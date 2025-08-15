धरती से मंगल तक बिछ रही है पाइपलाइन! NASA बना रहा इंटरनेट का रास्ता, जानिए क्या है पूरा Plan

NASA New Mars Data Pipeline: NASA (नासा) ने डीप स्पेस कम्युनिकेशन यानी अंतरिक्ष में दूर तक डेटा भेजने के तरीके में बड़ा बदलाव किया है. इस बदलाव से अब दुनिया की कई बड़ी एयरोस्पेस कंपनियों के बीच मंगल ग्रह तक अगली पीढ़ी की इंटरनेट और कनेक्टिविटी बनाने की दौड़ शुरू हो गई है. अब तक NASA खुद के बनाए रिले ऑर्बिटर और स्पेसक्राफ्ट के जरिए मंगल के रोवर और लैंडर से डेटा इकट्ठा कर पृथ्वी तक भेजता था. लेकिन अब NASA उसी तरह ‘कनेक्टिविटी ऐज ए सर्विस’ खरीदेगा, जैसे वह रॉकेट लॉन्च या अंतरिक्ष यात्रियों के ट्रांसपोर्ट के लिए करता है. मंगल तक एक भरोसेमंद ‘कम्युनिकेशन पाइपलाइन’ इस मिशन की रीढ़ होगी और इसको बनाने की दौड़ अब तेज हो गई है.

ये भी पढ़ें- NASA के इंटर्न ने गर्लफ्रेंड को सच में दे दिया ‘चांद’ लेकिन तरीका जानकर उड़ जाएंगे होश

पुराने सिस्टम की जगह नया मॉडल

अभी मंगल पर NASA के Mars Reconnaissance Orbiter और MAVEN जैसे स्पेसक्राफ्ट सतह पर मौजूद मिशनों से डेटा लेकर पृथ्वी तक भेजते हैं. ये डेटा ट्रांसफर NASA के Deep Space Network (DSN) के जरिए होता है, जिसमें दुनिया भर में लगे विशाल ऐन्टेना शामिल हैं. लेकिन ये रिले स्पेसक्राफ्ट हमेशा के लिए काम नहीं कर सकते. MAVEN को 2030 के शुरुआती दशक तक चलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हार्डवेयर समय के साथ खराब होगा.

आगे की तैयारी

इसी को ध्यान में रखते हुए NASA के Space Communications and Navigation (SCaN) प्रोग्राम ने एक नया प्रस्ताव (RFP) जारी किया है. इसमें तुरंत हार्डवेयर बनाने का ऑर्डर नहीं है, बल्कि कंपनियों से ‘कैपेबिलिटी स्टडी’ मांगी गई है. NASA चाहता है कि भविष्य में एक इंटरऑपरेबल मार्केट बने, जिसमें वह सिर्फ एक ग्राहक हो, न कि अकेला ऑपरेटर.

ये भी पढ़ें- NASA का घातक योद्धा Voyager 1: 40 साल बाद भी 'अंतरिक्ष' में जिंदा, जानें कैसे अरबों KM दूर से धरती पर भेज रहा संदेश

इस प्लान के दो बड़े लक्ष्य हैं:

1. चांद और पृथ्वी के बीच ‘लूनर ट्रंकलाइन’ बनाना

2. मंगल पर सतह से लेकर ऑर्बिट और वहां से पृथ्वी तक डेटा भेजने की एंड-टू-एंड कम्युनिकेशन सिस्टम तैयार करना

तकनीकी चुनौतियां

मंगल-पृथ्वी के बीच डेटा भेजने में कई मुश्किलें हैं-

• सिग्नल आने-जाने में लंबा समय लगता है

• सूरज से होने वाला सिग्नल इंटरफेरेंस

• सीमित कम्युनिकेशन विंडो

• बेहद भरोसेमंद और फॉल्ट-टॉलरेंट सिस्टम की जरूरत

ये भी पढ़ें- खराब हो गया ISS पर लगा 5,60,79,00000 रुपये का यह 'डिब्बा', नहीं भेज पा रहा डेटा, अब क्या होगा?

बड़ी कंपनियां मैदान में

इस रेस में कई बड़ी कंपनियां उतर चुकी हैं-

• Blue Origin ने अपने Blue Ring प्लेटफॉर्म पर आधारित Mars Telecommunications Orbiter पेश किया है, जो 2028 से NASA मिशनों में मदद कर सकता है.

• Rocket Lab ने भी अपना Mars टेलीकॉम ऑर्बिटर प्रस्तावित किया है, जो Mars Sample Return मिशन में अहम भूमिका निभा सकता है.

• 2024 में NASA के Mars Exploration Program ने 12 छोटी कमर्शियल सर्विस स्टडी को फंड किया, जिसमें SpaceX, Lockheed Martin और Blue Origin के प्रस्ताव शामिल हैं.

• SpaceX अपने Starlink सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को मंगल के ऑर्बिट में इस्तेमाल करने पर काम कर रहा है.

NASA का विजन

NASA सिर्फ वैज्ञानिक मिशनों के लिए नहीं, बल्कि चांद और मंगल पर इंसानों की लंबी मौजूदगी के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है. मंगल तक एक भरोसेमंद ‘कम्युनिकेशन पाइपलाइन’ इस मिशन की रीढ़ होगी और इसको बनाने की दौड़ अब तेज हो गई है.

FAQs

Q1: NASA अब खुद का कम्युनिकेशन सिस्टम क्यों नहीं बनाएगा?

NASA अब कमर्शियल कंपनियों से सर्विस खरीदेगा ताकि खर्च कम हो और टेक्नोलॉजी अपडेटेड रहे.

Q2: मंगल तक डेटा भेजने में कितना समय लगता है?

औसतन 5 से 20 मिनट, यह मंगल और पृथ्वी की दूरी पर निर्भर करता है.

Q3: कौन-कौन सी कंपनियां इस रेस में हैं?

Blue Origin, SpaceX, Rocket Lab और Lockheed Martin जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं.

Q4: ‘लूनर ट्रंकलाइन’ क्या है?

यह चांद और पृथ्वी के बीच एक हाई-स्पीड डेटा कनेक्शन होगा.