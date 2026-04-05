चांद पर पहुंच गया iPhone! NASA के अंतरिक्ष यात्रियों ने तोड़ा सालों पुराना नियम, जानिए क्यों साथ ले गए अपना पर्सनल मोबाइल

NASA का Artemis II मिशन सिर्फ इंसानों को चांद की कक्षा में वापस ले जाने का प्रयास नहीं है, बल्कि यह टेक्नोलॉजी का भी एक बड़ा प्रदर्शन है. जब यह स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हुआ, तब इसमें चार अंतरिक्ष यात्रियों के साथ-साथ अत्याधुनिक कैमरे, स्मार्टफोन्स और कम्युनिकेशन डिवाइसेज भी मौजूद थे. इन सभी का मकसद इस ऐतिहासिक मिशन को हर एंगल से रिकॉर्ड करना और पृथ्वी तक इसकी हर जानकारी पहुंचाना है.

28 कैमरों से रिकॉर्ड होगा हर पल

इस मिशन की सबसे खास बात है कि इसमें कम से कम 28 कैमरे लगाए गए हैं. ये कैमरे स्पेसक्राफ्ट के बाहर, अंदर और क्रू के हाथों में मौजूद हैं. लॉन्च के समय की आग और धुएं से लेकर अंतरिक्ष की खामोशी तक, हर पल को कैप्चर किया जाएगा. इससे वैज्ञानिकों को डेटा मिलेगा और आम लोगों को भी अंतरिक्ष की झलक देखने को मिलेगी.

Nikon कैमरे: भरोसे और नई टेक का मेल

इस मिशन में Nikon के कैमरे खास चर्चा में हैं. अंतरिक्ष यात्रियों को Nikon D5 के साथ ट्रेन किया गया है, जो भले ही पुराना कैमरा हो, लेकिन यह पहले से अंतरिक्ष में टेस्टेड है. यही वजह है कि वैज्ञानिकों को इसकी मजबूती पर पूरा भरोसा है. इसके साथ ही नया Nikon Z9 भी इस मिशन का हिस्सा है, जो पहली बार अंतरिक्ष में इस्तेमाल हो रहा है. यह कैमरा आने वाले Artemis III मिशन के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसमें इंसान फिर से चांद की सतह पर कदम रखेंगे. इस कैमरे को खास तरीके से मॉडिफाई किया जा रहा है ताकि यह रेडिएशन, तापमान और स्पेससूट के साथ आसानी से काम कर सके.

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GoPro कैमरे: हर एंगल से नजर

GoPro के चार स्पेशल कैमरे भी इस मिशन में लगाए गए हैं. ये कैमरे स्पेसक्राफ्ट के सोलर पैनल्स पर लगे हैं और बाहर से पृथ्वी, चांद और स्पेसक्राफ्ट के शानदार व्यू रिकॉर्ड करेंगे. इनका इस्तेमाल सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि स्पेसक्राफ्ट की निगरानी के लिए भी होगा. ग्राउंड कंट्रोल इन कैमरों के जरिए यह देख सकेगा कि मिशन के दौरान सब कुछ सही चल रहा है या नहीं.

iPhones और स्मार्टफोन भी पहुंचे अंतरिक्ष

इस मिशन की एक दिलचस्प बात यह है कि अंतरिक्ष यात्रियों को अपने पर्सनल स्मार्टफोन्स ले जाने की अनुमति दी गई. इसमें Apple iPhone और Android फोन दोनों शामिल हैं. यह पहली बार है जब NASA मिशन में इस तरह के पर्सनल डिवाइसेज पृथ्वी की कक्षा से बाहर गए हैं. क्रू मेंबर्स ने इनका इस्तेमाल मजेदार तरीके से भी किया, जैसे जीरो ग्रैविटी में iPhone को एक-दूसरे की ओर उछालना.

क्यों खास है यह टेक मिशन

Artemis II सिर्फ एक स्पेस मिशन नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी का लाइव डेमो है. यहां इस्तेमाल हो रहे कैमरे, स्मार्टफोन्स और सेंसर भविष्य के मिशनों को और बेहतर बनाने में मदद करेंगे. इस मिशन के जरिए यह साफ हो जाता है कि आने वाले समय में अंतरिक्ष यात्रा सिर्फ वैज्ञानिकों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आम लोगों के लिए भी ज्यादा समझने योग्य और विजुअली एक्साइटिंग बन जाएगी.