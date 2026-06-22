एक मेडिकल उम्मीदवार के लिए NEET की परीक्षा उसकी सालों की तपस्या का परिणाम होती है. देश भर के लगभग 22 लाख छात्र इस परीक्षा को दोबारा देने के लिए जी-जान से जुटे थे, ताकि पेपर लीक के विवादों के बाद उन्हें एक साफ-सुथरा मौका मिल सके. लेकिन उत्तर प्रदेश के मोरादाबाद में कुछ छात्रों के साथ जो हुआ, उसने सबको झकझोर कर रख दिया है.
कड़ी मेहनत, रात-दिन की पढ़ाई और डॉक्टर बनने का सपना महज एक टेक्नोलॉजी की गलती यानी Google Maps के 'एक गलत टर्न' के कारण चकनाचूर हो गया और छात्रों का पूरा एक साल बर्बाद हो गया.
रविवार को जब देशभर के परीक्षा केंद्रों पर नीट री-एग्जाम के लिए सुरक्षा व्यवस्था सख्त थी, ठीक उसी समय मोरादाबाद के परीक्षा केंद्रों के बाहर चीख-पुकार मची हुई थी. संभल के रहने वाले फैजान अली और सार्थक जैसे कई होनहार छात्र समय से पहले अपने घरों से निकले थे. उन्होंने रास्ते के लिए गूगल मैप्स का सहारा लिया. लेकिन तकनीक ने उन्हें धोखा दे दिया. गूगल मैप ने आरएन इंटर कॉलेज (RN Inter College) की जो लोकेशन दिखाई, वो असल में गलत थी. जब तक छात्र भटकते हुए सही सेंटर पर पहुंचे, तब तक एंट्री का समय खत्म हो चुका था और उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली.
फैजान के पिता ने भारी मन से बताया कि उनका बेटा लंबे समय से नीट की तैयारी कर रहा था. पहली बार पेपर लीक का दर्द झेला और जब दोबारा मौका मिला, तो एक मैप एरर के कारण उसका पूरा एकेडमिक साल बर्बाद हो गया. यही कहानी छात्र सार्थक की भी रही, जिसे गलत टर्न ने सेंटर से इतनी दूर कर दिया कि वह चाहकर भी समय पर रिपोर्टिंग डेस्क तक नहीं पहुंच पाया. प्रशासनिक अधिकारियों को जब इस तकनीकी खराबी की बात पता चली, तो वे छात्रों से मिलने पहुंचे. पीड़ित परिवारों ने मांग की है कि प्रशासन इस तकनीकी चूक का कोई उचित समाधान निकाले ताकि बच्चों का भविष्य बर्बाद न हो.
दिलचस्प बात यह है कि यह पहली बार नहीं है जब गूगल मैप ने किसी को बीच मझधार में छोड़ा हो. अभी हाल ही में ग्रेटर नोएडा का एक परिवार मौत के मुंह से बाल-बाल बचा, जब गूगल मैप के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए उनकी कार हापुड़ में सीधे एक गहरे नाले में जा गिरी. सड़कों पर होने वाले बदलाव, नाम की समानता या अपडेटेड डेटा न होने के कारण अक्सर यह ऐप लोगों को गलत रास्तों पर भेज देता है, जो कभी-कभी जानलेवा या करियर बर्बाद करने वाला साबित होता है.
अगर आप भी किसी बड़ी परीक्षा या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो केवल गूगल मैप के लाइव नेविगेशन के भरोसे न रहें. कुछ जरूरी सावधानियां बरतकर आप इस तरह के बड़े नुकसान से बच सकते हैं:
एक दिन पहले रेकी करें: यदि परीक्षा केंद्र आपके शहर में या पास में है, तो एग्जाम से एक दिन पहले खुद जाकर सेंटर की पुष्टि कर लें.
कन्फर्मेशन कोड या लैंडमार्क देखें: हमेशा एडमिट कार्ड पर दिए गए पिन कोड और स्कूल/कॉलेज के पूरे नाम का मिलान गूगल मैप पर करें. कई बार एक ही नाम के दो स्कूल अलग-अलग इलाकों में होते हैं.
गूगल रिव्यूज का सहारा लें: सेंटर का नाम सर्च करने के बाद नीचे दिए गए लोगों के रिव्यूज पढ़ें, वहां अक्सर लोग लिख देते हैं कि 'यह सही लोकेशन नहीं है'.
स्थानीय लोगों से पूछें: जब आप सेंटर के 1-2 किलोमीटर के दायरे में हों, तो मोबाइल स्क्रीन देखने के बजाय सड़क पर मौजूद स्थानीय लोगों या दुकानदारों से सीधे रास्ता पूछें. इंसानी रास्ता कभी गलत टर्न नहीं दिलाएगा.