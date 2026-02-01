Advertisement
trendingNow13093449
Hindi Newsटेकअब AI चैटबॉट संभालेगा मंगल मिशन! NASA ने Claude AI की मदद से Space में रचा इतिहास, चौंक गई दुनिया

अब AI चैटबॉट संभालेगा मंगल मिशन! NASA ने Claude AI की मदद से Space में रचा इतिहास, चौंक गई दुनिया

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब सिर्फ मोबाइल, ऐप या चैटबॉट तक सीमित नहीं रहा. हाल ही में नासा ने अंतरिक्ष मिशन में भी इसका इस्तेमाल किया है. नासा के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर काम कर रहे रोवर को आगे बढ़ाने या रास्ता खोजने के लिए AI की मदद ली है. इसके बाद अब नासा का परसेवरेंस रोवर AI की मदद से अपना रास्ता तय करेगा. 

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 01, 2026, 09:20 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब AI चैटबॉट संभालेगा मंगल मिशन! NASA ने Claude AI की मदद से Space में रचा इतिहास, चौंक गई दुनिया

अभी तक हम और आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट का इस्तेमाल सिर्फ ऑफिस के काम करवाने, ईमेल लिखवाने या होमवर्क में मदद लेने के लिए करते थे. लेकिन नासा (NASA) ने एक कदम आगे बढ़ते हुए अंतरिक्ष मिशन में भी इसका बड़ा इस्तेमाल किया है. वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर काम कर रहे नासा के मशहूर 'परसेवरेंस रोवर' (Perseverance Rover) को आगे बढ़ाने के लिए AI की मदद ली. मंगल ग्रह की पथरीली और ऊबड़-खाबड़ सतह पर रास्ता खोजने के लिए Claude AI का इस्तेमाल किया है. यह पहली बार है जब कोई एडवांस्ड एआई चैटबॉट पृथ्वी से करोड़ों मील दूर किसी दूसरे ग्रह पर नेविगेशन में मदद कर रहा है. इसमें खास बात यह है कि रोवर को किस रास्ते से जाना है, यह फैसला भी AI सिस्टम ने ही तैयार किया है. 

पहले इंसान तय करते थे रास्ता
आज से पहले मंगल पर रोवर को नेविगेशन के लिए इंसान ही मदद करते थे. जब भी मंगल पर मौजूद रोवर को आगे बढ़ाना होता था तो धरती पर बैठे वैज्ञानिक तस्वीरों, नक्शे और डेटा देखकर उसका रास्ता तय करते थे. यह काम बेहद सावधानी से किया जाता था. क्योंकि मंगल ग्रह की जमीन पर बड़े-बड़े पत्थर गड्ढे और ढलान जैसे कई खतरे होते हैं. ऐसे में अगर जरा सी गलती हो जाए तो रोवर उपर ही फंस सकता है.

यह भी पढ़ें:- iPhone लवर्स को लगा बड़ा झटका! पुराना दो, नया लो... स्कीम पर Apple ने लगाया ताला...

Add Zee News as a Preferred Source

लाल ग्रह पर AI ने संभाली जिम्मेदारी
मंगल ग्रह की सतह बहुत खतरनाक है. यहाँ बड़े-बड़े पत्थर, गहरी खाइयां और रेतीले टीले हैं. पृथ्वी से वैज्ञानिकों के लिए रोवर को हर पल गाइड करना मुश्किल होता है क्योंकि सिग्नल पहुंचने में देरी होती है. ऐसे में नासा ने एंथ्रोपिक (Anthropic) कंपनी के एआई मॉडल 'क्लॉड' (Claude) की मदद ली. AI रोवर के आसपास की तस्वीरें और जमीन से जुड़े आंकड़ों को समझकर खुद तय करेगा कि रोवर किस दिशा में आगे बढ़ेगा और कहां रुकना उसके लिए सुरक्षित रहेगा. इसके बाद यही निर्देश रोवर तक भेजा जाएगा. 

क्यों जरूरी है AI की मदद?
मंगल और धरती के बीच बहुत दूरी है. ऐसे में सिग्नल आने-जाने में काफी समय लगता है. हर छोटे फैसले के लिए इंतजार करना मुश्किल होता है. AI की मदद से यह प्रक्रिया तेज हो सकती है. अब रोवर ज्यादा दूरी कम समय में तय कर सकता है और वैज्ञानिकों को जल्दी जानकारी मिल सकती है.

भविष्य के मिशन में बड़ा रोल
विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले समय में AI अंतरिक्ष मिशनों का अहम हिस्सा बन सकता है. यह न सिर्फ रास्ता बताएगा बल्कि खुद ही तस्वीरें देखकर इम्पोर्टेन्ट जगहों की पहचान भी कर सकेगा. इससे इंसानी मेहनत कम होगी और मिशन ज्यादा तेज व प्रभावी बन सकेगा. 

क्या इंसानों की जगह लेगा AI?
नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि Ai भले ही रास्ता दिखा रहा है, लेकिन आखिरी फैसला अभी भी कंट्रोल रूम में बैठे विशेषज्ञों का ही होता है. क्लॉड एआई ने केवल 'डाटा प्रोसेसिंग' के बोझ को कम किया है. इससे वैज्ञानिकों को मंगल के रहस्यों को सुलझाने के लिए ज्यादा समय मिल रहा है.

यह भी पढ़ें:- Union Budget 2026: आपकी जेब पर क्या असर डालेगा बजट 2026? जानिए कहां देखें पूरी स्पीच

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

nasaMars RoverClaude AIAI in space

Trending news

पहले पद्मश्री, अब PM मोदी का डेरा सचखंड दौरा; पंजाब क्यों बना सियासत का अखाड़ा?
pm modi punjab visit
पहले पद्मश्री, अब PM मोदी का डेरा सचखंड दौरा; पंजाब क्यों बना सियासत का अखाड़ा?
अजित का प्लेन 'नोज क्रैश'! तब प्रधानमंत्री को बचाने के लिए पायलटों ने किया था ऐसा?
ajit pawar death
अजित का प्लेन 'नोज क्रैश'! तब प्रधानमंत्री को बचाने के लिए पायलटों ने किया था ऐसा?
दिलीप घोष का CM ममता पर हमला- 'SIR रोकने के लिए चुनाव आयुक्त के चक्कर रही हैं सीएम'
Mamata Banerjee
दिलीप घोष का CM ममता पर हमला- 'SIR रोकने के लिए चुनाव आयुक्त के चक्कर रही हैं सीएम'
नवजोत सिद्धू ने छोड़ी कांग्रेस, बोलीं- पार्टी में काबिल लोगों की कद्र नहीं
Navjot Kaur Sidhu Quits Congress
नवजोत सिद्धू ने छोड़ी कांग्रेस, बोलीं- पार्टी में काबिल लोगों की कद्र नहीं
Budget 2026 Nirmala Sitharaman Live: बजट से पहले शेयर बाजार में घबराहट, खुलते 500 प्वाइंट नीचे गिरा मार्केट
budget 2026
Budget 2026 Nirmala Sitharaman Live: बजट से पहले शेयर बाजार में घबराहट, खुलते 500 प्वाइंट नीचे गिरा मार्केट
IMD के मुताबिक जनवरी में 31.5% कम बारिश हुई, तापमान रहा गर्म, जानिए फरवरी का हाल
Weather
IMD के मुताबिक जनवरी में 31.5% कम बारिश हुई, तापमान रहा गर्म, जानिए फरवरी का हाल
कुत्ते ने महिला को 30 सेकेंड तक नोचा, चेहरे पर आए 50 टांके; बचाने वाले पर भी हमला
Stray dogs
कुत्ते ने महिला को 30 सेकेंड तक नोचा, चेहरे पर आए 50 टांके; बचाने वाले पर भी हमला
भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड पर बोले पीयूष गोयल, कहा- 'बहुत जल्द होगी मजबूत ट्रेड डील'
Piyush Goyal
भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड पर बोले पीयूष गोयल, कहा- 'बहुत जल्द होगी मजबूत ट्रेड डील'
45 साल में सोना-चांदी के दाम में हुई सबसे बड़ी गिरावट; बुलबुला फूटा या मुनाफावसूली?
DNA
45 साल में सोना-चांदी के दाम में हुई सबसे बड़ी गिरावट; बुलबुला फूटा या मुनाफावसूली?
लश्कर-जैश-ISI के बाद PAK की नई साजिश, कश्मीर में मुस्लिम जांबाज फोर्स कैसे एक्टिव?
Pakistan
लश्कर-जैश-ISI के बाद PAK की नई साजिश, कश्मीर में मुस्लिम जांबाज फोर्स कैसे एक्टिव?