ट्रैफिक चालान से पाना है छुटकारा? लोक अदालत में मिल रही है बड़ी राहत, नोट कर लें रजिस्ट्रेशन का पूरा ऑनलाइन प्रोसेस

National Lok Adalat 2026: सड़क पर वाहन चलाते समय जाने-अनजाने में हुई छोटी सी गलती भी कभी-कभी जेब पर भारी पड़ जाती है. अगर आपकी गाड़ी का भी कोई पुराना ई-चालान पेंडिंग है और आप भारी जुर्माने या कोर्ट के चक्करों से बचना चाह रहे हैं तो राहत की खबर है. आने वाली 14 मार्च को लगने जा रही नेशनल लोक अदालत आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है. आज के इस दौर में अब आपको इसके लिए घंटों लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप घर बैठे ही इसका हिस्सा बनने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.
Lok Adalat Registration Process: क्या आपकी गाड़ी पर भी ट्रैफिक चालान पेंडिंग है? बार-बार मैसेज आने के बाद भी कोर्ट के चक्कर काटने के डर से चालान नहीं भर पा रहे हैं? जवाब अगर हां है तो 14 मार्च की तारीख को नोट कर लीजिए. देशभर में लगने जा रही नेशनल लोक अदालत आपको पेंडिंग चालान से छुटकारा दिलाने का सबसे आसान मौका देने जा रही है. नेशनल लोक अदालत के दिन की प्रक्रिया में न केवल कानूनी उलझनों से राहत मिलेगी, बल्कि कई मामलों में जुर्माने की राशि भी काफी कम हो सकती है. आइए जानते हैं आप घर बैठे इसके लिए कैसे रजिस्टर कर सकते हैं.
पहले जानिए क्या है लोक अदालत?
लोक अदालत छोटे कानूनी विवादों और पेंडिंग मामलों को सुलझाती है. ट्रैफिक पुलिस और लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के मदद से आयोजित होने वाली इस अदालत में कई मामलों में जुर्माने की राशि को कम भी किया जा सकता है. एक बार दोनों पक्ष यानी वाहन मालिक और अथॉरिटी समझौते पर राजी हो जाएं तो उसी दिन चालान का काम तमाम कर दिया जाता है.
कैसे चेक करें अपना पेंडिंग चालान?
नेशनल लोक अदालत में रजिस्ट्रेशन करने से पहले यह जान लें कि आपके नाम पर कितने चालान बकाया हैं.
इसके लिए अपने राज्य की ट्रैफिक पुलिस वेबसाइट या Parivahan e-challan पोर्टल पर जाना होगा.
गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर या चालान नंबर लिखें.
लिस्ट में देखें कि कौन से चालान पेंडिंग हैं और क्या वे लोक अदालत के लिए पात्र हैं या नहीं.
अब जानिए रजिस्ट्रेशन का तरीका
लोक अदालत में शामिल होने के लिए एडवांस रजिस्ट्रेशन जरूरी है-
इसके लिए अपने राज्य की ट्रैफिक पुलिस या जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (DLSA) की वेबसाइट पर जाना होगा.
Lok Adalat Registration के लिंक पर क्लिक करें.
गाड़ी और चालान की डिटेल्स भरकर फॉर्म सबमिट कर दें.
अंत में टोकन या कन्फर्मेशन स्लिप डाउनलोड जरूर कर लें इसके बिना एंट्री नहीं मिलेगी.
कौन से चालान होंगे सेटल?
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लोक अदालत में सिर्फ छोटे और Compoundable मामले ही सुलझाए जाते हैं, जैसे-
बिना हेलमेट या सीटबेल्ट के गाड़ी चलाना.
ओवर-स्पीडिंग और रेड लाइट जंप करना.
गलत पार्किंग या बिना PUC सर्टिफिकेट के ड्राइविंग.
ट्रैफिक साइन की अनदेखी करना.
शराब पीकर गाड़ी चलाना या हिट-एंड-रन जैसे गंभीर मामलों की सुनवाई यहां नहीं होती है.
जरूरी डॉक्यूमेंट्स
14 मार्च को सेंटर पर जाते समय अपने साथ ये कागजात जरूर ले जाएं-
गाड़ी की RC, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस पेपर्स, वैलिड PUC सर्टिफिकेट, पेंडिंग चालान की रसीद और रजिस्ट्रेशन टोकन.
