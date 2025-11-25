Advertisement
Nano Banana Pro से बन रहे फर्जी Aadhaar और PAN कार्ड! तस्वीर डालते ही बना देता है 10 सेकंड में

कई यूजर्स ने देखा कि Nano Banana Pro की रियलिस्टिक इमेज जनरेशन स्किल्स इतनी ज्यादा हैं कि लोग इसका उपयोग फर्जी भारतीय पहचान पत्र जैसे Aadhaar कार्ड और PAN कार्ड बनाने के लिए कर पा रहे हैं. अगर ऐसा वास्तविक जीवन में होता है, तो यह प्राइवेसी के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 25, 2025, 06:54 AM IST
Google का नया Gemini Nano Banana Pro मॉडल पिछले हफ्ते से सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है. इसकी वजह है- इसकी बेहतर कैरेक्टर कंसिस्टेंसी, 4K इमेज जनरेशन, एडिटिंग की क्षमता और Google Search के साथ इसका इंटीग्रेशन. मॉडल लॉन्च होने के बाद से ही लोग इसे रियल-लाइफ उपयोगों में टेस्ट कर रहे हैं, जैसे स्टाइलिश AI पोर्ट्रेट बनाना, LinkedIn प्रोफाइल को AI इंफोग्राफिक में बदलना, या लंबी टेक्स्ट फाइल को AI व्हाइटबोर्ड सारांश में बदलना.

AI से फर्जी Aadhaar और PAN कार्ड बनने लगे?
लेकिन इसके साथ ही एक चिंताजनक बात सामने आने लगी है. कई यूजर्स ने देखा कि Nano Banana Pro की रियलिस्टिक इमेज जनरेशन स्किल्स इतनी ज्यादा हैं कि लोग इसका उपयोग फर्जी भारतीय पहचान पत्र जैसे Aadhaar कार्ड और PAN कार्ड बनाने के लिए कर पा रहे हैं. अगर ऐसा वास्तविक जीवन में होता है, तो यह प्राइवेसी के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है.

हमने भी किए टेस्ट- बिना रुके बना दिए फर्जी कार्ड
चौंकाने वाली बात यह रही कि जब हमने Nano Banana Pro से रियलिस्टिक दिखने वाले Aadhaar और PAN कार्ड जनरेट करने की कोशिश की, तो AI ने बिना किसी सवाल-जवाब के तुरंत इन्हें बना दिया. AI ने मेरे द्वारा दी गई फोटो को और यहां तक कि पूरी तरह नकली डिटेल भी सही तरह से भर दी. इतनी आसानी से फर्जी ID का बन जाना यह दिखाता है कि मॉडल में गंभीर सुरक्षा गैप मौजूद हैं. सुरक्षा कारणों से हमने वह प्रॉम्प्ट साझा नहीं किया जिससे यह नकली दस्तावेज बने थे. यह तस्वीर पहली ही बार की है. अगर कोई बदलाव करने को कहता तो वो भी कर सकता था.

Google ने वाटरमार्क लगाया है- लेकिन क्या यह काफी है?
Google की ओर से बनाए गए इन नकली डॉक्यूमेंट्स में Gemini का वाटरमार्क जरूर होता है. लेकिन इसे हटाना तकनीकी रूप से बहुत मुश्किल नहीं है. Google ने इन इमेजेज पर अंदर ही अंदर एक “अदृश्य” SynthID वाटरमार्क भी लगाया है, ताकि भविष्य में यह पता लगाया जा सके कि तस्वीर AI-generated है या असली. लेकिन फिर भी, यह सच है कि इतनी रियलिस्टिक ID अगर जल्दी में किसी को दिखाई जाए या किसी जगह प्रिंट कर दी जाए, तो इसे असली मानना आसान है.

Google की सुरक्षा टीम यह खतरा कैसे भूल गई?
सबसे हैरानी वाली बात यह है कि Google, जिसे अक्सर कड़े सुरक्षा नियमों के लिए आलोचना झेलनी पड़ती है, वह इस तरह के बेसिक दुरुपयोग को रोकने में चूक गया. मॉडल के लॉन्च के बाद से कई यूजर्स ने सोशल मीडिया पर बताया कि Gemini कई बार “sexually suggestive”, “violence”, या “sensitive content” जैसी वजहों से इमेज बनाने से मना कर देता है. फिर भी, ऐसे गंभीर जोखिम—जैसे फर्जी पहचान पत्र बनना—उसके सुरक्षा दायरे में कैसे शामिल नहीं हुए?

AI द्वारा फर्जी ID बनना पहली बार नहीं
यह पूरी घटना पहली बार नहीं हुई है. इससे पहले ChatGPT (GPT-4o) के समय भी ऐसा “Ghibli moment” देखने को मिला था जहां AI ने यूजर्स के लिए रियलिस्टिक PAN और Aadhaar कार्ड बना दिए थे. लेकिन समस्या अब और बढ़ गई है क्योंकि Nano Banana Pro की इमेज जनरेशन क्वालिटी ChatGPT से कई गुना अधिक रियलिस्टिक है. इसी वजह से फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना पहले की तुलना में कहीं आसान और खतरनाक हो चुका है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

