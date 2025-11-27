Advertisement
Netflix Down: 'Stranger Things' आते ही क्रैश हुआ नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया पर फूटा यूजर्स का गुस्सा

Netflix outage: जब ‘Stranger Things’ के फाइनल सीजन का पहला वॉल्यूम स्ट्रीम होना शुरू हुआ. जैसे ही एपिसोड लाइव हुए, वैसी ही बड़ी संख्या में यूजर्स अचानक सर्वर और स्ट्रीमिंग एरर की शिकायतें करने लगे. इस आउटेज का असर भारत तक पहुंच गया जहां कई यूजर्स ने ऐप क्रैश, फ्रीज और लोडिंग समस्याएं दर्ज कीं.

 

Nov 27, 2025, 08:37 AM IST
Netflix Down: 'Stranger Things' आते ही क्रैश हुआ नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया पर फूटा यूजर्स का गुस्सा

Netflix down India: बुधवार की रात अमेरिका में Netflix ने अचानक एक बड़ी तकनीकी समस्या का सामना किया. यह आउटेज इतना व्यापक था कि कुछ ही मिनटों में हजारों यूजर्स स्ट्रीमिंग नहीं कर पाए. खास बात यह रही कि यह दिक्कत ठीक उसी समय सामने आई जब ‘Stranger Things’ के फाइनल सीजन का पहला वॉल्यूम स्ट्रीम होना शुरू हुआ. जैसे ही एपिसोड लाइव हुए, वैसी ही बड़ी संख्या में यूजर्स अचानक सर्वर और स्ट्रीमिंग एरर की शिकायतें करने लगे. इस आउटेज का असर भारत तक पहुंच गया जहां कई यूजर्स ने ऐप क्रैश, फ्रीज और लोडिंग समस्याएं दर्ज कीं.

अमेरिका से लेकर भारत तक फैल गई दिक्कत
यूजर-रिपोर्ट ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म Downdetector के मुताबिक, अमेरिका में एक समय पर 8,000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गईं. इनमें से सबसे ज्यादा शिकायतें स्ट्रीमिंग फेल होने की थीं, जहां ऐप चलते-चलते फ्रीज हो जाता था या वीडियो बफरिंग पर ही अटक जाता था. बाकी बड़ी संख्या में यूजर्स को सर्वर कनेक्शन एरर दिख रहा था. भारत में भी ठीक उसी समय सैकड़ों लोगों ने यही समस्या बताई—किसी का ऐप ओपन नहीं हो रहा था तो किसी को कोई टाइटल प्ले नहीं हो रहा था. सोशल मीडिया पर यह आउटेज तेजी से चर्चा का विषय बन गया.

Downdetector का डेटा क्या कहता है
Downdetector की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 51% शिकायतें सीधे स्ट्रीमिंग फेलियर से जुड़ी थीं. यानी यूजर्स वीडियो प्ले ही नहीं कर पा रहे थे या वीडियो बीच में रुक जा रहा था. वहीं लगभग 41% शिकायतें सर्वर से कनेक्ट न हो पाने जैसी तकनीकी दिक्कतों की थीं. इससे साफ है कि समस्या सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं थी, बल्कि Netflix के सिस्टम के कई हिस्सों को प्रभावित कर रही थी. रिपोर्ट लिखे जाने तक Netflix ने आउटेज के कारणों को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया था.

सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
जैसे ही ‘Stranger Things’ का नया सीजन लाइव हुआ और Netflix डाउन होने लगा, वैसे ही सोशल मीडिया पर यूजर्स की शिकायतें भारी मात्रा में दिखाई देने लगीं. कई दर्शकों ने फ्रीज हुई स्क्रीन के स्क्रीनशॉट शेयर किए, कुछ ने अनंत समय तक घूमते लोडिंग आइकन की तस्वीरें पोस्ट कीं. X पर फैन्स लगातार लिख रहे थे कि उन्होंने रात 1 बजे तक जागकर प्रीमियर देखने का प्लान बनाया था, लेकिन Netflix ने पूरे मजे पर पानी फेर दिया. कुछ ने मजाक में लिखा कि वे अब ऐप से दूर रहेंगे ताकि गलती से भी किसी स्पॉइलर पर नजर न पड़ जाए.

यूजर्स की रिएक्शन्स ने बढ़ाया शोर
सोशल मीडिया पोस्ट्स में कई व्यूअर्स ने अपनी नाराजगी साफ जाहिर की. किसी ने लिखा, “मैं 1 बजे तक जागा और Netflix तुरंत डाउन हो गया!” वहीं एक अन्य यूजर ने कहा, “पूरा दिन इंतजार किया Stranger Things देखने का और जब प्ले किया तो Netflix बंद!” ऐसे ही एक फैन ने पोस्ट किया, “Netflix मेरे लिए डाउन है… Nooooo!” बड़ी संख्या में दर्शक इस डर से ऐप से दूर रहे कि कहीं सोशल मीडिया पर जाते ही उन्हें शो के स्पॉइलर न मिल जाएं.

पहली बार नहीं है Stranger Things के कारण प्लेटफॉर्म पर लोड
यह पहली बार नहीं है जब Stranger Things के लॉन्च के समय Netflix को इस तरह की समस्या झेलनी पड़ी हो. जुलाई 2022 में भी, जब ‘सीजन 4’ के आखिरी दो एपिसोड लॉन्च हुए थे, तब भी Netflix थोड़ी देर के लिए डाउन हो गया था. इस सीरीज की पॉपुलैरिटी इतनी विशाल है कि हर प्रीमियर एक भारी ट्रैफिक का दबाव बनाता है, जिससे सर्वर पर अचानक लोड बढ़ जाता है.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है।

