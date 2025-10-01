Advertisement
Elon Musk ने ऐसा क्या कहा कि लोग धड़ाधड़ा छोड़ने लगे Netflix, इस ट्वीट पर मच गया बवाल

एलॉन मस्क अपने बयानों को लेकर अक्सर ही सु्र्खियों में बने रहते हैं. लेकिन इस बार उन्होंने Netflix के खिलाफ कुछ ऐसा कह दिया है कि लोगों ने धड़ाधड़ा नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन कैंसिल करना शुरू कर दिया है. चलिए जानते हैं क्या पूरा मामला.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Oct 01, 2025, 09:50 PM IST
दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति Elon Musk आज जो भी करते हैं वो एक ट्रेंड के तौर पर छा जाता है. उनका लाइफस्टाइल हो या कोई स्टेटमेंट हर चीज तेजी से वायरल होने लगती है. इसी बीच अब मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट शेयर किया है जो इस समय तेजी से हर किसी का ध्यान खींच रहा है. कमाल की बात ये हैं कि उनके इस पोस्ट के बाद लोगों ने तेजी से Netflix का सब्सक्रिप्शन भी कैंसिल करना शुरू कर दिया है. चलिए जानते हैं ऐसा उन्होंने क्या कहा जो नेटफ्लिक्स के लिए मुसीबत बन गया.

Elon Musk ने किया था ये पोस्ट

Elon Musk ने हाल ही में अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कि अपने बच्चों की भलाई के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन छोड़ दें. उन्होंने लिखा, 'अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए नेटफ्लिक्स को कैंसिल करें'. बस मस्क के इतना कहते ही लोगों ने अपने नेटफ्लिक्स के प्लान को धड़ाधड़ कैंसिल करना शुरू कर दिया है. इतना ही नहीं, ऐसा करने के बाद लोग उसका स्क्रीनशॉट भी अपने X अकाउंट पर पोस्ट कर रहे हैं.

इस पोस्ट पर किया था कमेंट

मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मस्क ने एक सोशल मीडिया पोस्ट का जवाब देते हुए बच्चों की हेल्थ के लिए नेटफ्लिक्स को हानिकारक बताया है. इस पोस्ट में एक कार्टून के जरिए समझाया गया है कि नेटफ्लिक्स ने बीते कुछ समय में कई ऐसी चीजें पेश की हैं जो ट्रांसजेंडर वोक एजेंडा को बढ़ावा दे रही है. अब इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए मस्क ने इसे रीपोस्ट किया है.

मस्क चला रहे अभियान
बता दें कि बीते कुछ वक्त से एलॉन मस्क ने वोकिज्म के खिलाफ एक अभियान चलाया हुआ है, जिसे उन्होंने 'वो माइंड वायरस' का नाम दिया है. उन्होंने 2022 में एक अपने एक पोस्ट में लिखा था, 'वोक माइंड वायरस या तो हार चुका है या फिर अब ये कुछ भी अहमियत नहीं रखता.' 

लोगों ने निकाली भड़ास
गौरतलब है कि Elon Musk का ट्वीट सामने आने के बाद कई लोगों ने नेटफ्लिक्स के खिलाफ अपनी भड़ास निकालनी शुरू कर दी है. जहां एक कई लोग मस्क के पोस्ट के बाद नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं, वहीं, कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने Netflix का बॉयकॉट करने की मांग उठाई है.

About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

TAGS

Elon Musknetflix

