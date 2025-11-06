Netflix और Amazon Prime अब 100% फ्री में! इस टेलीकॉम कंपनी के धांसू प्लान्स से यूजर्स की हुई मौज

Jio Plans with Free Netflix: अगर आप अभी तक Netflix और Amazon Prime का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए अलग से पैसे खर्च करते हैं तो यह खबर आपके लिए है. अब बिना अलग से सब्सक्रिप्शन लिए Netflix और Amazon Prime का मजा उठा सकेंगे. Jio ने अपने कुछ नए प्लान्स लॉन्च किए हैं जिनमें फ्री OTT एक्सेस के साथ डेटा, कॉलिंग और एंटरटेनमेंट का पूरा पैक दिया गया है. आइए जानते हैं इस प्लान्स की पूरी डिटेल्स
Trending Photos
Jio Recharge Plans: अगर आप भी Amazon Prime Video और Netflix का भरपूर मजा लेना चाहते हैं वो भी बिना किसी खर्च के तो यह खबर आपके लिए खास है. अब आप बिना अलग से सब्सक्रिप्शन खरीदे ही Amazon Prime और Netflix का सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं. देश की सबसे बड़ी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी Jio अपने यूजर्स के लिए कुछ ऐसे खास प्लान लाई है जिसमें यूजर्स को फ्री में Amazon Prime और Netflix का एक्सेस मिलता है. यानी एक ही प्लान में डेटा, कॉलिंग और एंटरटेनमेंट सब कुछ! आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं कि कौन से हैं ये धमाकेदार प्लान और इनमें क्या-क्या फायदे मिल रहे हैं.
1099 रुपये वाला प्लान
Jio का ₹1099 वाला प्लान उन यूजर्स के लिए शानदार पैक है जो लंबी वैलिडिटी के साथ एंटरटेनमेंट और डेटा दोनों चाहते हैं. इस प्लान में हर दिन 2GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है और इसकी वैलिडिटी 84 दिन की है. इसके साथ अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और डेली 100 SMS का लाभ भी दिया जाता है. खास बात यह है कि इसमें Amazon Prime, JioHotstar और JioTV का फ्री सब्सक्रिप्शन शामिल है. इसके साथ ही यूजर्स को 50GB JioAICloud स्टोरेज और अनलिमिटेड 5G डेटा की सुविधा भी मिलती है. हाई-स्पीड डेटा लिमिट खत्म होने पर इंटरनेट स्पीड घटकर 64Kbps रह जाती है.
1299 रुपये वाला प्लान
Jio का ₹1299 वाला प्लान एंटरटेनमेंट और डेटा दोनों के लिए सबसे बेस्ट है. इस प्लान में यूजर्स को डेली 2GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है, जिसकी वैलिडिटी 84 दिन यानी करीब-करीब तीन महीने होती है. इसमें अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और रोजाना 100 SMS भी मिलता है. सबसे खास बात यह है कि इस प्लान के साथ Netflix, JioTV और JioHotstar का फ्री सब्सक्रिप्शन भी दिया जा रहा है. इतना ही नहीं यूजर्स को 50GB JioAICloud स्टोरेज और अनलिमिटेड 5G डेटा की सुविधा भी मिलती है. डेटा लिमिट खत्म होने पर स्पीड 64Kbps तक कम हो जाती है.
ये भी पढ़ेंः WhatsApp पर प्यार की तलाश में निकला बुजुर्ग, लग गया 32 लाख का चूना, जानिए कैसे
1799 रुपये वाला प्लान
Jio का ₹1799 वाला प्लान उन यूज़र्स के लिए बेस्ट रीचार्ज पैक है जो ज्यादा डेटा चाहते हैं. इस प्लान में हर दिन 3GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है और इसकी वैलिडिटी 84 दिन की है. इसमें अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग के साथ डेली 100 SMS की सुविधा भी मिलती है. एंटरटेनमेंट के लिए यूजर्स को Netflix, JioTV और JioHotstar का एकदम फ्री में सब्सक्रिप्शन भी दिया जाता है. इस सब के साथ ही इसमें 50GB JioAICloud स्टोरेज और अनलिमिटेड 5G डेटा की सुविधा भी है. अगर डेली डेटा लिमिट खत्म हो जाती है तो इंटरनेट स्पीड कम होकर 64Kbps हो जाती है.
ये भी पढ़ेंः AI छीन लेगा आपकी नौकरी! लाखों लोग होंगे बेरोजगार, मस्क बनेंगे और अमीर; बोले गॉडफादर