स्मार्टफोन से भी कमजोर कंप्यूटर लेकर चांद पर गए थे नील आर्मस्ट्रांग, अब खुद अपनी 'मरम्मत' कर लेता है NASA का नया सिस्टम

Apollo 11 vs Artemis 2 Technology: क्या आप भरोसा करेंगे कि आज से करीब 50 साल पहले जब इंसान चांद पर पहुंचा था तब अंतरिक्ष यान में लगा कंप्यूटर आज के स्मार्टफोन से भी कई गुना कमजोर था? शायद नहीं, लेकिन इसी सीमित टेक्नोलॉजी के सहारे नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखकर इतिहास रचा था. लेकिन अब स्पेस टेक्नोलॉजी काफी आगे निकल चुकी है. NASA अपने नए मून मिशन के लिए ऐसी तकनीक तैयार कर ली है जो तकनीकी समस्याओं को खुद पहचानकर उन्हें ठीक करने की क्षमता रखती है.
Apollo 11 vs Artemis 2 Technology: इंसानी फितरत है सीमाओं का लांघना. साल 1972 में जब नासा का मिशन अपोलो-17 चांद से वापस धरती पर आया तो किसी ने नहीं सोचा था कि फिर से वहां जाने में इंसानों को आधी सदी से ज्यादा का समय लग जाएगा. लेकिन अब इंतजार खत्म होने वाला है. नासा का नया मिशन Artemis-II एक बार फिर से इंसानों को चांद की दहलीज के बहुत पास ले जाने की तैयारी में है.
लेकिन नासा का यह मिशन साल 1972 जैसा नहीं होगा. बीते 54 सालों में दुनिया बहुत बदल चुकी है और हमारी तकनीक भी बहुत प्रगति कर ली है? आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं कि 1970 के दशक के उस ऐतिहासिक दौर और 2026 के इस हाई-टेक मिशन में कितना बड़ा अंतर है.
फोन से भी सुस्त था अपोलो का कंप्यूटर
आप शायद यह यकीन नहीं करेंगे कि जिस कंप्यूटर के भरोसे नील आर्मस्ट्रांग और यूजीन सर्नन चांद पर उतरे थे उसकी क्षमता आपके हाथ में मौजूद एक साधारण स्मार्टफोन से भी कम थी? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धरती से चांद तक पहुंचने में अंतरिक्ष यात्रियों की मदद की थी अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर यानी AGC ने. ये एक छोटे सूटकेस के आकार का कंप्यूटर होता था. जिसमें एक अलग डिसप्ले और इनपुट पैनल था, जो कि अंतरिक्ष यान के कंसोल से जुड़ा था. अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर में मात्र 4 KB की रैम और 72 KB की मेमोरी थी. इसकी प्रोसेसिंग स्पीड आज के iPhone से एक दो नहीं बल्कि लाखों गुनी कम थी.
आर्टेमिस मिशन का Orion कैप्सूल दुनिया के सबसे एडवांस कंप्यूटरों से लैस है. यह हर सेकंड करोड़ों गणनाएं करने में सक्षम है. इसमें लगे सिस्टम खुद को रिपेयर करने की भी क्षमता रखते हैं. अगर अंतरिक्ष में रेडिएशन से कोई चिप खराब होती है तो बैकअप सिस्टम तुरंत काम संभाल लेता है.
Saturn V बनाम SLS रॉकेट
सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Saturn V द्वारा तैयार किया गया अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट था, जिसने 1969-1972 के बीच इंसान को चांद पर पहुंचाने वाले अपोलो मिशनों में भूमिका निभाई थी. लेकिन नासा का नया Space Launch System इतिहास बदलने के लिए तैयार है.
Saturn V जो 363 फीट ऊंचा था और लगभग 35 लाख किलोग्राम का थ्रस्ट पैदा करता था. वहीं इस मिशन में जाने वाला रॉकेट SLS सैटर्न-5 से छोटा दिख सकता है, लेकिन इसकी शक्ति उससे 15 प्रतिशत ज्यादा होगी. यह अंतरिक्ष यात्रियों के साथ-साथ भारी कार्गो भी चांद तक ले जा सकता है. यह दुनिया का इकलौता ऐसा रॉकेट है जो ओरियन कैप्सूल को सीधे चांद की तरफ भेजने की क्षमता रखता है.
ओरियन कैप्सूल की भी खासियत जान लीजिए
अपोलो मिशन का कैप्सूल बहुत कम जगह वाला था जिसमें तीन अंतरिक्ष यात्रियों को थोड़ा सिमटकर बैठना पड़ता था. लेकिन Artemis-II मिशन ओरियन कैप्सूल में ज्यादा जगह होगी साथ ही इसमें महिलाओं के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए सिस्टम और बेहतर लाइफ सपोर्ट मॉड्यूल हैं.
