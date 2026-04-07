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Hindi NewsटेकNetflix यूजर्स सावधान! एक गलत क्लिक और खाली हो जाएगा बैंक खाता, सरकार ने जारी किया Red Alert

Netflix यूजर्स सावधान! एक गलत क्लिक और खाली हो जाएगा बैंक खाता, सरकार ने जारी किया 'Red Alert'

सरकार ने Netflix पेमेंट के नाम पर चल रहे फर्जी मैसेज (Phishing Scam) को लेकर चेतावनी जारी की है, जिसमें अकाउंट होल्ड होने का डर दिखाकर लोगों की बैंकिंग डिटेल्स चुराई जा रही हैं. यूजर्स को सलाह दी गई है कि वे किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने के बजाय केवल आधिकारिक ऐप या वेबसाइट के जरिए ही अपना पेमेंट स्टेटस चेक करें.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Apr 07, 2026, 06:59 AM IST
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ऐसे मैसेज में जानबूझकर डर और जल्दी का माहौल बनाया जाता है. यूजर को लगता है कि अगर उसने तुरंत एक्शन नहीं लिया तो उसका अकाउंट बंद हो जाएगा.
ऐसे मैसेज में जानबूझकर डर और जल्दी का माहौल बनाया जाता है. यूजर को लगता है कि अगर उसने तुरंत एक्शन नहीं लिया तो उसका अकाउंट बंद हो जाएगा.

Netflix के नाम पर बढ़ते स्कैम को देखते हुए सरकार ने यूजर्स को सतर्क रहने की सलाह दी है. इस नए फ्रॉड में साइबर अपराधी ऐसे फर्जी मैसेज भेज रहे हैं जो बिल्कुल असली Netflix अलर्ट जैसे दिखते हैं. इनका मकसद यूजर्स को धोखे में डालकर उनकी निजी और बैंकिंग जानकारी चुराना है.

कैसे लोगों को फंसाया जा रहा है

सरकार की जागरूकता पोस्ट में बताया गया है कि स्कैमर्स यूजर्स को कन्फ्यूज करने के लिए दो तरह के Netflix पेमेंट अलर्ट दिखाते हैं, जिनमें से एक असली और दूसरा फर्जी होता है. इससे लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि आजकल फिशिंग मैसेज कितनी आसानी से असली जैसे लग सकते हैं. एक छोटी सी गलती या गलत लिंक पर क्लिक करने से यूजर को बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है.

स्कैम कैसे काम करता है

यह स्कैम आमतौर पर एक मैसेज से शुरू होता है, जिसमें लिखा होता है कि आपका Netflix पेमेंट फेल हो गया है या आपका अकाउंट बंद होने वाला है. ऐसे मैसेज में अक्सर एक लिंक दिया जाता है और तुरंत जानकारी अपडेट करने के लिए कहा जाता है. असल में ये लिंक फर्जी वेबसाइट पर ले जाते हैं, जो दिखने में Netflix जैसी होती है. यहां यूजर से कार्ड डिटेल, लॉगिन जानकारी या OTP मांगा जाता है. जैसे ही यूजर ये जानकारी डालता है, स्कैमर्स उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं और बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं.

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घबराहट पैदा करना है स्कैमर्स का हथियार

ऐसे मैसेज में जानबूझकर डर और जल्दी का माहौल बनाया जाता है. यूजर को लगता है कि अगर उसने तुरंत एक्शन नहीं लिया तो उसका अकाउंट बंद हो जाएगा. यही ट्रिक फिशिंग अटैक में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, ताकि लोग बिना सोचे-समझे लिंक पर क्लिक कर दें.

फर्जी मैसेज को कैसे पहचानें

यूजर्स को ऐसे मैसेज को ध्यान से जांचना चाहिए. फर्जी अलर्ट में अक्सर सामान्य (generic) नाम से संबोधन होता है, लिंक अजीब या संदिग्ध दिखता है और डिजाइन में छोटी-मोटी गलतियां होती हैं. असली कंपनियां आमतौर पर किसी भी लिंक के जरिए आपकी संवेदनशील जानकारी नहीं मांगतीं. अगर कोई मैसेज आपको जल्दी-जल्दी क्लिक करने के लिए कह रहा है, तो वह शक के दायरे में आ सकता है.

यूजर्स क्या करें

सरकार ने सलाह दी है कि किसी भी अनजान या संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें. अगर पेमेंट से जुड़ी कोई समस्या लगती है, तो सीधे Netflix की आधिकारिक ऐप या वेबसाइट पर जाकर ही चेक करें. मैसेज भेजने वाले का नाम और स्रोत जरूर जांचें. जब तक पूरी तरह भरोसा न हो, तब तक अपनी पर्सनल या बैंकिंग जानकारी किसी के साथ शेयर न करें.

क्यों जरूरी है सतर्क रहना

आज के समय में डिजिटल पेमेंट तेजी से बढ़ रहे हैं और इसके साथ ही ऑनलाइन फ्रॉड के तरीके भी ज्यादा स्मार्ट होते जा रहे हैं. Netflix जैसे बड़े और भरोसेमंद ब्रांड का नाम इस्तेमाल करके स्कैमर्स लोगों को आसानी से फंसा लेते हैं. इसलिए जरूरी है कि आप हर मैसेज को ध्यान से देखें, जल्दबाजी में कोई फैसला न लें और हमेशा जानकारी को वेरिफाई करें. थोड़ी सी सावधानी आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है और आपकी मेहनत की कमाई सुरक्षित रख सकती है.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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