Advertisement
trendingNow13135360
Hindi Newsटेकट्रैफिक चालान से पाना है छुटकारा? लोक अदालत में मिल रही है बड़ी राहत, नोट कर लें रजिस्ट्रेशन का पूरा ऑनलाइन प्रोसेस

ट्रैफिक चालान से पाना है छुटकारा? लोक अदालत में मिल रही है बड़ी राहत, नोट कर लें रजिस्ट्रेशन का पूरा ऑनलाइन प्रोसेस

National Lok Adalat 2026: सड़क पर वाहन चलाते समय जाने-अनजाने में हुई छोटी सी गलती भी कभी-कभी जेब पर भारी पड़ जाती है. अगर आपकी गाड़ी का भी कोई पुराना ई-चालान पेंडिंग है और आप भारी जुर्माने या कोर्ट के चक्करों से बचना चाह रहे हैं तो राहत की खबर है. आने वाली 14 मार्च को लगने जा रही नेशनल लोक अदालत आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है. आज के इस दौर में अब आपको इसके लिए घंटों लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप घर बैठे ही इसका हिस्सा बनने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Mar 10, 2026, 06:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ट्रैफिक चालान से पाना है छुटकारा? लोक अदालत में मिल रही है बड़ी राहत, नोट कर लें रजिस्ट्रेशन का पूरा ऑनलाइन प्रोसेस

Lok Adalat Registration Process​: क्या आपकी गाड़ी पर भी ट्रैफिक चालान पेंडिंग है? बार-बार मैसेज आने के बाद भी कोर्ट के चक्कर काटने के डर से चालान नहीं भर पा रहे हैं? जवाब अगर हां है तो  14 मार्च की तारीख को नोट कर लीजिए. देशभर में लगने जा रही नेशनल लोक अदालत आपको पेंडिंग चालान से छुटकारा दिलाने का सबसे आसान मौका देने जा रही है. नेशनल लोक अदालत के दिन की प्रक्रिया में न केवल कानूनी उलझनों से राहत मिलेगी, बल्कि कई मामलों में जुर्माने की राशि भी काफी कम हो सकती है. आइए जानते हैं आप घर बैठे इसके लिए कैसे रजिस्टर कर सकते हैं.

पहले जानिए क्या है लोक अदालत?
लोक अदालत छोटे कानूनी विवादों और पेंडिंग मामलों को सुलझाती है. ट्रैफिक पुलिस और लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के मदद से आयोजित होने वाली इस अदालत में कई मामलों में जुर्माने की राशि को कम भी किया जा सकता है. एक बार दोनों पक्ष यानी वाहन मालिक और अथॉरिटी समझौते पर राजी हो जाएं तो उसी दिन चालान का काम तमाम कर दिया जाता है.

कैसे चेक करें अपना पेंडिंग चालान?

Add Zee News as a Preferred Source

नेशनल लोक अदालत में रजिस्ट्रेशन करने से पहले यह जान लें कि आपके नाम पर कितने चालान बकाया हैं.

इसके लिए अपने राज्य की ट्रैफिक पुलिस वेबसाइट या Parivahan e-challan पोर्टल पर जाना होगा.

गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर या चालान नंबर लिखें.

लिस्ट में देखें कि कौन से चालान पेंडिंग हैं और क्या वे लोक अदालत के लिए पात्र हैं या नहीं.

अब जानिए रजिस्ट्रेशन का तरीका  

लोक अदालत में शामिल होने के लिए एडवांस रजिस्ट्रेशन जरूरी है-

इसके लिए अपने राज्य की ट्रैफिक पुलिस या जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (DLSA) की वेबसाइट पर जाना होगा.

Lok Adalat Registration के लिंक पर क्लिक करें.

गाड़ी और चालान की डिटेल्स भरकर फॉर्म सबमिट कर दें.

अंत में टोकन या कन्फर्मेशन स्लिप डाउनलोड जरूर कर लें इसके बिना एंट्री नहीं मिलेगी.

कौन से चालान होंगे सेटल?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लोक अदालत में सिर्फ छोटे और Compoundable मामले ही सुलझाए जाते हैं, जैसे-

बिना हेलमेट या सीटबेल्ट के गाड़ी चलाना.

ओवर-स्पीडिंग और रेड लाइट जंप करना.

गलत पार्किंग या बिना PUC सर्टिफिकेट के ड्राइविंग.

ट्रैफिक साइन की अनदेखी करना.

शराब पीकर गाड़ी चलाना या हिट-एंड-रन जैसे गंभीर मामलों की सुनवाई यहां नहीं होती है.

ये भी पढ़ेंः आयकर विभाग के नाम पर आया है मेल? संभल जाएं! सरकार ने जारी किया 'e-PAN' का अलर्ट

जरूरी डॉक्यूमेंट्स

14 मार्च को सेंटर पर जाते समय अपने साथ ये कागजात जरूर ले जाएं-

गाड़ी की RC, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस पेपर्स, वैलिड PUC सर्टिफिकेट, पेंडिंग चालान की रसीद और रजिस्ट्रेशन टोकन.

ये भी पढे़ंः  सिम चालू रखने का सबसे सस्ता जुगाड़! Jio लाया 336 दिनों वाला धांसू प्लान, कॉलिंग फ्री

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

National Lok Adalat 2026Lok Adalat registration

Trending news

'PM मोदी का इजरायल-ईरान को एक कॉल जंग खत्म करा सकता है', UAE राजदूत ने क्यों कहा ऐसा
israel iran war
'PM मोदी का इजरायल-ईरान को एक कॉल जंग खत्म करा सकता है', UAE राजदूत ने क्यों कहा ऐसा
प्याज-लहसुन तामसिक है या नहीं... सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को देख भड़के चीफ जस्टिस
Supreme Court
प्याज-लहसुन तामसिक है या नहीं... सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को देख भड़के चीफ जस्टिस
'जागो और झाड़ू चलाकर अपनी सरकार बनाओ...,' गुजरात की जनता से अरविंद केजरीवाल की अपील
Gujarat
'जागो और झाड़ू चलाकर अपनी सरकार बनाओ...,' गुजरात की जनता से अरविंद केजरीवाल की अपील
जंग के बीच क्या तेल संकट ने भारत में दी दस्तक? यहां कल से रेस्टोरेंट सर्विस बंद
gas supply
जंग के बीच क्या तेल संकट ने भारत में दी दस्तक? यहां कल से रेस्टोरेंट सर्विस बंद
मार्च में ही 40 डिग्री को पार कर गया पारा, यलो अलर्ट जारी; IMD ने दे दी चेतावनी
weather news
मार्च में ही 40 डिग्री को पार कर गया पारा, यलो अलर्ट जारी; IMD ने दे दी चेतावनी
एक कांग्रेस तो दूसरे BJP से, लोकसभा के दो सांसद, जिन्होंने सैलरी लेने से कर दिया मना
Indian MP Salary
एक कांग्रेस तो दूसरे BJP से, लोकसभा के दो सांसद, जिन्होंने सैलरी लेने से कर दिया मना
जूस है या शराब? स्कूल-कॉलेजों के बाहर बिक रही ड्रिंक पर बवाल, बच्चों को आए चक्कर
Buzzballz drink
जूस है या शराब? स्कूल-कॉलेजों के बाहर बिक रही ड्रिंक पर बवाल, बच्चों को आए चक्कर
पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, हार्ट अटैक बताकर दफनाया, फिर खुला राज
Karnataka Murder Case
पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, हार्ट अटैक बताकर दफनाया, फिर खुला राज
'क्या पश्चिम एशिया का मामला अहम नहीं?' राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा हमला
israel iran war
'क्या पश्चिम एशिया का मामला अहम नहीं?' राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा हमला
ईरान युद्ध के बीच यात्रियों के लिए भारत सरकार की नई गाइडलाइंस, वतन वापसी होगी आसान
West Asia crisis
ईरान युद्ध के बीच यात्रियों के लिए भारत सरकार की नई गाइडलाइंस, वतन वापसी होगी आसान