GEN Z को गुस्सा दिलाकर नेपाल सरकार का दिखा चीनी प्रेम! क्यों BAN नहीं किया TikTok? सामने आई वजह

Nepal GenZ Protest: नेपाल सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगाए गए सख्त प्रतिबंध को आखिरकार हटा लिया है. कुछ ही दिन पहले सरकार ने Facebook, Instagram, WhatsApp, X (Twitter), Reddit, LinkedIn, Pinterest और Signal जैसे लोकप्रिय ऐप्स पर बैन लगा दिया था. सरकार का तर्क था कि इन कंपनियों ने नए रजिस्ट्रेशन नियमों का पालन नहीं किया था. लेकिन एक ऐसा ऐप था जिस पर नेपाल सरकार ने बैन नहीं लगाया था और वो लगातार चल रहा था. वो था टिकटॉक. आइए जानते हैं इस चीनी ऐप पर बैन क्यों नहीं लगाया गया...

बैन क्यों लगाया गया था?

नेपाल के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सभी सोशल मीडिया कंपनियों को सात दिन का समय दिया था ताकि वे कोर्ट के आदेश के अनुसार अपना रजिस्ट्रेशन करा सकें. जिन कंपनियों ने समय पर यह प्रोसेस पूरा नहीं किया, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया. इस दौरान इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को निर्देश दिया गया कि वे इन प्लेटफॉर्म्स की एक्सेस बंद कर दें.

बैन के बाद भड़के विरोध

सरकार के फैसले के बाद राजधानी काठमांडू और अन्य हिस्सों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए. खासकर Gen Z (युवा वर्ग) ने इसे सेंसरशिप बताते हुए सड़कों पर उतरकर विरोध किया. हालात इतने बिगड़ गए कि सरकार को कर्फ्यू लगाने और सेना तैनात करने तक की नौबत आ गई. इन प्रदर्शनों में 14 लोगों की मौत और 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर सामने आई थी.

TikTok क्यों नहीं हुआ था बैन?

इस बैन में सबसे बड़ा अपवाद था TikTok, जो पूरे समय नेपाल में चालू रहा. वजह यह थी कि TikTok ने सरकार के नए नियमों के अनुसार रजिस्ट्रेशन समय पर पूरा कर लिया था. कंपनी ने अपनी जानकारी शेयर की और स्थानीय निगरानी को स्वीकार किया. यही कारण था कि TikTok बैन लिस्ट से बाहर रहा.

बैन से हुआ नुकसान

सोशल मीडिया ब्लैकआउट का असर नेपाल की टूरिज़्म इंडस्ट्री और छोटे बिज़नेस पर पड़ा. होटल और ट्रैवल कंपनियां सोशल मीडिया पर प्रमोशन और बुकिंग पर निर्भर रहती हैं. वहीं लाखों परिवार, जो विदेश में काम कर रहे अपने परिजनों से जुड़ने के लिए WhatsApp और Facebook का इस्तेमाल करते थे, अचानक संपर्क से वंचित हो गए.

लोगों और संगठनों की प्रतिक्रिया

बैन हटने के बाद आम लोगों ने राहत की सांस ली है. कई प्रेस फ्रीडम ग्रुप्स ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर इस तरह का अचानक बैन लगाना नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है. वहीं युवाओं का कहना है कि सरकार को सुरक्षा और निगरानी के नाम पर लोगों की आवाज़ दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए.

FAQ

Q1. नेपाल में किन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन किया गया था?

Facebook, Instagram, WhatsApp, X, Reddit, LinkedIn, Pinterest, Signal और WeChat समेत 26 प्लेटफॉर्म्स.

Q2. TikTok क्यों बैन नहीं हुआ था?

क्योंकि TikTok ने सरकार के नए रजिस्ट्रेशन नियमों का पालन किया था.

Q3. बैन हटाने की वजह क्या रही?

लगातार विरोध, बिज़नेस पर असर और कंपनियों की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करने की वजह से सरकार ने बैन हटाया.

Q4. बैन से सबसे ज्यादा नुकसान किसे हुआ?

छोटे बिज़नेस, टूरिज़्म सेक्टर और आम परिवारों को, जो सोशल मीडिया पर निर्भर थे.