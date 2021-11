Netflix ने यूजर्स की कराई चांदी! अब मोबाइल एप पर खेलिए ये दिलचस्प Video Games, जानिए सबकुछ

नई दिल्ली. आज के समय में ओटीटी कंटेन्ट फिल्मों को टक्कर देने आ गया है. बीते सालों में नेटफ्लिक्स (Netflix) और Amazon Prime Video जैसे कई सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की लोकप्रियता काफी बढ़ गई है और आज ज्यादातर लोग इन एप्स पर अपने पसंदीदा शो और फिल्में देखना पसंद करते हैं. दुनिया के सबसे मशहूर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में से एक, नेटफ्लिक्स ने कुछ समय पहले ये ऐलान किया है कि उसके मेम्बर्स अपने फोन पर डाउनलोडेड नेटफ्लिक्स एप पर कई सारे वीडियो गेम्स (Video Games) भी खेल पाएंगे. आइए इन खेलों के बारे में डीटेल में जानते हैं.

नेटफ्लिक्स ने एप पर लॉन्च किये नये गेम्स

वीडियो स्ट्रीमिंग एप नेटफ्लिक्स ने अपने मोबाइल एप के यूजर्स के लिए पांच नये वीडियो गेम्स लॉन्च किये हैं. नेटलफिक्स अपने एप के लिए इस ऑप्शन को पिछले एक साल से टेस्ट कर रहा था और इस साल जुलाई में इसके बारे में खुलासा किया गया था. अब दुनिया भर के नेटफ्लिक्स यूजर्स अपने फोन पर डाउनलोडेड नेटफ्लिक्स एप पर पांच वीडियो गेम्स खेल पाएंगे, जिनके नाम, Stranger Things: 1984 (BonusXP), Stranger Things 3: The Game (BonusXP), Shooting Hoops (Frosty Pop), Card Blast (Amuzo and Rogue Games) aur Teeter Up (Frosty Pop) हैं.

फ्री में खेले जाएंगे ये गेम्स

आपको बता दें कि नेटफ्लिक्स इन गेम्स के कोई पैसे नहीं चार्ज करेगा यानी आपके पास केवल नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है और फिर आप आराम से इन गेम्स का मजा उठा सकते हैं. कंपनी का ऐसा कहना है कि न ही आपसे इन गेम्स को खेलने के कोई पैसे लिए जाएंगे और न ही गेम्स के बीच में आपको किसी तरह के कोई भी विज्ञापन दिखाए जाएंगे.

कौन खेल सकेगा ये गेम्स

नेटफ्लिक्स का यह गेमिंग फीचर फिलहाल केवल नेटफ्लिक्स के एंड्रॉयड यूजर्स के लिए जारी किया गया है लेकिन यह उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द इस फीचर को iOS यूजर्स के लिए भी रोल आउट कर दिया जाएगा. साथ ही, इन गेम्स को नेटफ्लिक्स की किड्स प्रोफाइल वाले यूजर्स नहीं खेल सकते हैं और बाकी यूजर्स चाहें तो अपने गेम्स को पासवर्ड से सुरक्षित भी रख सकते हैं.

अंग्रेजी की डिफॉल्ट भाषा वाले इन खेलों को आप हिन्दी, बंगला, मराठी और पंजाबी जैसी भाषाओं में भी खेल सकते हैं. अगर आप भी नेटफ्लिक्स के इस खास फीचर का लाभ उठाना चाहते हैं तो तुरंत अपने फोन पर अपने नेटफ्लिक्स एप को अपडेट कर लें.