अंटार्कटिका की बर्फ में छिपा मिला विशालकाय रहस्यमयी 'पंछी'! NASA-ISRO के उपग्रह ने खोली पोल

अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी बेहद खूबसूरत दिखती है, लेकिन कभी-कभी उपग्रहों द्वारा ली गई तस्वीरें वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देती हैं. भारत (ISRO) और अमेरिका (NASA) के साझा मिशन 'NISAR' सैटेलाइट ने अंटार्कटिका महाद्वीप की एक ऐसी ही अद्भूत तस्वीर भेजी है. इस रडार इमेज में बर्फ से ढके अंटार्कटिका के ऊपर एक विशालकाय पक्षी जैसी आकृति पंख फैलाए हुए नजर आ रही है. पहली नजर में यह कोई पौराणिक जीव या चमत्कार लगता है, लेकिन विज्ञान की नजर में इसके पीछे एक बेहद दिलचस्प कहानी छुपी हुई है.
नासा और इसरो के NISAR उपग्रह ने पूर्वी अंटार्कटिका के 'नूनाटेक ज़ातेरजैवशिसजा' (Nunatak Zaterjavshijsja) नामक पहाड़ी इलाके की एक अनोखी तस्वीर ली है. इस तस्वीर को ध्यान से देखने पर ऐसा लगता है जैसे बर्फ की चादर पर एक बहुत बड़ा पंछी अपने पंख फैलाकर बैठा हो. यह तस्वीर सोशल मीडिया और विज्ञान की दुनिया में तेजी से चर्चा का विषय बन गई है.
NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar) भारत और अमेरिका का एक संयुक्त अर्थ-ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन है. यह उपग्रह पृथ्वी की सतह पर होने वाले मामूली बदलावों, ग्लेशियर की गतिविधियों, जंगलों और प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप और भूस्खलन पर नजर रखने के लिए बनाया गया है. इसमें इस्तेमाल किया गया रडार सिस्टम बर्फ और बादलों के पार भी आसानी से देख सकता है.
नासा द्वारा जारी की गई यह तस्वीर साधारण कैमरे से नहीं ली गई है. यह एल-बैंड रडार (L-band radar) के जरिए ली गई एक माइक्रोवेव रडार इमेज है. इस तस्वीर में दिख रहे गुलाबी, हरे और सफेद रंग कोई प्राकृतिक रंग नहीं हैं. ये रंग बताते हैं कि उपग्रह से भेजी गई रडार तरंगे अंटार्कटिका की बर्फ से टकराकर किस तरह वापस लौटती हैं.
- गुलाबी (Magenta): यह रंग बर्फ की उन सतहों को दर्शाता है जो एकदम सपाट और चिकनी हैं.
- हरा (Green): हरा रंग ग्लेशियर में मौजूद गहरी दरारों (Crevasses) और असमान बर्फ को दिखाता है. रडार की किरणें जब बर्फ के अंदर तक जाती हैं तो यह रंग उभरता है.
- सफेद (White): यह क्षेत्र उन जगहों को दिखाता है जहां सपाट और उबड़-खाबड़ दोनों तरह की बर्फ का मिश्रण है.
नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार जब ग्लेशियर पहाड़ों के आसपास से होकर गुजरता है, तो बर्फ पर भारी दबाव पड़ता है. इस दबाव के कारण बर्फ में बड़ी-बड़ी दरारें पड़ जाती हैं. रडार इमेज में यही दरारें हरे रंग की पंखों जैसी आकृतियों के रूप में दिखाई दे रही हैं, जिससे यह एक उड़ते हुए पक्षी जैसा प्रतीत होता है.
नासा के जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी (JPL) के वैज्ञानिक सियोंगसू जियोंग ने बताया कि सामान्य कैमरे केवल बर्फ की ऊपरी सतह देख पाते हैं. वहीं NISAR सैटेलाइट का रडार बर्फ के काफी गहराई तक झांक सकता है. इससे यह समझने में मदद मिलती है कि ग्लेशियर किस गति से खिसक रहे हैं और अंटार्कटिका की बर्फ में अंदरूनी तौर पर क्या बदलाव हो रहे हैं. आने वाले समय में भारत और अमेरिका की टीमें इस डेटा का इस्तेमाल जलवायु परिवर्तन को बेहतर ढंग से समझने के लिए करेंगी.