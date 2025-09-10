Google Gemini का धमाकेदार फीचर: वायरल हो रहे विराट-रोहित के 3D फोटोज, आप भी ऐसे बनाएं

Nano Banana 3D Image: सोशल मीडिया पर आए दिन कुछ न कुछ वायरल होता रहता है. इन दिनों सोशल मीडिया पर 3D डिजिटल अवतार का क्रेज काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है. 3D डिजिटल अवतार का क्रेज आम लोगों में ही नहीं, बल्कि सेलिब्रिटी से लेकर क्रिकेटर्स भी इस ट्रेंड का हिस्सा बन रहे हैं. हाल ही में विराट और रोहित के 3D के इमेज तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर फैंस ने खूब कमेंट किया. अगर आप भी अपना खुद का 3D अवतार बनाना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे कि कैसे बनाएं तो परेशान होने की कोई बात नहीं है. इस आर्टिकल में हम आपको आसान तरीके से बताएंगे कि कैसे टूल्स का इस्तेमाल करके आप अपनी थ्री-डी इमेज बना सकते हैं वो भी मात्र कुछ सेकेंडों में.

Gemini का नया 3D फीचर

हाल ही में गूगल ने Gemini में एक नया फीचर लॉन्च किया है, जिसे Gemini 2.5 Flash Image कहा जाता है. आमतौर पर लोग इसे मजाकिया नाम Nano Banana भी कहते हैं. इस AI टूल की खासियत यह है कि यह आपकी किसी भी साधारण तस्वीर को कुछ ही सेकेंड में 3D मॉडल में बदल देता है, जो देखने में नॉर्मल फोटो से बिल्कुल अलग और आकर्षक लगती है. सबसे अच्छी बात यह है कि इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, यह पूरी तरह से फ्री है.

Virat Kohli & Rohit Sharma . pic.twitter.com/c2aosqsRc6 Add Zee News as a Preferred Source — Team India (@FCteamINDIA) September 9, 2025

कैसे बनाएं 3D फोटो?

इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फोन में गूगल जैमिनी ऐप डाउनलोड करना होगा. या गूगल पर ही Gemini सर्च करना होगा.

अब इसमें Google AI Studio पर क्लिक करें.

यहां होम पेज पर Gemini 2.5 Flash Image का ऑप्शन मिलेगा,

अब आप यां कैसी फोटो चाहते हैं उसका प्रॉम्प्ट डालें

थ्री डी पिक्चर के लिए + के साथ पिक्चर अपलोड कर दें.

अब आप 3D अवतार बनाना चाहते हैं, तो कस्टम टेक्स्ट प्रॉम्प्ट लिखें

जैसे-एक सुंदर लड़का यथार्थवादी मूर्ति, साहसी पोशाक और बूट में, चिकनी लकड़ी के डेस्क पर खड़ी, पास में खिलौना बॉक्स और खिड़की से हल्की रोशनी.

या फिर-

A 1/7 scale figruine of a character form an unspecified "picture," remdered in a reslistic style, made of PVC, and placed on a computer desk. it should have a round, transparent acrylic base without text. Environment Details: The background should be indoors, and the computer screen should display the brush modeling process of the fiqurine packaging Detail: A BANDAI -style toy packaging box with original artwork and two-dimensional flat illustrations should be placed next to the computer screen. A model packaging box with the character printed on it should be behind the figurine

या फिर

एक छोटा लड़का एक पुरानी लाइब्रेरी में किताबों से घिरा हुआ है. वह एक आरामदायक सोफे पर बैठा है, एक बड़ी किताब पढ़ रहा है, और उसकी आँखों में जिज्ञासा है. सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही है और धूल के कण हवा में चमक रहे हैं.

इतना प्राम्ट देने के बाद ही कुछ ही सेकेंड में फोटो बनकर तैयार हो जाएगी.

आखिर में इसे फोन में डाउनलोड कर शेयर करें.

आप इसे आसानी से अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं.

FAQ

Google Gemini क्या है?

Google Gemini एक AI टूल है जो आपकी फोटो को कुछ सेकेंड में 3D अवतार में बदल देता है.

क्या Gemini 2.5 Flash Image का इस्तेमाल फ्री है?

हां, इसे इस्तेमाल करने के लिए कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है.

3D अवतार बनाने के लिए क्या करना होगा?

आपको फोटो अपलोड करनी होगी और कस्टम टेक्स्ट प्रॉम्प्ट डालना होगा.

Gemini 3D अवतार बनाने में कितना समय लेता है?

कुछ ही सेकेंड में आपका 3D अवतार तैयार हो जाता है.

बनाए गए 3D अवतार को कैसे शेयर करें?

अवतार को डाउनलोड करके आप इसे सोशल मीडिया या अन्य प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं.