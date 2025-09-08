Nepal Protest: नेपाल में सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे युवा, ऐप्स बैन होने पर मचा हड़कंप, 14 की मौत

Nepal Protest: नेपाल की सरकार ने हाल में 26 ऐप्स पर बैन लगाया है. इसके बाद से ही देश में काफी हंगामा खड़ा हो गया है. खासतौर पर Gen-Z सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं.
Trending Photos
Nepal Protest: नेपाल सरकार ने हाल ही में व्हाट्सएप, फेसबुक समेत 26 ऐप्स पर बैन लगाया है, जिसके बाद से पूरे देश में काफी हंगामा देखने को मिल रहा है, खासतौर पर युवाओं के बीच आक्रोश पैदा हो गया है. उन्हें दोस्तों से बात करने और हर दिन की ऑनलाइन होने वाली हर चीज बंद हो गई है. इस फैसले के खिलाफ सोमवार से ही कई जगहों पर युवाओं ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू कर दिया है. वे चाहते हैं कि सरकार अपना फैसला वापस ले और फिर से सोशल मीडिया चलाने की इजाजत दे दी जाए. इस विरोध में छात्र, युवा और समाजसेवी लोग भी शामिल हो रहे हैं.
14 प्रदर्शनकारियों की मौत
नेपाल में सोशल मीडिया और ऐप्स पर बैन के विरोध में युवाओं ने सोमवार को काठमांडू में हिंसक प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जो कुछ ही देर में तेज हो गया. ऐसे में नेपाल पुलिस को भी भीड़ को काबू करने के लिए सख्त कदम उठाने पड़े हैं. बताया जा रहा है इस हिंसक प्रदर्शन में पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे है. वहीं, 14 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है और लगभग 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है. काठमांडू के कई हिस्सों में एक दिन के लिए रात 10 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है.