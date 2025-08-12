इस कंपनी में 10 में से 8 कर्मचारी हैं करोड़पति, आधे की संपत्ति 220 करोड़ से ज्यादा; जानिए कैसे

अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी Nvidia इन दिनों सिर्फ AI चिप्स के लिए ही नहीं, बल्कि अपने कर्मचारियों की जबरदस्त अमीरी के लिए भी सुर्खियों में है. हाल ही में हुए एक सर्वे में खुलासा हुआ कि कंपनी के लगभग 78% कर्मचारी करोड़पति बन चुके हैं. हैरानी की बात यह है कि इनमें से करीब आधे कर्मचारियों की नेटवर्थ 25 मिलियन डॉलर (लगभग ₹220 करोड़) से भी ज्यादा है.

सर्वे में क्या सामने आया?

यह सर्वे 3,000 से ज्यादा कर्मचारियों के बीच किया गया, जो Nvidia की कुल वर्कफोर्स का करीब 10% हिस्सा हैं. रिपोर्ट के अनुसार, इस अमीरी का बड़ा कारण है कंपनी का स्टॉक परचेज प्रोग्राम, जिसमें कर्मचारी 15% डिस्काउंट पर कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं.

शेयर प्राइस ने बदल दी किस्मत

पिछले कुछ महीनों में Nvidia के शेयरों में जबरदस्त उछाल आया है.

• पिछले एक साल में स्टॉक 79% तक बढ़ा

• जनवरी 2025 से अब तक 30% से ज्यादा की तेजी. कंपनी का मार्केट कैप अब 4.39 ट्रिलियन डॉलर पार कर चुका है, जिससे Nvidia दुनिया की सबसे मूल्यवान पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी बन गई है.

AI बूम का असर

Nvidia की इस ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ा कारण है AI चिप्स की डिमांड में विस्फोटक वृद्धि. आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर प्रोडक्ट और सर्विस में तेजी से अपनाया जा रहा है, और Nvidia इस रेस में लीड कर रही है.

CEO Jensen Huang की संपत्ति

Nvidia के CEO जेनसन हुआंग (Jensen Huang) भी इस सफलता के सबसे बड़े लाभार्थी हैं. उनकी नेटवर्थ 157 बिलियन डॉलर (करीब ₹13 लाख करोड़) से ज्यादा है.

वो फिलहाल Forbes की लिस्ट में दुनिया के छठे सबसे अमीर इंसान हैं. हुआंग खुद मानते हैं कि उन्होंने अपनी मैनेजमेंट टीम में किसी भी CEO से ज्यादा अरबपति बनाए हैं.

कर्मचारियों के लिए प्रेरणा

Nvidia की कहानी दिखाती है कि कैसे कंपनी की सफलता सीधे कर्मचारियों की संपत्ति में बदल सकती है. मजबूत लीडरशिप, सही समय पर AI टेक्नोलॉजी में निवेश और कर्मचारियों को कंपनी की ग्रोथ में पार्टनर बनाने की सोच ने इसे संभव बनाया है.

FAQs

Q1. Nvidia के कितने प्रतिशत कर्मचारी करोड़पति हैं?

लगभग 78% कर्मचारी करोड़पति हैं.

Q2. आधे कर्मचारियों की नेटवर्थ कितनी है?

करीब ₹220 करोड़ से ज्यादा.

Q3. कंपनी का मार्केट कैप कितना है?

लगभग 4.39 ट्रिलियन डॉलर.

Q4. CEO Jensen Huang की नेटवर्थ कितनी है?

करीब 157 बिलियन डॉलर.