NASA ने बनाया दुनिया का सबसे खतरनाक 'सुपर माइंड', अब मंगल और चांद पर कब्जे की तैयारी?

NASA Athena Supercomputer: NASA ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी दुनिया का पूरा ध्यान खींच लिया है! जहां एक तरफ देश तेज इंटरनेट और नई मोबाइल टेक्नोलॉजी में आगे निकलने की होड़ में हैं वहीं NASA ने ऐसा सुपरकंप्यूटर तैयार किया है जो नार्मल कंम्पयूटर की सोच से भी कहीं ज्यादा गणनाएं कर सकता है.
NASA Athena Supercomputer: आज के इस डिजिटल दौर में जहां दूसरे देश 5G और सुपरफास्ट इंटरनेट के पीछे भाग रहे हैं तो वहीं NASA ने कंप्यूटिंग की दुनिया में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है. नासा ने एक ऐसा सुपरकंप्यूटर तैयार कर लिया है जो एक दो तीन नहीं बल्कि पूरे 500 सालों का काम एक ही दिन में खत्म कर सकता है. सुनने में भले ही यह कल्पना लगे, लेकिन नासा ने इस हकीकत में कर दिखाया है. नासा का नया सुपरकंप्यूटर Athena प्रति सेकंड 20 पेटाफ्लॉप्स की ताकत से डेटा को प्रोसेस कर रहा है. यह सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि अंतरिक्ष में दुनिया के बढ़ते कदमों के लिए एक सुपर माइंड है. चाहे एस्टेरॉयड से पृथ्वी को बचाना हो या मंगल पर लैंडिंग अब सब कुछ इस सुपर मशीन के इशारे पर होगा.
अंतरिक्ष की गहराइयों का पता लगाने और मंगल ग्रह पर जाने वाले स्पेशल मिशनों को सफल बनाने के लिए NASA ने तकनीक की दुनिया में एक नया कारनाम कर दिया है. NASA ने जनवरी 2026 में अपने अब तक के सबसे शक्तिशाली सुपरकंप्यूटर एथेना का बना लिया है. कैलिफोर्निया स्थित एम्स रिसर्च सेंटर में स्थापित यह मशीन दिखने में भले ही नार्मल मशीन जैसे दिखे लेकिन इसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह एक नार्मल कंप्यूटर द्वारा 500 साल में किए जाने वाले काम को मात्र एक दिन यानी 24 घंटे में करता है.
रफ्तार ऐसी कि दंग रह जाए दुनिया
एथेना की परफॉर्मेंस 20 पेटाफ्लॉप्स से भी ज्यादा है. आसान भाषा में कहें तो एक पेटाफ्लॉप का मतलब होता है कि हर सेकंड एक क्वॉड्रिलियन एक के आगे 15 शून्य का कैलकुलेशन करना. एथेना ऐसी 20 क्वॉड्रिलियन गणनाएं हर सेकंड कर सकता है. यह NASA के पुराने सिस्टम प्लीएड्स और ऐटकेन से भी कई गुना ज्यादा तेज है.
बदल जाएगा रॉकेट साइंस और AI का भविष्य
NASA के इंजीनियर अब रॉकेट लॉन्च से पहले क्या होगा अगर इसका पता लगा सकेंगे. इससे वास्तविक निर्माण से पहले ही गलतियों की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाएगी. साथ ही यह सुपरकंप्यूटर पृथ्वी के पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और एयरोनॉटिक्स के विशाल डेटा का विश्लेषण करने के लिए AI मॉडल्स को भी ट्रेनिंग दे रहा है.
क्यों खास है एथेना?
एथेना को मॉड्यूलर सुपरकंप्यूटिंग फैसिलिटी में रखा गया है जिससे इसके पार्ट्स को बिना पूरी बिल्डिंग बदले कभी भी अपग्रेड किया जा सकता है.
एथेना को इस तरह से बनाया गया है कि यह कम बिजली के इस्तेमाल से ज्यादा काम करे. इसकी बेहतर कूलिंग बिजली की बर्बादी को भी रोकती है.
चंद्रमा पर लैंडिंग हो या एस्टेरॉयड के रास्तों का पता लगाना एथेना की परफेक्ट गणनाएं मिशन के फेल होने के जोखिम को लगभग शून्य कर देती हैं.
