Netflix यूजर्स के लिए बुरी खबर! अप्रैल से गायब हो जाएंगी ये Movies और वेब सीरीज, तुरंत देखें List

Netflix removed movies and shows: Netflix समय-समय पर अपने कंटेंट लाइब्रेरी को अपडेट करता रहता है. इसमें नई फिल्में और वेब सीरीज़ जोड़ी जाती हैं, जबकि कुछ पुरानी हटाई जाती हैं. ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि Netflix के पास फिल्मों और शोज़ को दिखाने के लिए लाइसेंसिंग एग्रीमेंट होते हैं, जो एक तय समय के बाद खत्म हो जाते हैं. अप्रैल 2025 में भी कई मशहूर फिल्में और टीवी शोज प्लेटफॉर्म से हटने वाले हैं. इनमें कुछ हिट हॉलीवुड फिल्में, एनिमेटेड फिल्में और यहां तक कि कुछ Netflix Originals भी शामिल हैं. अगर आप इनमें से कोई फिल्म या शो देखना चाहते हैं, तो उसे हटने से पहले देख लें...

Netflix कंटेंट क्यों हटाता है?

Netflix पर हर फिल्म या शो हमेशा के लिए उपलब्ध नहीं रहता. जब किसी फिल्म या वेब सीरीज का लाइसेंसिंग एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, तो वह प्लेटफॉर्म से हटा दी जाती है. हालांकि, अगर कोई कंटेंट बहुत ज्यादा लोकप्रिय है और अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, तो Netflix उसका लाइसेंस रिन्यू कर सकता है...

Netflix कंटेंट हटाने के पीछे ये कारण होते हैं:

1. लाइसेंसिंग एग्रीमेंट – किसी भी फिल्म या शो को Netflix पर एक तय समय के लिए स्ट्रीम करने की अनुमति दी जाती है. समय पूरा होने के बाद यह हटाया जाता है.

2. दर्शकों की रुचि – अगर कोई कंटेंट अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है और बहुत कम लोग उसे देख रहे हैं, तो Netflix उसे हटा सकता है.

3. नई फिल्में और शो लाने के लिए जगह बनाना – Netflix नए और ताज़ा कंटेंट जोड़ने के लिए पुराना कंटेंट हटाता है.

अप्रैल 2025 में Netflix से हटने वाली कुछ प्रमुख फिल्में और शोज

1 अप्रैल 2025

• An Affair to Remember (1957)

• Baby Driver (2017)

• Boyz n the Hood (1991)

• Bruce Almighty (2003)

• How to Train Your Dragon (2010)

• Interstellar (2014)

• IT (2017)

• Rush Hour Trilogy (1998, 2001, 2007)

• The Karate Kid Trilogy (1984, 1986, 1989)

• The Menu (2022)

• The Scorpion King (2002)

3 अप्रैल 2025

• Powerpuff Girls (Seasons 1-6)

• Surviving R. Kelly (Season 1)

5 अप्रैल 2025

• Coded Bias (2020)

• Fix Us (2019)

8 अप्रैल 2025

• Megan Leavey (2017)

10 अप्रैल 2025

• The Act of Killing: Theatrical Cut (2012)

12 अप्रैल 2025

• A Quiet Place Part II (2021)

• Clifford the Big Red Dog (2021)

15 अप्रैल 2025

• Hereditary (2018)

26 अप्रैल 2025

• Knights of the Zodiac (2023)

• Yogi Berra: It Ain’t Over (2023)

Netflix से हटने वाले कंटेंट की जानकारी कैसे प्राप्त करें?

1. Netflix का ‘Leaving Soon’ सेक्शन – Netflix के होमपेज पर ‘Leaving Soon’ नाम का एक सेक्शन होता है, जहां जल्द हटने वाले टाइटल्स की लिस्ट दी जाती है.

2. Netflix के ऑफिशियल ब्लॉग और सोशल मीडिया अकाउंट्स – Netflix अपने ब्लॉग और ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपडेट देता रहता है.

3. थर्ड-पार्टी वेबसाइट्स – FlixPatrol और JustWatch जैसी वेबसाइट्स Netflix और अन्य स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट अपडेट और रिमूवल्स को ट्रैक करती हैं.