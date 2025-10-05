नेटवर्क हो जाता है 'गायब'! जानिए नेताओं की रैलियों में क्यों लगाए जाते हैं जैमर और कैसे करता है यह काम

Jammer Call Blocked: आज के डिजिटल युग में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अचानक आपका मोबाइल नेटवर्क काम करना बंद कर दे या कॉल लगे ही ना तो? ऐसा कई बार होता है. अक्सर इसके पीछे का कारण जैमर होता है. जो हमारे नेटवर्क को ब्लॉक कर देता है. जैमर एक ऐसा डिवाइस होता है जो मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट कनेक्शन और वॉइस कॉल्स को ब्लॉक कर देता है. आइए आज के इस आर्टिकल में हम आपको बताते हैं कि जैमर क्या है और यह कैसे हमारे नेटवर्क को ब्लाक कर देता है.

अक्सर नेताओं और वीआईपी लोगों की सुरक्षा के लिए जैमर का इस्तेमाल किया जाता है. यह एक ऐसा इलेक्ट्रानिक डिवाइस होता है जो मोबाइल फोन नेटवर्क, वाई-फाई, GPS या रेडियो सिग्नल जैसी वायरलेस कम्युनिकेशन सर्विक को पूरी तरह से प्रभावित कर देता है. सरल शब्दों में कहें तो जहां जैमर लगाया जाता है वहां नेटवर्क या इंटरनेट कुछ भी काम नहीं करता है.

कैसे करता है जैमर काम?

मोबाइल फोन कॉल करने या इंटरनेट के लिए एक खास रेडियो फ्रिक्वेंसी की जरूरत होती है. जैमर डिवाइस इन फ्रिक्वेंसी पर तेज रेडियो सिग्नल छोड़ता है जिससे असली नेटवर्क सिग्नल कमजोर हो जाते हैं और दब जाते हैं. इससे फोन नेटवर्क से कनेक्ट नहीं कर पाता है और कॉल या इंटरनेट काम करना बंद कर देता है.

किन-किन जगहों पर होता है इस्तेमाल?

वीवीआईपी मूवमेंट में जैमर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. नेताओं, मंत्रियों या राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री या फिर किसी विदेशी मेहमान की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जैमर का इस्तेमाल किया जाता है. जेलों में भी जैमल लगाया जाता है जिससे कैदी गलती से फोन पा भी जाएं तो उसका इस्तेमाल न करने पाएं. परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए जैमर लगाया जाता है.

नेताओं की सभा में क्यों लगाए जाते हैं जैमर?

नेताओं की चुनावी सभा हो या रैली अक्सर जैमर का इस्तेमाल किया जाता है. इसके पीछे सुरक्षा कारण जिम्मेदार होता है. जैमर का इस्तेमाल मुख्य रूप से दो कारणों से किया जाता है.

पहला कारण है बम और ड्रोन से सुरक्षा. आज के समय में बम और ड्रोन मोबाइल सिग्नल से एक्टिवेट किए जा सकते हैं. इन्हें रोकने के लिए जैमर का प्रयोग किया जाता है.

अनचाहे कम्युनिकेशन को रोकने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, जिससे किसी संदिग्ध व्यक्ति द्वारा सभा स्थल पर मोबाइल नेटवर्क का दुरुपयोग न हो सके.

यही वजह है कि बड़े नेताओं की रैलियों, रोड शो या यात्रा मार्ग पर मोबाइल फोन नहीं लगता है और न ही इंटरनेट काम करता है.



क्या आप भी खरीद सकते हैं जैमर?

अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या जैमर हर कोई खरीद सकता है? बता दें कि भारत में आम लोगों के लिए जैमर खरीदना या रखना मना है. इसके पीछे का कारण है कि इससे पब्लिक नेटवर्क और सेवाएं बाधित हो जाती हैं जिससे इमरजेंसी कॉल्स तक प्रभावित हो सकती हैं.

