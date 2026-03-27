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Hindi Newsटेकमहंगा हो गया Netflix देखना; कंपनी ने गुपचुप तरीके से बढ़ा दिए रेट्स, चेक करें नई रेट लिस्ट

महंगा हो गया Netflix देखना; कंपनी ने गुपचुप तरीके से बढ़ा दिए रेट्स, चेक करें नई रेट लिस्ट

Netflix price hike: नेटफ्लिक्स ने अमेरिका में अपने सभी प्लान्स की कीमतें बढ़ा दी हैं. भारी मुनाफे और 18.9 मिलियन नए सब्सक्राइबर्स जुड़ने के बावजूद कंपनी ने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Mar 27, 2026, 10:07 AM IST
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नेटफ्लिक्स ने अमेरिका में अपने सभी प्लान्स की कीमतें बढ़ा दी हैं.
नेटफ्लिक्स ने अमेरिका में अपने सभी प्लान्स की कीमतें बढ़ा दी हैं.

Netflix ने एक बार फिर अपने सब्सक्रिप्शन प्लान्स की कीमतें बढ़ा दी हैं. यह इस साल दूसरी बार है जब कंपनी ने यूजर्स पर कीमतों का बोझ बढ़ाया है. इससे पहले जनवरी में भी Netflix ने अपने प्लान्स में करीब $2.50 प्रति महीने की बढ़ोतरी की थी. अब नए अपडेट के बाद, सभी प्लान्स पहले से महंगे हो गए हैं, जिससे यूजर्स को हर महीने ज्यादा पैसे चुकाने होंगे. बता दें, यह बढ़ोतरी अमेरिका में की गई है. भारत में सब्सक्रिप्शन प्लान्स की कीमत नहीं बढ़ाई गई है.

नए प्लान्स और कीमतें क्या हैं

Netflix के नए प्राइस स्ट्रक्चर के मुताबिक, एड-सपोर्टेड प्लान अब $8.99 प्रति महीने हो गया है, जो पहले $7.99 था. वहीं, स्टैंडर्ड प्लान की कीमत $17.99 से बढ़कर $19.99 हो गई है. प्रीमियम प्लान भी महंगा होकर अब $26.99 प्रति महीने हो गया है, जो पहले $24.99 था. इसके अलावा, अगर आप अपने अकाउंट में एक्स्ट्रा मेंबर जोड़ते हैं, तो उसकी कीमत भी बढ़ गई है. एड-सपोर्टेड ऐड-ऑन अब $6.99 प्रति यूजर और एड-फ्री ऐड-ऑन $9.99 प्रति यूजर हो गया है.

क्यों बढ़ रही हैं कीमतें

Netflix का कहना है कि यह बढ़ोतरी उसके बढ़ते कंटेंट निवेश के कारण की जा रही है. कंपनी 2026 में कंटेंट पर लगभग $20 बिलियन खर्च करने की योजना बना रही है, जो 2025 के $18 बिलियन से ज्यादा है. कंपनी अब सिर्फ फिल्म और वेब सीरीज तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि लाइव इवेंट्स और वीडियो पॉडकास्ट जैसे नए फॉर्मेट्स में भी निवेश कर रही है. Netflix का मानना है कि ज्यादा और बेहतर कंटेंट देने के लिए कीमतें बढ़ाना जरूरी है.

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बार-बार क्यों हो रहा है प्राइस हाइक

यह इस साल दूसरी बार है जब Netflix ने कीमतें बढ़ाई हैं. कंपनी ने अपने निवेशकों को लिखे पत्र में कहा कि वह समय-समय पर कीमतों में बदलाव करती रहेगी, ताकि बेहतर कंटेंट में निवेश किया जा सके. इसका मतलब साफ है कि आने वाले समय में भी यूजर्स को ऐसे बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

यूजर्स की संख्या भी तेजी से बढ़ी

दिलचस्प बात यह है कि कीमतें बढ़ाने के बावजूद Netflix की ग्रोथ मजबूत बनी हुई है. कंपनी ने 2024 की चौथी तिमाही में 18.9 मिलियन नए यूजर्स जोड़े, जो अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी है. इसके साथ ही Netflix के कुल सब्सक्राइबर्स की संख्या 300 मिलियन तक पहुंच गई है. कंपनी के को-CEO Greg Peters का कहना है कि प्राइस बढ़ने के बाद भी Netflix एक “वैल्यू फॉर मनी” एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म बना हुआ है, खासकर एड-सपोर्टेड प्लान के लिए.

क्या है यूजर्स के लिए मतलब

Netflix की बढ़ती कीमतों का सीधा असर यूजर्स की जेब पर पड़ेगा. जो लोग पहले से सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं, उन्हें अब ज्यादा पैसे देने होंगे या फिर प्लान डाउनग्रेड करने का विकल्प चुनना पड़ सकता है. हालांकि, अगर आप ज्यादा और नया कंटेंट देखना पसंद करते हैं, तो Netflix अभी भी एक मजबूत विकल्प बना हुआ है.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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