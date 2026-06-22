अगर आप भी किसी बड़ी परीक्षा या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो केवल गूगल मैप के लाइव नेविगेशन के भरोसे न रहें. कुछ जरूरी सावधानियां बरतकर आप इस तरह के बड़े नुकसान से बच सकते हैं:

एक दिन पहले रेकी करें: यदि परीक्षा केंद्र आपके शहर में या पास में है, तो एग्जाम से एक दिन पहले खुद जाकर सेंटर की पुष्टि कर लें.

कन्फर्मेशन कोड या लैंडमार्क देखें: हमेशा एडमिट कार्ड पर दिए गए पिन कोड और स्कूल/कॉलेज के पूरे नाम का मिलान गूगल मैप पर करें. कई बार एक ही नाम के दो स्कूल अलग-अलग इलाकों में होते हैं.

गूगल रिव्यूज का सहारा लें: सेंटर का नाम सर्च करने के बाद नीचे दिए गए लोगों के रिव्यूज पढ़ें, वहां अक्सर लोग लिख देते हैं कि 'यह सही लोकेशन नहीं है'.

स्थानीय लोगों से पूछें: जब आप सेंटर के 1-2 किलोमीटर के दायरे में हों, तो मोबाइल स्क्रीन देखने के बजाय सड़क पर मौजूद स्थानीय लोगों या दुकानदारों से सीधे रास्ता पूछें. इंसानी रास्ता कभी गलत टर्न नहीं दिलाएगा.