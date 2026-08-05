/मेटा की मुश्किलें और बढ़ेगी: अब पीएम मोदी के वीडियो के बाद इस संगीन मामले में NCPCR शुरू करेगा बड़ी जांच

सोशल मीडिया दिग्गज Meta (Facebook और Instagram की पैरेंट कंपनी) एक बार फिर बड़े विवाद में घिर गई है. भारत में बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने वाली संस्था NCPCR ने Meta के खिलाफ चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल (CSEAM) से जुड़े विज्ञापनों के आरोपों पर औपचारिक जांच का ऐलान किया है. BBC Eye की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के बाद शुरू हुए इस मामले ने सोशल मीडिया सुरक्षा और कंटेंट मॉडरेशन पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब BBC Eye की एक जांच रिपोर्ट सामने आई. इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि Meta के प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों से जुड़े यौन शोषण और अभद्र सामग्री के विज्ञापन दिखाए जा रहे थे. इस गंभीर खुलासे के बाद भारत के राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने मामले का खुद संज्ञान लिया. आयोग ने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए 3 जुलाई को Meta को एक कड़ा नोटिस जारी किया था.
NCPCR द्वारा भेजे गए नोटिस में Meta से उन विज्ञापनों के बारे में विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा गया था. साथ ही आयोग ने यह भी पूछा था कि अपने प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे खतरनाक कंटेंट को रोकने के लिए Meta के पास क्या सुरक्षा उपाय उपलब्ध हैं. Meta ने करीब एक हफ्ते बाद अपना जवाब आयोग को सौंपा. हालांकि आयोग ने कंपनी के जवाब की समीक्षा करने के बाद पाया कि मामला बेहद संवेदनशील है और इसकी गहराई से जांच होना जरूरी है. इसी वजह से NCPCR ने औपचारिक जांच (Formal Inquiry) बैठाने का फैसला किया.
NCPCR द्वारा शुरू की गई यह जांच काफी व्यापक और सख्त होने वाली है. इसमें मुख्य रूप से इस बात की पड़ताल की जाएगी कि संदिग्ध विज्ञापन किन परिस्थितियों में लाइव हुए. इसके अलावा Meta के एल्गोरिदम और कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम की कमियों को भी परखा जाएगा. आयोग यह भी देखेगा कि कंपनी अपने यूजर्स की सुरक्षा और बाल यौन शोषण सामग्री (CSEAM) को रोकने के लिए वास्तव में क्या कदम उठा रही है.
भारत में सोशल मीडिया कंपनियों पर कंटेंट मॉडरेशन को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं. बच्चों से जुड़ा यह मामला बेहद गंभीर है और NCPCR का यह रुख बाकी टेक कंपनियों के लिए भी एक बड़ा संदेश है. आयोग का स्पष्ट मानना है कि मुनाफा कमाने के चक्कर में बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों से समझौता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अब देखना यह होगा कि इस जांच में क्या नए तथ्य निकलकर सामने आते हैं.