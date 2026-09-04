Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /टेक
  • /26 हजार में घर लाएं इटैलियन कैफे का मजा! क्या सच में बेस्ट है ये Semi-Automatic कॉफी मशीन? जानिए इसके बारे में सबकुछ

26 हजार में घर लाएं इटैलियन कैफे का मजा! क्या सच में बेस्ट है ये Semi-Automatic कॉफी मशीन? जानिए इसके बारे में सबकुछ

Kofihaus MYESPRESSINO Semi-Automatic Espresso Machine Review: ₹25,000 की कीमत में 15-Bar ULKA पंप, 58mm पोर्टाफिल्टर, स्टीम वांड और कस्टमाइजेबल शॉट्स के साथ यह कॉफी मेकर कितना वैल्यू फॉर मनी है, जानिए पूरी सच्चाई....

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Sep 04, 2026, 01:21 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 01:21 PM IST
26 हजार में घर लाएं इटैलियन कैफे का मजा! क्या सच में बेस्ट है ये Semi-Automatic कॉफी मशीन? जानिए इसके बारे में सबकुछ
Image Credit: इस मशीन के बैक साइड में 1.7-लीटर कैपेसिटी वाला बड़ा वाटर टैंक दिया गया है.

About the Author

Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी डिजिटल न्यूज मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का एक्सपीरियंस रखने वाले एक वरिष्ठ टेक जर्नलिस्ट हैं, जो वर्तमान में Zee News में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में टेक्नोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं. स्मार्टफोन रिव्यू, गैजेट एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और साइबर सुरक्षा में गहरी विशेषज्ञता रखने वाले मोहित ने Apple, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे टॉप ब्रांड्स के फ्लैगशिप डिवाइसों का गहन और निष्पक्ष इन-डेप्थ रिव्यू किया है. अंतरराष्ट्रीय टेक इवेंट्स की ऑन-ग्राउंड रिपोर्टिंग का लंबा अनुभव रखने वाले मोहित ने लंदन में 'Nothing Phone' और आयरलैंड के बेलफास्ट में 'Realme' के ग्लोबल लॉन्च इवेंट्स को कवर किया है, और इससे पहले वे NDTV, आजतक और दैनिक भास्कर जैसे देश के सबसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में टेक जर्नलिज्म और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी में अहम भूमिकाएं निभा चुके हैं. जटिल तकनीकी बारीकियों को बेहद आसान भाषा में डिकोड करने के लिए पहचाने जाने वाले मोहित से सीधे Mohit.chaturvedi@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए या उनके एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट किया जा सकता है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
नेपाल में तबाही के बीच चमत्कार, बाढ़ के 9 दिन बाद टनल में फंसे 2 मजदूर जिंदा निकले
2
3
4
5