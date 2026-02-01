अब AI चैटबॉट संभालेगा मंगल मिशन! NASA ने Claude AI की मदद से Space में रचा इतिहास, चौंक गई दुनिया

अभी तक हम और आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट का इस्तेमाल सिर्फ ऑफिस के काम करवाने, ईमेल लिखवाने या होमवर्क में मदद लेने के लिए करते थे. लेकिन नासा (NASA) ने एक कदम आगे बढ़ते हुए अंतरिक्ष मिशन में भी इसका बड़ा इस्तेमाल किया है. वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर काम कर रहे नासा के मशहूर 'परसेवरेंस रोवर' (Perseverance Rover) को आगे बढ़ाने के लिए AI की मदद ली. मंगल ग्रह की पथरीली और ऊबड़-खाबड़ सतह पर रास्ता खोजने के लिए Claude AI का इस्तेमाल किया है. यह पहली बार है जब कोई एडवांस्ड एआई चैटबॉट पृथ्वी से करोड़ों मील दूर किसी दूसरे ग्रह पर नेविगेशन में मदद कर रहा है. इसमें खास बात यह है कि रोवर को किस रास्ते से जाना है, यह फैसला भी AI सिस्टम ने ही तैयार किया है.

पहले इंसान तय करते थे रास्ता

आज से पहले मंगल पर रोवर को नेविगेशन के लिए इंसान ही मदद करते थे. जब भी मंगल पर मौजूद रोवर को आगे बढ़ाना होता था तो धरती पर बैठे वैज्ञानिक तस्वीरों, नक्शे और डेटा देखकर उसका रास्ता तय करते थे. यह काम बेहद सावधानी से किया जाता था. क्योंकि मंगल ग्रह की जमीन पर बड़े-बड़े पत्थर गड्ढे और ढलान जैसे कई खतरे होते हैं. ऐसे में अगर जरा सी गलती हो जाए तो रोवर उपर ही फंस सकता है.

लाल ग्रह पर AI ने संभाली जिम्मेदारी

मंगल ग्रह की सतह बहुत खतरनाक है. यहाँ बड़े-बड़े पत्थर, गहरी खाइयां और रेतीले टीले हैं. पृथ्वी से वैज्ञानिकों के लिए रोवर को हर पल गाइड करना मुश्किल होता है क्योंकि सिग्नल पहुंचने में देरी होती है. ऐसे में नासा ने एंथ्रोपिक (Anthropic) कंपनी के एआई मॉडल 'क्लॉड' (Claude) की मदद ली. AI रोवर के आसपास की तस्वीरें और जमीन से जुड़े आंकड़ों को समझकर खुद तय करेगा कि रोवर किस दिशा में आगे बढ़ेगा और कहां रुकना उसके लिए सुरक्षित रहेगा. इसके बाद यही निर्देश रोवर तक भेजा जाएगा.

क्यों जरूरी है AI की मदद?

मंगल और धरती के बीच बहुत दूरी है. ऐसे में सिग्नल आने-जाने में काफी समय लगता है. हर छोटे फैसले के लिए इंतजार करना मुश्किल होता है. AI की मदद से यह प्रक्रिया तेज हो सकती है. अब रोवर ज्यादा दूरी कम समय में तय कर सकता है और वैज्ञानिकों को जल्दी जानकारी मिल सकती है.

भविष्य के मिशन में बड़ा रोल

विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले समय में AI अंतरिक्ष मिशनों का अहम हिस्सा बन सकता है. यह न सिर्फ रास्ता बताएगा बल्कि खुद ही तस्वीरें देखकर इम्पोर्टेन्ट जगहों की पहचान भी कर सकेगा. इससे इंसानी मेहनत कम होगी और मिशन ज्यादा तेज व प्रभावी बन सकेगा.

क्या इंसानों की जगह लेगा AI?

नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि Ai भले ही रास्ता दिखा रहा है, लेकिन आखिरी फैसला अभी भी कंट्रोल रूम में बैठे विशेषज्ञों का ही होता है. क्लॉड एआई ने केवल 'डाटा प्रोसेसिंग' के बोझ को कम किया है. इससे वैज्ञानिकों को मंगल के रहस्यों को सुलझाने के लिए ज्यादा समय मिल रहा है.

