क्या आपको तुरंत चाहिए अपने ग्रुप का ब्लड? यहां रियल टाइम में ऑनलाइन देखें स्टॉक, फटाफट करें बुक

Check Real Time Blood Availability: किसी भी आपातकालीन स्थिती में आपका एक-एक पल कितना महत्वपू्र्ण होता है, इसकी जानकारी तो आपके पास होगी ही? ऐसे में अगर आप किसी मेडिकल इमरजेंसी वाली स्थिती में हो तो वह समय आपके लिए और भी खास हो जाता है. अगर आपको किसी भी प्रकार की गंभीर चोट लग जाती है अथवा आप किसी सड़क दुर्घटना में घायल हो जाते हैं तो सही समय पर ब्लड आपके लिए जीवन रक्षक का काम करता है. तत्काल रक्त की उपलब्धता आपकी या आपके किसी करीबी की जान बचा सकती है. इसको देखते हुए हम यहां आपको ऐसे ऑनलाइन रक्त अवेबिलिटी प्लेटफॉर्म के बारे में बता रहे हैं, जहां से आप अपने समय की बचत करते हुए ऑनलाइन ब्लड बैंकों और अस्पतालों में उपलब्ध रक्त की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

ऑनलाइन रक्त अवेबिलिटी प्लेटफॉर्म आपके लिए क्यों है खास?

सड़क हादसा हो या किसी प्रकार की सर्जरी तत्काल खून मिलने से आपकी या आपके करीबी की जान बच सकती है. लेकिन कई बार जब आप इसके लिए अपने दोस्त या रिश्तेदारों से ब्लड जुटाने का प्रयास करते हैं तो इसमें आपका कीमती समय बर्बाद होता है. ब्लड के लिए आप किसी अपने को फोन करते हैं या अस्पताल और ब्लड बैंक के चक्कर लगाते हैं, जिसमें आपको काफी टाइम लग जाता है. लेकिन वहीं इस ऑनलाइन तकनीक की मदद से आप कम समय में ब्लड की अवेबिलिटी पता कर सकते हैं, साथ ही उसको आराम से अपने लिए बुक कर सकते हैं. यह प्लेटफॉर्म आपको सीधे ब्लड बैंकों और अस्पतालों के साथ जोड़ता है.

इससे आपकी कौन सी समस्या हल होगी?

यह ऑनलाइन ट्रिक आपको अपने आस-पास रजिस्टर्ड ब्लड बैंकों में रियल टाइम में रक्त की अवेबिलिटी जानने में मदद करती है. साथ ही अस्पताल या ब्लड बैंक जाने से पहले ऑनलाइन जाँच करने से आप अपना कीमती समय बचा सकते हैं, साथ ही यह ट्रिक आपको सुनिश्चित करती हैं कि वहां पहुंचने पर आपको आवश्यक बल्ड ग्रूप का रक्त उपलब्ध हो जाएगा.

जानें कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन रक्त उपलब्धा की जांच?

स्टेप 1. सबसे पहले आपको ईरक्तकोश (e-Raktkosh) के पोर्टल पर जाना होगा

स्टेप 2. यहां पर आप 'Find Blood Availability' पर क्लिक करें.

स्टेप 3. इसके बाद आपके सामने अपना स्थान और ब्लड ग्रूप चुनने का ऑप्शन मिलेंगा.

स्टेप 4. इस प्रक्रिया के बाद आप लाइव ब्लड अवेबिलिटी की जांच कर सकते है.

स्टेप 5. अब आप सीधे यहां लिस्ट ब्लड बैंक पर कॉल कर सकते हैं.

स्टेप 6. कॉल पर आप ब्लड बैंक से अपना ब्लड रिजर्व करा सकते है.

नोट:- यह पोर्टल रजिस्टर्ड ब्लड बैंकों में आपको रियल टाइम में उपलब्ध स्टॉक की जानकारी और संपर्क करने का डिटेल दिखाता है.