रखें और बटन दबाएं. 20 से 30 सेकंड में थिक क्रीमा के साथ शॉट तैयार हो जाएगा.
स्टेप 5 (मिल्क फ्रॉथिंग): अगर कैपेचिनो बनानी है, तो स्टीम वांड से दूध को फोमी बनाएं और एस्प्रेसो में मिला लें.
MYESPRESSINO अपने सभी दावों पर खरी उतरती है. 15-bar का प्रेशर वाकई में कैफे जैसा गाढ़ा शॉट निकालता है. कॉफी एक्सट्रेक्शन के बाद जब आप पोर्टाफिल्टर खोलते हैं, तो कॉफी का एक सूखा और सॉलिड केक (Puck) निकलता है, जो इस बात का सबूत है कि एक्सट्रेक्शन सही हुआ है.
हालांकि, नए यूजर्स को यह समझना होगा कि इसमें ग्राइंडर इन-बिल्ट नहीं आता, इसलिए आपको पिसी हुई कॉफी यूज करनी होगी या अलग से ग्राइंडर लेना पड़ेगा. साथ ही, सही ग्राइंड साइज समझने में 2-3 दिन की प्रैक्टिस लग सकती है.
₹25,000 की रेंज में Kofihaus MYESPRESSINO Semi-Automatic Espresso Machine उन लोगों के लिए एक वैल्यू-फॉर-मनी डील है जो अपने कॉफी रूटीन को अपग्रेड करना चाहते हैं. यह उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ एक बटन दबाकर कैप्सूल वाली कॉफी चाहते हैं. यह मशीन उन लोगों के लिए है जो कॉफी बनाने के प्रोसेस को एन्जॉय करते हैं- जैसे कारों में मैनुअल गियर चलाना. अगर आप कॉफी बनाने की इस आर्ट को सीखने के लिए तैयार हैं, तो यह मशीन आपके पैसों की पूरी वसूली कराती है.