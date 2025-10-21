चांद पर पहुंचने की रेस हुई तेज: NASA ने Jeff Bezos को दिया मौका तो भड़के Elon Musk, बोले- China से पहले हम...

अमेरिकी स्पेस एजेंसी NASA ने अपने महत्वाकांक्षी Artemis Lunar Programme के तहत मानवों को चांद पर भेजने की योजना में बड़ा बदलाव किया है. NASA के एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर Sean Duffy ने सोमवार को कहा कि अब Human Landing System (HLS) के प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट को अतिरिक्त कंपनियों के लिए भी खोला जाएगा, जिनमें Jeff Bezos की Blue Origin भी शामिल है. उनका कहना है कि चीन से चांद तक की रेस में अमेरिका को आगे रखने के लिए अब अधिक प्रतिस्पर्धा और इनोवेशन की ज़रूरत है.

Sean Duffy ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा- 'हम चीन से रेस में हैं, और हमें ऐसी कंपनियों की ज़रूरत है जो तेज़ी से काम कर सकें ताकि अमेरिका सबसे पहले चांद पर पहुंचे. SpaceX के पास Artemis III मिशन के लिए HLS बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन Blue Origin जैसी कंपनियों को मौका देने से प्रतिस्पर्धा और नवाचार दोनों बढ़ेंगे.'

SpaceX पर बढ़ रही देरी की चिंता

CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, NASA को चिंता है कि Elon Musk की SpaceX, जिसे $2.9 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है अपने काम में देरी कर रही है. इससे यह खतरा है कि चीन अमेरिका से पहले चांद पर इंसान उतार दे. NASA की योजना Artemis III मिशन के तहत पहली बार इंसानों को चांद के दक्षिणी ध्रुव (South Pole) पर उतारने की है, लेकिन अब यह मिशन 2027 के मध्य से पहले नहीं हो पाएगा. कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि SpaceX का Starship System बहुत जटिल है और इसकी टेस्टिंग में लगने वाला समय मिशन को और पीछे धकेल सकता है.

Musk का जवाब: 'They Won’t'

Elon Musk ने NASA के इस फैसले पर तुरंत X पर जवाब दिया- 'They won’t. SpaceX is moving like lightning compared to the rest of the space industry.' ('वे नहीं कर पाएंगे. SpaceX बाकी इंडस्ट्री की तुलना में बिजली की गति से काम कर रही है.'). Musk ने दावा किया कि Starship पूरी चांद मिशन को अकेले संभाल लेगा. उनका यह बयान न केवल आत्मविश्वास भरा था बल्कि यह भी दिखाता है कि Musk अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं.

SpaceX बनाम Blue Origin: चांद पर किसका कब्जा?

NASA के पास इस समय दो कंपनियों के साथ चांद पर उतरने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हैं —

1. SpaceX – जो अपने Starship Vehicle से Artemis III मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर ले जाएगी.

2. Blue Origin – जो अपने Blue Moon Lander पर काम कर रही है और Artemis V मिशन (2023 के बाद) में शामिल होगी.

SpaceX ने अब तक कुछ सफल Suborbital Tests किए हैं, लेकिन 2025 में उसे तीन बार In-flight Failures का सामना करना पड़ा है. फिर भी Musk का कहना है कि Starship आने वाले समय में NASA की मुख्य ताकत बन जाएगा.

अमेरिका बनाम चीन: स्पेस रेस का नया दौर

NASA का यह कदम अमेरिकी नेताओं में चिंता पैदा कर रहा है, क्योंकि चीन ने 2030 तक अपने अंतरिक्ष यात्रियों (Taikonauts) को चांद पर उतारने का लक्ष्य रखा है. अगर SpaceX में देरी होती है, तो अमेरिका की बढ़त खत्म हो सकती है. इसलिए NASA अब Blue Origin जैसी कंपनियों को भी मौका देकर चांद की रेस में 'डबल इंजन स्ट्रेटेजी' अपना रहा है.

Musk और राजनीति: एक पुराना टकराव

Elon Musk और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump के बीच पहले करीबी रिश्ते थे, लेकिन बाद में दोनों के बीच टैक्स और बजट नीति को लेकर टकराव हुआ. इसका असर NASA की फंडिंग पर भी पड़ा, क्योंकि यह एजेंसी अमेरिकी प्रशासन के अधीन काम करती है.