अब रील्स की तरह देख पाएंगे Netflix मूवीज, जल्द आ रहा धमाकेदार फीचर

Netflix Short Video Feature: शॉर्ट वीडियो अब इतना तेजी से वायरल हो गया है कि इसमें हर कोई उतरना चाहता है. अब इस रेस में Netflix भी कूद पड़ा है. नेटफ्लिक्स ने Instagram Reels की तरह अपने मोबाइल ऐप में एक नया वर्टिकल फीड शुरू करने का फैसला किया है. फिलहाल यह खास फीचर टेस्टिंग फेज में है. चलिए इस फीचर के बार में जानते हैं, जो फिल्म और सीरीज देखने के एक्सपीरियंस को बदल देगा.

यह नया फीचर कैसे काम करेगा?

यह नया वर्टिकल फीड यूजर्स को फिल्मों और TV शोज की छोटी-छोटी क्लिप्स देखने की सुविधा देगा. बहुत सारे यूजर्स को यह तय करने में काफी समय लग जाता है कि उन्हें क्या देखना चाहिए. नेटफ्लिक्स यह फीचर इसी टाइम वेस्ट को कम करने के लिए ला रहा है.

इस शॉर्ट-वीडियो फीड में आप क्लिप्स पर टैप करके तुरंत पूरे एपिसोड या मूवी को देखना शुरू कर सकते हैं. नेटफ्लिक्स चाहता है कि दर्शक ट्रेलर या फिल्म से जुड़ी क्लिप्स देखने के लिए किसी दूसरी ऐप पर न जाएं.

Netflix ने एक तीर से कई निशाने साधे

यह फीचर लाकर नेटफ्लिक्स ने एक साथ कई फायदे हासिल करने की कोशिश की है. यह फीचर यूजर्स को ज्यादा समय तक नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर रोके रखेगा. यह एक मार्केटिंग टूल की तरह भी काम करेगा. नेटफ्लिक्स को अब अपने कंटेंट के प्रचार के लिए दूसरे प्लेटफॉर्म पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा. नेटफ्लिक्स लाइव वोटिंग, पार्टी गेम्स जैसे इंटरएक्टिव फीचर्स पर भी काम कर रहा है ताकि उसकी सर्विस ज्यादा एक्टिव और इंटरेस्टिंग लगे.

क्या Instagram की कॉपी कर रहा Netflix

नेटफ्लिक्स की CTO एलिजाबेथ स्टोन ने साफ किया है कि वे टिकटॉक जैसे ऐप्स की कॉपी नहीं कर रहे हैं. उनका फोकस दर्शकों की पसंद के हिसाब से चलने पर है. सबसे बड़ी बात यह है कि इस फीड में दिखने वाला कंटेंट यूजर-जनरेटेड नहीं होगा, बल्कि नेटफ्लिक्स के अपने ओरिजिनल प्रोग्राम्स में से निकाला जाएगा.