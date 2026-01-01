पैरालिसिस का होगा अंत? मस्क ने बताया 2026 का महा-प्लान, Neuralink करेगी कमाल; दिमाग से कंट्रोल होगी दुनिया!

Neuralink Brain Chip: जरा सोचिए आप बिना हाथ हिलाए सिर्फ सोचकर अपना स्मार्टफोन चला रहे हैं या कंप्यूटर पर जरूरी काम कर रहे हैं. अगर ऐसा होने लगे तो कितना अच्छा हो! सुनने में भले ही यह किसी साइंस-फिक्शन फिल्म का सीन लगता हो लेकिन साल 2026 में यह हकीकत बनने जा रहा है. दुनिया के सबसे अमीर इंसान और टेक जगत के दिग्गज एलन मस्क ने अपनी कंपनी Neuralink को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है. मस्क के मुताबिक, अब वह समय दूर नहीं जब इंसानी दिमाग में चिप बहुत ही आसान होगा.

मस्क की कंपनी Neuralink भविष्य की टेक्नोलॉजी को हकीकत में बदलने की तैयारी में है. दिमाग और कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने वाली इस ब्रेन चिप टेक्नोलॉजी को लेकर मस्क ने बड़ा दावा कर दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि 2026 तक Neuralink बड़े पैमाने पर ब्रेन इम्प्लांट तैयार करेगी. खास बात यह है कि चिप लगाने की सर्जरी में ऑटोमेशन यानी रोबोट की बड़ी भूमिका होगी. अच्छी बात यह है कि यह एडवांस टेक्नोलॉजी लकवाग्रस्त मरीजों के लिए नई उम्मीद बनकर आ रही है बल्कि हेल्थ और टेक की दुनिया में एक बड़ा बदलाव लाने वाली होगी.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एलन मस्क ने पोस्ट करते हुए कहा है कि साल 2026 से कंपनी अपने ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस यानी BCI डिवाइस का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू कर देगी.

Neuralink will start high-volume production of brain-computer interface devices and move to a streamlined, almost entirely automated surgical procedure in 2026.

सिर्फ यही नहीं मस्क ने यह भी साफ कर दिया है कि साल 2026 तक इस चिप को इंसान के दिमाग में लगाने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑटोमेटेड होगी. इसका मतलब है कि इंसान नहीं बल्कि रोबोट इस चिप की सर्जरी करेंगे. इससे यह टेक्नोलॉजी कम समय में ज्यादा लोगों तक पहुंच सकेगी.

क्या काम करती है यह चिप?

यह एडवांस चिप मुख्य रूप से उन लोगों के लिए तैयार की गई है जो रीढ़ की हड्डी की चोट या दूसरे न्यूरोलॉजिकल समस्या के कारण पैरालाइज्ड हो गए हैं. इस चिप की सहायता से पेशेंट बिना हाथ हिलाए सिर्फ सोचकर ही कंप्यूटर कर्सर चलाने, सोशल मीडिया चलाने और वीडियो गेम खेलने जैसे काम कर सकता है.

अब तक 12 लोगों में हो चुका है सफल ट्रायल

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि न्यूरलिंक ने साल 2024 में इंसानी ट्रायल शुरू किए थे. ताजा जानकारी के अनुसार 2025 के सितंबर महीने तक दुनिया भर में 12 लोगों के दिमाग में यह चिप सफलतापूर्वक लगाई जा चुकी है. ये सभी लोग केवल सोचकर डिजिटल टूल्स और मशीनों को आसानी से कंट्रोल कर पा रहे हैं.

इस प्रोजेक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए कंपनी ने हाल ही में 650 मिलियन डॉलर यानी करीब 5400 करोड़ रुपये का फंड जुटाया है. मस्क का टारगेट है इस टेक्नोलॉजी को इतना आसान बनान कि यह गंभीर बीमारी से परेशान लोगों के जीवन में नई उम्मीद ला सके.

