/नासा का सबसे बड़ा मिशन और भारत की एंट्री! जानिए चांद के साउथ पोल पर मून बेस बनाने में इसरो का क्या होगा असली रोल

नासा ने भारत को चांद के साउथ पोल पर स्थायी मून बेस बनाने के लिए आमंत्रित किया है. जानिए चंद्रयान-3 की सफलता के बाद भारत का इस विशाल मून बेस प्रोजेक्ट में क्या रोल हो सकता है और इसरो के लिए इसके क्या मायने हैं. अंतरिक्ष की दुनिया से भारत के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. अमेरिका की स्पेस एजेंसी NASA ने चांद पर इंसानों के लिए एक स्थायी बेस बनाने की योजना में भारत को शामिल होने का न्योता दिया है.
लेकिन इस खबर का मतलब यह नहीं है कि NASA और ISRO कल से चांद पर घर बनाना शुरू कर देंगे. यह एक लंबी योजना है, जिसमें कई देश और स्पेस एजेंसियां मिलकर काम कर सकती हैं. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि NASA का मून बेस प्लान क्या है और इसमें भारत के लिए क्या खास है.
NASA का मकसद सिर्फ इंसानों को चांद पर भेजना और उन्हें वापस पृथ्वी पर लाना नहीं है. एजेंसी चांद पर एक ऐसा बेस बनाना चाहती है, जहां इंसान लंबे समय तक रह सकें और रिसर्च कर सकें. इस बेस में रोवर, लैंडर, रोबोट, सोलर पावर सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम जैसी चीजें होंगी. धीरे-धीरे वहां इंसानों के रहने के लिए जरूरी सुविधाएं भी तैयार की जाएंगी. यह पूरा काम एक साथ नहीं होगा. इसे कई चरणों में पूरा करने की योजना है और इसमें कई साल लग सकते हैं.
NASA और दूसरी स्पेस एजेंसियों की नजर चांद के साउथ पोल पर है. इसकी सबसे बड़ी वजह वहां मौजूद पानी की बर्फ है. चांद के इस हिस्से में कई ऐसे गहरे गड्ढे हैं जहां अरबों साल से सूरज की रोशनी नहीं पहुंची है. इन जगहों पर बर्फ के रूप में पानी मौजूद होने की संभावना है.
अगर इस बर्फ को निकालकर पानी बनाया जा सके तो इसका इस्तेमाल इंसानों के पीने के लिए किया जा सकता है. इतना ही नहीं, पानी को तोड़कर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी हासिल किए जा सकते हैं. हाइड्रोजन का इस्तेमाल भविष्य में रॉकेट फ्यूल के लिए किया जा सकता है. साउथ पोल के कुछ ऊंचे इलाकों में लंबे समय तक सूरज की रोशनी भी मिल सकती है. इससे सोलर पैनल लगाकर बिजली बनाना आसान हो सकता है.
चांद पर इंसानों के लिए बेस बनाना सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही मुश्किल है. चांद पर मौसम पृथ्वी जैसा नहीं है. वहां तापमान में बहुत ज्यादा बदलाव होता है. कई जगहों पर गहरे गड्ढे और ऊबड़-खाबड़ जमीन है.
सबसे बड़ी परेशानी चांद की धूल भी है. इसे लूनर डस्ट कहा जाता है. यह बेहद बारीक और चिपकने वाली होती है. यह मशीनों, स्पेस सूट और सोलर पैनल के लिए परेशानी पैदा कर सकती है. इसलिए चांद पर लंबे समय तक इंसानों को रखने के लिए बहुत मजबूत और भरोसेमंद टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी.
भारत ने पिछले कुछ सालों में चांद की खोज में अपनी ताकत दुनिया को दिखाई है. भारत के चंद्रयान-1 मिशन ने चांद पर पानी से जुड़े संकेत खोजने में अहम भूमिका निभाई थी. इसके बाद चंद्रयान-3 ने चांद के साउथ पोल के पास सफल लैंडिंग करके इतिहास रच दिया. भारत के पास चांद की सतह का अध्ययन करने, रोवर चलाने और कम लागत में अंतरिक्ष मिशन तैयार करने का अच्छा अनुभव है. यही वजह है कि भारत को इस तरह के बड़े अंतरराष्ट्रीय मून प्रोजेक्ट में अहम पार्टनर के तौर पर देखा जा रहा है.
यह बात समझना बहुत जरूरी है कि NASA का न्योता मिलना और किसी देश की भूमिका तय होना दो अलग चीजें हैं. अभी यह जरूरी नहीं है कि भारत को मून बेस का कोई खास हिस्सा बनाने की जिम्मेदारी मिल ही गई हो. आगे की बातचीत में यह तय हो सकता है कि भारत किस तरह इस प्रोजेक्ट में योगदान देगा. भारत रोबोटिक्स, चांद की सतह की मैपिंग, पानी की खोज, डेटा और पावर सिस्टम जैसी चीजों में मदद कर सकता है. लेकिन भारत की असली जिम्मेदारी क्या होगी, यह आगे होने वाले समझौतों पर निर्भर करेगा.
चांद पर बेस बनाने का मकसद सिर्फ चांद पर रिसर्च करना नहीं है. इसे मंगल ग्रह की तैयारी से भी जोड़ा जा रहा है. मंगल पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर है. वहां इंसानों को भेजना बेहद मुश्किल होगा. इसलिए चांद को एक तरह की टेस्टिंग जगह की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. वैज्ञानिक चांद पर रहकर यह समझ सकेंगे कि पृथ्वी से दूर इंसानों को लंबे समय तक कैसे रखा जा सकता है. वहां खाना, पानी, ऑक्सीजन और बिजली जैसी जरूरी चीजों का इंतजाम कैसे किया जाए, इसका भी टेस्ट होगा.
अगर भारत इस प्रोजेक्ट में शामिल होता है तो भारतीय वैज्ञानिकों और स्पेस कंपनियों के लिए कई नए मौके खुल सकते हैं. भारत को नई स्पेस टेक्नोलॉजी पर काम करने का मौका मिलेगा. भारतीय कंपनियां रोबोट, सेंसर, कम्युनिकेशन सिस्टम और दूसरी जरूरी तकनीक बनाने में भूमिका निभा सकती हैं. इसके अलावा चांद के संसाधनों के इस्तेमाल को लेकर भविष्य में जो नियम बनेंगे, उनमें भारत अपनी बात ज्यादा मजबूती से रख सकेगा.
यह कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो एक-दो साल में पूरा हो जाएगा. चांद पर इंसानों के लिए स्थायी बेस बनाना कई साल और शायद कई दशक तक चलने वाला मिशन हो सकता है. भारत के सामने भी चुनौती होगी कि वह अपनी टेक्नोलॉजी, बजट और वैज्ञानिक क्षमता के हिसाब से इस प्रोजेक्ट में कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है. फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को इस बड़े मून बेस प्लान में शामिल होने का मौका मिला है. अगर आगे भारत इसमें अहम भूमिका निभाता है, तो यह देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है.