Advertisement
trendingNow13139400
Hindi NewsटेकWarner Bros डील टूटी और शुरू हो गई छंटनी! Netflix ने अपने ही डिजाइनर्स और प्रोड्यूसर्स को दिखाया बाहर का रास्ता

Warner Bros डील टूटी और शुरू हो गई छंटनी! Netflix ने अपने ही डिजाइनर्स और प्रोड्यूसर्स को दिखाया बाहर का रास्ता

Netflix ने अपनी ग्लोबल प्रोडक्ट टीम से कई दर्जन कर्मचारियों को निकाल दिया है. हालांकि कंपनी ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि कुल कितने कर्मचारियों की नौकरी गई है. लेकिन बताया जा रहा है कि इस छंटनी का सबसे ज्यादा असर क्रिएटिव स्टूडियो यूनिट पर पड़ा है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Mar 13, 2026, 01:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Warner Bros डील टूटी और शुरू हो गई छंटनी! Netflix ने अपने ही डिजाइनर्स और प्रोड्यूसर्स को दिखाया बाहर का रास्ता

Netflix से कर्मचारियों की छंटनी की खबर सामने आई है. रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने अपनी ग्लोबल टीम में कुछ कर्मचारियों को हटाया है. यह फैसला कंपनी के अंदर चल रहे पुनर्गठन यानी आंतरिक बदलाव के कारण लिया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार Netflix ने अपनी ग्लोबल प्रोडक्ट टीम से कई दर्जन कर्मचारियों को निकाल दिया है. हालांकि कंपनी ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि कुल कितने कर्मचारियों की नौकरी गई है. लेकिन बताया जा रहा है कि इस छंटनी का सबसे ज्यादा असर क्रिएटिव स्टूडियो यूनिट पर पड़ा है.

किन कर्मचारियों की नौकरी पर पड़ा असर
रिपोर्ट के अनुसार इस छंटनी का कारण कर्मचारियों की खराब परफॉर्मेंस नहीं है. बल्कि कंपनी के पुनर्गठन के दौरान कुछ पदों को खत्म कर दिया गया और कुछ कर्मचारियों को दूसरी भूमिकाओं में स्थानांतरित कर दिया गया. इस छंटनी से जिन पदों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है उनमें डिजाइनर, प्रोड्यूसर और क्रिएटिव स्पेशलिस्ट शामिल हैं. ये कर्मचारी मुख्य रूप से Netflix के मार्केटिंग और ब्रांड एक्सपीरियंस से जुड़े काम करते थे. इनकी जिम्मेदारी प्लेटफॉर्म पर दिखने वाले इन-ऐप ट्रेलर, सोशल मीडिया पोस्ट और लाइव एक्सपीरियंस से जुड़े कंटेंट तैयार करना होती थी. कंपनी की नई रणनीति के तहत इन टीमों की संरचना में बदलाव किया जा रहा है.

Netflix में हो रहा बड़ा पुनर्गठन
Netflix में यह बदलाव ऐसे समय में हो रहा है जब कंपनी के नेतृत्व में भी कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं. हाल ही में Elizabeth Stone को प्रमोट करके चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर से चीफ प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी ऑफिसर बनाया गया है. अब उनके पास प्रोडक्ट, इंजीनियरिंग और डेटा टीमों की जिम्मेदारी होगी. इसके अलावा दिसंबर 2025 में Netflix ने Martin Rose को ग्लोबल ब्रांड और पार्टनरशिप के क्रिएटिव हेड के रूप में नियुक्त किया था. इन नियुक्तियों से साफ संकेत मिलता है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट और क्रिएटिव डिवीजन में बड़े बदलाव कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

Netflix में कितने कर्मचारी काम करते हैं
Netflix में दुनिया भर में लगभग 16,000 कर्मचारी काम करते हैं. इनमें से करीब 70 प्रतिशत कर्मचारी अमेरिका और कनाडा में स्थित हैं. रिपोर्ट के अनुसार 2023 में कंपनी के पास लगभग 13,000 कर्मचारी थे. इसका मतलब है कि पिछले कुछ वर्षों में कंपनी ने तेजी से अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई थी. लेकिन अब नए बदलावों के चलते कुछ पदों को खत्म किया जा रहा है.

कंपनी की वित्तीय स्थिति
हाल ही में Netflix को अतिरिक्त नकदी भी मिली है. रिपोर्ट के अनुसार कंपनी को करीब 2.8 अरब डॉलर की राशि मिली है, जो एक डील टूटने के बाद मिली ब्रेकअप फीस का हिस्सा है. यह रकम उस समय मिली जब Netflix ने Warner Bros. Discovery से जुड़ी एक संभावित डील को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया. इसके बाद कंपनी को यह वित्तीय फायदा मिला.

Warner Bros डील से पीछे हटने पर CEO का बयान
Netflix के को-सीईओ Ted Sarandos ने हाल ही में इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने बताया कि कंपनी ने Warner Bros. Discovery को खरीदने की दौड़ से खुद को अलग कर लिया था. यह डील आखिरकार Paramount Skydance के पक्ष में चली गई. Sarandos ने कहा कि Netflix ने पहले ही कई संभावित परिस्थितियों के लिए योजना बना ली थी और कंपनी को पता था कि वह Paramount की अंतिम बोली का मुकाबला नहीं करेगी. उन्होंने बताया कि Netflix ने प्रति शेयर 27.75 डॉलर तक की बोली लगाई थी, लेकिन Paramount की 111 अरब डॉलर की डील के सामने कंपनी ने आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया.

हॉलीवुड में और छंटनी की चेतावनी
Sarandos ने यह भी कहा कि Paramount की इस भारी-भरकम डील का असर हॉलीवुड इंडस्ट्री पर भी पड़ सकता है. उनके अनुसार इस अधिग्रहण के बाद लागत कम करने के लिए बड़े पैमाने पर खर्च घटाने के कदम उठाए जा सकते हैं. उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि आने वाले समय में हजारों कर्मचारियों की नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी के सीईओ David Ellison लगभग 16 अरब डॉलर तक की लागत कम करने की योजना बना सकते हैं, जिसके कारण बड़ी संख्या में नौकरियां खत्म हो सकती हैं.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

netflixNetflix layoffs 2026Netflix job cuts

Trending news

बिरला जी की जगह इन्हें बिठाइए... दिग्विजय के दांव पर पूर्व कांग्रेसी ने जोड़ लिए हाथ
indian parliament news
बिरला जी की जगह इन्हें बिठाइए... दिग्विजय के दांव पर पूर्व कांग्रेसी ने जोड़ लिए हाथ
'सरकार के पास जाइए...' पीरियड्स लीव को अनिवार्य बनाने की मांग पर SC का इनकार
Supreme Court
'सरकार के पास जाइए...' पीरियड्स लीव को अनिवार्य बनाने की मांग पर SC का इनकार
Budget Session Phase 2 Live: LPG क्राइसिस पर विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित
Budget Session
Budget Session Phase 2 Live: LPG क्राइसिस पर विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित
Maharashtra Board Exam: महाराष्ट्र में 10वीं के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़
Maharashtra
Maharashtra Board Exam: महाराष्ट्र में 10वीं के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़
कौन हैं TMC नेता मलय घटक, आखिर क्यों बन गए ममता बनर्जी के कोपभाजन का शिकार?
mamta banerjee
कौन हैं TMC नेता मलय घटक, आखिर क्यों बन गए ममता बनर्जी के कोपभाजन का शिकार?
प्रोटोकॉल विवाद के बीच TMC सांसदों ने मांगा राष्ट्रपति से समय, क्यों ठुकराई गई मांग?
Droupadi Murmu
प्रोटोकॉल विवाद के बीच TMC सांसदों ने मांगा राष्ट्रपति से समय, क्यों ठुकराई गई मांग?
विधायकी लड़ने के लिए दिल्ली से मिनिस्टर भेजेगी भाजपा! विपक्ष को चौंकाने की रणनीति
kerala election 2026
विधायकी लड़ने के लिए दिल्ली से मिनिस्टर भेजेगी भाजपा! विपक्ष को चौंकाने की रणनीति
युद्ध के बीच ईरानी राष्ट्रपति से PM मोदी की अहम बातचीत, भारत के हितों पर हुई चर्चा
middle east conflict
युद्ध के बीच ईरानी राष्ट्रपति से PM मोदी की अहम बातचीत, भारत के हितों पर हुई चर्चा
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष एकजुट, महाभियोग प्रस्ताव का दिन और तारीख जानिए सबकुछ
CEC
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष एकजुट, महाभियोग प्रस्ताव का दिन और तारीख जानिए सबकुछ
खाड़ी की जंग ने पूरी दुनिया को ऊर्जा संकट में डाला: PM मोदी
PM Modi
खाड़ी की जंग ने पूरी दुनिया को ऊर्जा संकट में डाला: PM मोदी