नेटवर्क फुल है फिर भी नहीं आ रहा OTP? फोन के मैसेज बॉक्स में करें ये छोटा सा बदलाव, तुरंत दूर हो जाएगी समस्या!

Hindi Newsटेकनेटवर्क फुल है फिर भी नहीं आ रहा OTP? फोन के मैसेज बॉक्स में करें ये छोटा सा बदलाव, तुरंत दूर हो जाएगी समस्या!

OTP not Receiving Problem Fix: आज के इस डिजिटल दौर में OTP न आना बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है खासकर तब जब नेटवर्क फुल हो. बैंकिंग ट्रांजेक्शन हो, UPI पेमेंट या किसी ऐप में लॉगिन हर जगह OTP जरूरी होता है. लेकिन कई बार फोन में नेटवर्क होने के बाद भी ओटीपी का मैसेज नहीं आता है. अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो फोन के मैसेज बॉक्स में किया गया एक छोटा सा बदलाव आपकी इस परेशानी को तुरंत दूर कर सकता है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 25, 2025, 09:33 AM IST
OTP not Receiving Problem Fix: बहुत बार हम किसी जरूरी OTP के इंतजार में होते हैं लेकिन कुछ कारण से ओटीपी नहीं आती है. अगर ओटीपी का काम बैंक से जुड़ा हुआ हो तो यह बड़ी परेशानी का भी कारण बन सकता है. तो वहीं कई बार Whatsapp या ऐसे दूसरे ऐप्स को लॉगिन करने की कोशिश करते हैं लेकिन ओटीपी समय पर न आने के कारण टाइम ओवर हो जाता है. अक्सर हम इन परेशानी को कमजोर नेटवर्क की वजह मान लेते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है. अगर आपके साथ ही बार बार ओटीपी लाने में समस्या होती है तो परेशान होने की कोई बात नहीं है. आप OTP मैसेज को बिना देर हुए रिसीव कर सकते हैं. 

बहुत बार जब भी हम किसी ऐप्स को लॉगिन करते हैं तो नेटवर्क होने के बाद भी ओटीपी मैसेज बॉक्स में नहीं दिखाई देती है. इससे कई बार तो यूजर परेशान हो जाते हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो तो परेशान होने की कोई बात नहीं है. कई बार मैसेज या ओटीपी स्पैम बॉक्स में चले जाते हैं. और इसी कारण से वो मैसेज इनबॉक्स में नजर नहीं आते हैं. आप बस कुछ सेटिंग्स में जरूरी बदलाव करके आसानी से मैसेज या ओटीपी को स्पैम बॉक्स में भी जाकर देख सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे...

ये है पूरा प्रोसेस

Spam बॉक्स में जाने वाले मैसेज या ओटीपी को देखने के लिए आपको सबसे पहले अपने फोन के मैसेज बॉक्स में जाना होगा.

यहां आपको सबसे ऊपर दाईं ओर प्रोफाइल आइकन नजर आएगा. इस पर क्लिक कर दें.

अब आपको यहां पर स्पैम और ब्लॉक का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर टैप कर दें.

इतना करते ही नया पेज खुल जाएगा और वो मैसेज नजर आएंगे जो कि स्पैम लिस्ट में हैं. 

यहां से आप अपने जरूरी ओटीपी या मैसेज देख सकते हैं.

जानिए क्या है OTP
OTP यानी वन टाइम पासवर्ड एक ऐसा सुरक्षा कोड होता है जो केवल एक बार और लिमिटेड टाइम के लिए काम करता है. जब आप किसी ऐप या वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं या ऑनलाइन पेमेंट के लिए किसी ऐप को लॉगिन करते हैं तो तब यह कोड आपके मोबाइल नंबर, ईमेल या किसी ऐप पर आता है. इसका मकसद आपके अकाउंट को ज्यादा सेफ बनाना होता है. यूजरनेम और पासवर्ड के साथ-साथ ओटीपी की जरूरत होने से कोई दूसरा व्यक्ति आपके अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पाता है. ओटीपी इस्तेमाल होते ही खत्म हो जाता है, इसलिए यह फ्रॉड और हैकिंग से बचाने में मदद करता है. 

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

