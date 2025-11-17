वोटर लिस्ट में नाम नहीं? घबराएं नहीं! ECI ने शुरू किया SIR, ऐसे भरें ऑनलाइन फॉर्म; ये रहा पूरा प्रोसेस

Add Name to Voter List: भारत निर्वाचन आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के तहत मतदाता सूची अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल और 12 अन्य 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाताओं के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म उपलब्ध कराए गए हैं. इसका मुख्य उद्देश्य उन मतदाताओं को रजिस्टर्ड करना है जो जिन्हें बूथ स्तर के अधिकारियों (BLOs) द्वारा किए गए घर-घर सर्वे के दौरान सूची में शामिल नहीं किया गया था. इस चरण के तहत अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी.

SIR फॉर्म भरना बहुत ही आसान प्रक्रिया है! अगर आप सोच रहे हैं कि SIR फॉर्म कैसे भरना है और इसके लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी हैं और इसका पूरा प्रोसेस क्या है तो यह खबर आपके लिए है. आज के इस आर्टिकल में हम विस्तार से बताने जा रहा है कि यह फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया क्या है. साथ ही यह भी बताएंगे कि किन दस्तावेजों की जरूरत होगी.

अब जानिए SIR फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस

इसके लिए आपको सबसे पहले निर्वाचन आयोग की मतदाता सेवा पोर्टल या फिर राज्य के CEO पोर्टल पर जाना होगा.

यहां पर आपको SIR फॉर्म लिंक दिखाई देगा.जिसके लिए शुरुआती और आखिरी तारीख भी लिखी हुई होगी.

EPIC नंबर दर्ज करें (मतदाता पहचान संख्या)

अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो EPIC नंबर भर दें यहां आपकी जानकारी खुद ही सामने आ जाएगी.

वहीं अगर आप नए वोटर हैं या पहले रजिस्टर्ड नहीं थे तो नया फॉर्म भरने का ऑप्शन मिलेगा.

पर्सनल डिटेल्स

अब यहां आप अपना नाम, आयु, लिंग, और पता जैसी पहले से भरी जानकारी भर दें.

संशोधन का भी रहता है ऑप्शन

इसके सात ही आप यहां हाल ही की पासपोर्ट साइज कलर फोटो अपलोड करें.

फोटो में चेहरा साफ और आंखें खुली होनी चाहिए.

फॉर्म को ई-साइन करें

सभी जानकारी भरने के बाद ई-सिग्नेचर का ऑप्शन दिखाई देगा, वहां अपने फोन की सहायता से साइन करें.

अब जान लीजिए क्या क्या लगेंगे डॉक्यूमेंट

आयु प्रमाणपत्र

पता प्रमाण पत्र

सभी जानकारी भरने के बाद फार्म सबमिट कर दें. इतना करते ही आपको एक Acknowledgment Slip और Reference Number मिलेगा जिससे आप आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकेंगे.

वेरिफिकेशन प्रोसेस

इतना प्रोसेस पूरा करने के बाद अगर आप नए मतदाता हैं तो आपके घर BLO या निर्वाचन अधिकारी आ सकते हैं. वेरिफिकेशन रिपोर्ट लगाने के बाद प्रोसेस आगे बढ़ जाता है.

ये है फॉर्म भरने का ऑफिसियल सोर्स-

भारत निर्वाचन आयोग- https://eci.gov.in

मतदाता सेवा पोर्टल (SIR)- https://voters.eci.gov.in

