ऑनलाइन क्लास हो या 4K गेमिंग, घर के लिए कितना होना चाहिए आपके WiFi की स्पीड? यहां जानें हर सवाल का जवाब

WiFi Internet Speed Guide: आज के समय हर किसी के लिए इंटरनेट की जरूरत अनिवार्य हो गई है. चाहे वर्क फ्रॉम हो, ऑनलाइन क्लासेज, वीडियो स्ट्रीमिंग या गेमिंग या फिर नार्मल फोन का यूज बिना तेज इंटरनेट के कोई भी काम करना मुश्किल हो जाता है. इसलिए लोग घर में हाई स्पीड इंटरनेट पाने के लिए वाई-फाई कनेक्शन लेते हैं. लेकिन कई बार वाई-फाई कनेक्शन लेने के बाद भी यह समस्या दूर नहीं होती है. ऐसे में यह जरूर जान लेना चाहिए कि घर में वाई-फाई के लिए कितनी स्पीड होनी चाहिए? इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि अलग-अलग यूज के लिए कितनी इंटरनेट स्पीड सही होती है और कैसे अपने घर का नेटवर्क सुपरफास्ट रखा जा सकता है.

वाई-फाई लेने से पहले जरूर जान लें ये बातें

जब भी हम नया वाई-फाई लेने का सोचते हैं तो कई बार बहुत ही आम गलती कर देते हैं. बड़े ऑफर के चलते ऐसे डिवाइस ले लेते हैं जिनकी इंटरनेट स्पीड स्लो होती है या फिर उसमें एक साथ ज्यादा डिवाइस कनेक्ट नहीं हो पाते हैं. ऐसे में वाई-फाई लगवाने के बाद भी इंटरनेट स्पीड की समस्या बनी रहती है. सिर्फ गेमिंग और हैवी टास्क के लिए ही हाई स्पीड की जरूरत नहीं होती है बल्कि रेगुलर कामों के लिए भी हाई-स्पीड इंटरनेट की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है. इसलिए वाई-फाई राउटर का सही होना बहुत जरूरी होता है, तभी उसमें स्पीड सही मिल पाती है.

होम कनेक्शन के लिए कितनी स्पीड होती है परफेक्ट स्पीड?

अगर आप मैसेजिंग, वेब ब्राउजिंग, ईमेल, वीडियो कॉलिंग और ऑनलाइन क्लासेस जैसे इस्तेमाल के लिए वाई फाई कनेक्शन ले रहे हैं तो 10Mbps की स्पीड वाले कनेक्शन से भी आपका काम चल सकता है. लेकिन अगर आपको OTT पर फिल्में और वेब सीरीज देखना है तो जरूरी है कि इंटरनेट स्पीड कम से कम 30Mbps तक होनी ही चाहिए. इसलिए होम कनेक्शन में कम से कम 30Mbps वाला प्लान लेना परफेक्ट होता है. इन सब के अलावा अगर आप ऑनलाइन गेमिंग या 4K स्ट्रीमिंग करने के लिए वाई-फाई कनेक्शन लेने की सोच रहे हैं तो जरूरी है कि इंटरनेट स्पीड 50Mbps तक होनी ही चाहिए. इस बात का भी ख्याल रखें कि 5 से ज्यादा डिवाइस पर हाई-क्वालिटी स्ट्रीमिंग के लिए यह स्पीड पर्याप्त नहीं होती है इसके लिए आपको 100Mbps वाला कनेक्शन लेना होगा.

डाउनलोड और अपलोड स्पीड में अंतर जरूर जान लीजिए

अगर आप वाई-फाई कनेक्शन लेने के बाद भी इंटरनेट स्पीड की परेशानी नहीं चाहते हैं तो आपको डाउनलोड और अपलोड स्पीड का पहले से पता होना जरूरी होता है. डाउनलोड स्पीड का मतलब होता है कि कोई डेटा आपके डिवाइस तक कितनी स्पीड से पहुंचता है. अगर किसी वाई-फाई की डाउनलोड स्पीड कम होती है तो आपको स्ट्रीमिंग, ब्राउजिंग और डाउनलोडिंग में समस्या आ सकती है. वहीं अपलोड स्पीड का मतलब है कि आपके डिवाइस से सर्वर पर डेटा किस स्पीड में आ रहा है. इसके कम होने पर वीडियो कॉल और ऑनलाइन गेमिंग की क्वालिटी खराब होने लगती है.

