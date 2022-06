Ban हो सकता है आपका Netflix अकाउंट! भूलकर भी न करें ये काम वरना पड़ सकते हैं लेने के देने

Netflix Account Ban if Users do the Following Beware: आज के दौर में मनोरंजन के लिए लोग फिल्में देखने के साथ-साथ ओटीटी कंटेन्ट (OTT Content) को भी फॉलो करते हैं. ज्यादातर लोगों के पास इन लोकप्रिय ओटीटी ऐप्स, जैसे नेटफ्लिक्स (Netflix), अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) और डिज्नी+हॉटस्टार (Disney+Hotstar) के सब्सक्रिप्शन हैं. वैसे तो ये सभी ऐप्स काफी मशहूर हैं लेकिन नेटफ्लिक्स (Netflix) एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जिसे बहुत पसंद किया जाता है. अगर आप भी नेटफ्लिक्स देखते हैं तो हमारे पास आपके लिए कुछ जरूरी जानकारी है..

Ban हो सकता है आपका Netflix अकाउंट!

नेटफ्लिक्स (Netflix) का इस्तेमाल अगर आप भी करते हैं तो हम आपको बता दें कि आपका नेटफ्लिक्स अकाउंट ब्लॉक भी हो सकता है. ऐसा न हो, इसके लिए आपको कुछ कठोर नियमों का पालन करना होगा और कुछ ऐसी बातें हैं, जिन्हें आप भूलकर भी नहीं कर सकते हैं. अगर ये काम किए तो नेटफ्लिक्स आपका अकाउंट सस्पेन्ड या फिर बैन कर कर सकता है.

कभी न करें इस सेवा का इस्तेमाल

अगर आप चाहते हैं कि आपका नेटफ्लिक्स (Netflix) अकाउंट कभी बैन न हो तो हम आपको बता दें कि आपको गांठ बांधनी होगी कि आप कभी वीपीएन (VPN) सर्विस का इस्तेमाल नहीं करेंगे. अगर आपको न पता हो तो हम आपको बता दें कि वीपीएन का इस्तेमाल अपने नेटवर्क को ऑनलाइन फ्रॉड और हैकर्स से बचाने के लिए किया जाता है.

ये गलत नहीं है लेकिन नेटफ्लिक्स नहीं चाहता है कि इस सेवा का इस्तेमाल नेटफ्लिक्स यूजर्स करें क्योंकि इससे आप वो कंटेन्ट भी एक्सेस कर सकते हैं जो आपके देश में उपलब्ध नहीं है. इसलिए अगर आप वीपीएन की मदद से नेटफ्लिक्स देखते हैं तो पहले आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म की तरफ से नोटिफिकेशन आएगा और अगर आप तब भी इसे जारी रखते हैं तो आपका अकाउंट बैन हो सकता है.

Netflix के कंटेन्ट के साथ न करें ये काम

इस बारे में शायद आपको पता हो लेकिन हम फिर भी एक बार आपको याद दिला दें कि आप नेटफ्लिक्स के किसी भी शो या उसके हिस्से को कहीं और नहीं दिखा सकते हैं. आप नेटफ्लिक्स के किसी भी शो या कंटेन्ट को रीप्रड्यूस या उसकी चोरी (Plagiarism) करते पकड़े गए, तो आपके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा सकता है. आपको बता दें कि ये क्लॉज नेटफ्लिक्स की नीतियों का एक अहम हिस्सा है.

आने वाले समय में Netflix पर आप अपने दोस्तों के साथ अकाउंट भी आसानी से शेयर नहीं कर सकेंगे क्योंकि Netflix Password Sharing पर भी नए कानून लाए जा रहे हैं.