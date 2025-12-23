4 Minute 44 Seconds Viral MMS: भूलकर भी शेयर न करें नमो भारत का वायरल वीडियो! जानिए कैसे खुद को रखें सुरक्षित

Advertisement
हाल ही में 4 मिनट 44 सेकंड का एक MMS सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया. इससे पहले 19 मिनट 34 सेकंड का वीडियो और Payal Gaming से जुड़ा कथित डीपफेक वीडियो भी चर्चा में रहे थे. नया मामला टेक्नोलॉजी, डिजिटल प्राइवेसी और सोशल मीडिया जिम्मेदारी जैसे मुद्दों को एक बार फिर सामने ले आया है.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 23, 2025, 07:02 AM IST
डिजिटल युग में कोई भी वीडियो कुछ ही घंटों में वायरल हो सकता है. हाल ही में 4 मिनट 44 सेकंड का एक MMS सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया. इससे पहले 19 मिनट 34 सेकंड का वीडियो और Payal Gaming से जुड़ा कथित डीपफेक वीडियो भी चर्चा में रहे थे. नया मामला टेक्नोलॉजी, डिजिटल प्राइवेसी और सोशल मीडिया जिम्मेदारी जैसे मुद्दों को एक बार फिर सामने ले आया है.

CCTV फुटेज और टेक्नोलॉजी का सवाल
यह वायरल वीडियो कथित तौर पर दिल्ली-मेरठ के बीच चलने वाली Namo Bharat ट्रेन का बताया जा रहा है, जिसे ट्रेन के अंदर लगे CCTV कैमरों से रिकॉर्ड किया गया. रिपोर्ट्स के अनुसार, यह फुटेज मोदीनगर नॉर्थ स्टेशन के पास का है. यहां सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि CCTV जैसी सुरक्षा तकनीक, जो यात्रियों की सेफ्टी के लिए लगाई जाती है, वही अगर लीक हो जाए तो प्राइवेसी कितनी सुरक्षित है.

सोशल मीडिया और एल्गोरिदम की भूमिका
आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिदम वायरल कंटेंट को और तेजी से फैलाते हैं. जैसे ही कोई संवेदनशील वीडियो सामने आता है, उसे छोटे-छोटे क्लिप्स में काटकर अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया जाता है. इससे न सिर्फ वीडियो की पहुंच बढ़ती है, बल्कि उस पर नियंत्रण भी मुश्किल हो जाता है. टेक एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एल्गोरिदम आधारित रीकमंडेशन सिस्टम ऐसे कंटेंट को रोकने में अभी पूरी तरह सक्षम नहीं हैं.

Deepfake और AI से बढ़ता खतरा
इससे पहले सामने आए डीपफेक वीडियो ने दिखाया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे असली जैसे दिखने वाले नकली वीडियो बना सकता है. डीपफेक टेक्नोलॉजी किसी की छवि और आवाज का गलत इस्तेमाल कर सकती है, जिससे उत्पीड़न, बदनामी और मानसिक तनाव का खतरा बढ़ जाता है. एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि AI के गलत इस्तेमाल से डिजिटल दुनिया में भरोसे की कमी हो सकती है.

कानून, प्राइवेसी और जिम्मेदारी
भारत में आईटी कानून और प्राइवेसी से जुड़े नियम ऐसे मामलों में सख्त हैं. किसी भी निजी या संवेदनशील वीडियो को शेयर करना, डाउनलोड करना या आगे बढ़ाना कानूनी मुश्किलें खड़ी कर सकता है. टेक जानकारों का कहना है कि यूजर्स को सिर्फ कंटेंट देखने वाले नहीं, बल्कि जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बनने की जरूरत है.

खुद को कैसे रखें सुरक्षित
सोशल मीडिया यूजर्स को सलाह दी जा रही है कि किसी भी वायरल वीडियो की सच्चाई जांचे बिना उसे शेयर न करें. अगर कंटेंट आपत्तिजनक या भ्रामक लगे, तो उसे प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट करना बेहतर ऑप्शन है. X, Instagram और WhatsApp जैसे प्लेटफॉर्म्स पर रिपोर्टिंग टूल मौजूद हैं, जिनका सही इस्तेमाल जरूरी है. साथ ही, दूसरों की प्राइवेसी का सम्मान करना भी उतना ही अहम है.

Namo Bharat और आधिकारिक प्रतिक्रिया
Namo Bharat ट्रेन का संचालन करने वाली नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. टेक्नोलॉजी के इस दौर में यह मामला एक बड़ा उदाहरण है कि सिक्योरिटी सिस्टम, AI और सोशल मीडिया के बीच संतुलन बनाना कितना जरूरी हो गया है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

