Advertisement
trendingNow13060253
Hindi Newsटेकपैरालिसिस का होगा अंत? मस्क ने बताया 2026 का महा-प्लान, Neuralink करेगी कमाल; दिमाग से कंट्रोल होगी दुनिया!

पैरालिसिस का होगा अंत? मस्क ने बताया 2026 का महा-प्लान, Neuralink करेगी कमाल; दिमाग से कंट्रोल होगी दुनिया!

Neuralink Brain Chip: पैरालिसिस बीमारी से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर है! दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क की कंपनी Neuralink ने ब्रेन-चिप तकनीक को लेकर ऐसा दावा किया है, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है. मस्क के अनुसार साल 2026 तक Neuralink बड़े पैमाने पर ब्रेन इम्प्लांट तैयार करेगी. इसकी सहायता से पैरालिसिस से जूझ रहे मरीज सिर्फ सोचकर कंप्यूटर, मोबाइल और मशीनों को कंट्रोल कर सकेंगे. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 01, 2026, 10:49 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पैरालिसिस का होगा अंत? मस्क ने बताया 2026 का महा-प्लान, Neuralink करेगी कमाल; दिमाग से कंट्रोल होगी दुनिया!

Neuralink Brain Chip: जरा सोचिए आप बिना हाथ हिलाए सिर्फ सोचकर अपना स्मार्टफोन चला रहे हैं या कंप्यूटर पर जरूरी काम कर रहे हैं. अगर ऐसा होने लगे तो कितना अच्छा हो! सुनने में भले ही यह किसी साइंस-फिक्शन फिल्म का सीन लगता हो लेकिन साल 2026 में यह हकीकत बनने जा रहा है. दुनिया के सबसे अमीर इंसान और टेक जगत के दिग्गज एलन मस्क ने अपनी कंपनी Neuralink को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है. मस्क के मुताबिक, अब वह समय दूर नहीं जब इंसानी दिमाग में चिप बहुत ही आसान होगा.

मस्क की कंपनी Neuralink भविष्य की टेक्नोलॉजी को हकीकत में बदलने की तैयारी में है. दिमाग और कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने वाली इस ब्रेन चिप टेक्नोलॉजी को लेकर मस्क ने बड़ा दावा कर दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि 2026 तक Neuralink बड़े पैमाने पर ब्रेन इम्प्लांट तैयार करेगी. खास बात यह है कि चिप लगाने की सर्जरी में ऑटोमेशन यानी रोबोट की बड़ी भूमिका होगी. अच्छी बात यह है कि यह एडवांस टेक्नोलॉजी लकवाग्रस्त मरीजों के लिए नई उम्मीद बनकर आ रही है बल्कि हेल्थ और टेक की दुनिया में एक बड़ा बदलाव लाने वाली होगी.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एलन मस्क ने पोस्ट करते हुए कहा है कि साल 2026 से कंपनी अपने ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस यानी BCI डिवाइस का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू कर देगी.

Add Zee News as a Preferred Source

सिर्फ यही नहीं मस्क ने यह भी साफ कर दिया है कि साल 2026 तक इस चिप को इंसान के दिमाग में लगाने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑटोमेटेड होगी. इसका मतलब है कि इंसान नहीं बल्कि रोबोट इस चिप की सर्जरी करेंगे. इससे यह टेक्नोलॉजी कम समय में ज्यादा लोगों तक पहुंच सकेगी.

क्या काम करती है यह चिप?
यह एडवांस चिप मुख्य रूप से उन लोगों के लिए तैयार की गई है जो रीढ़ की हड्डी की चोट या दूसरे न्यूरोलॉजिकल समस्या के कारण पैरालाइज्ड हो गए हैं. इस चिप की सहायता से पेशेंट बिना हाथ हिलाए सिर्फ सोचकर ही कंप्यूटर कर्सर चलाने, सोशल मीडिया चलाने और वीडियो गेम खेलने जैसे काम कर सकता है.

अब तक 12 लोगों में हो चुका है सफल ट्रायल
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि न्यूरलिंक ने साल 2024 में इंसानी ट्रायल शुरू किए थे. ताजा जानकारी के अनुसार 2025 के सितंबर महीने तक दुनिया भर में 12 लोगों के दिमाग में यह चिप सफलतापूर्वक लगाई जा चुकी है. ये सभी लोग केवल सोचकर डिजिटल टूल्स और मशीनों को आसानी से कंट्रोल कर पा रहे हैं.

ये भी पढ़ेंः इलेक्ट्रॉनिक सामानों के लिए बदले नियम: लागू हुआ BEE स्टार रेटिंग का नया फरमान

इस प्रोजेक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए कंपनी ने हाल ही में 650 मिलियन डॉलर यानी करीब 5400 करोड़ रुपये का फंड जुटाया है. मस्क का टारगेट है इस टेक्नोलॉजी को इतना आसान बनान कि यह गंभीर बीमारी से परेशान लोगों के जीवन में नई उम्मीद ला सके.

ये भी पढ़ेंः फोन से हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे Apps? Amazon के दिग्गज का चौंकाने वाला खुलासा

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

neuralink brain chipElon Musk

Trending news

बंकर की ट्रेनिंग... जम्मू-कश्मीर में गांववालों को ऑटोमेटिक बंदूक क्यों दे रही सेना?
jammu kashmir news
बंकर की ट्रेनिंग... जम्मू-कश्मीर में गांववालों को ऑटोमेटिक बंदूक क्यों दे रही सेना?
दूसरे राज्य में हैं तो सीख लीजिए... भाषा-बोली के झगड़े पर संघ प्रमुख भागवत का संदेश
RSS chief Mohan Bhagwat
दूसरे राज्य में हैं तो सीख लीजिए... भाषा-बोली के झगड़े पर संघ प्रमुख भागवत का संदेश
वेलकम 2026... कश्मीर से कन्याकुमारी तक जश्न में डूबा भारत, लोगों ने जमकर की मस्ती
New year 2026
वेलकम 2026... कश्मीर से कन्याकुमारी तक जश्न में डूबा भारत, लोगों ने जमकर की मस्ती
घाटी में उपजा 'वंदे मातरम' पर विवाद, राष्ट्रीय गीत गाने पर जताई आपत्ति
Jammu-kashmir
घाटी में उपजा 'वंदे मातरम' पर विवाद, राष्ट्रीय गीत गाने पर जताई आपत्ति
महाराष्ट्र में पादरी की गिरफ्तारी पर मची हलचल, पिनराई विजयन का प्रहार
maharshtra news
महाराष्ट्र में पादरी की गिरफ्तारी पर मची हलचल, पिनराई विजयन का प्रहार
9 दिन में 4 घातक हथियारों का टेस्ट, दुश्मनों को क्या मैसेज दे रहा भारत?
National News
9 दिन में 4 घातक हथियारों का टेस्ट, दुश्मनों को क्या मैसेज दे रहा भारत?
नए साल पर कटरा में श्रद्धालुओं का सैलाब, वैष्णो देवी यात्रा के रजिस्ट्रेशन हुए बंद
New year 2026
नए साल पर कटरा में श्रद्धालुओं का सैलाब, वैष्णो देवी यात्रा के रजिस्ट्रेशन हुए बंद
बंगाल में महिलाओं के साथ मारपीट, भाजपा ने वीडियो शेयर कर TMC पर निकाली भड़ास
West Bengal
बंगाल में महिलाओं के साथ मारपीट, भाजपा ने वीडियो शेयर कर TMC पर निकाली भड़ास
अपना गरीब-विरोधी एजेंडा छिपाने के लिए मनरेगा पर लोगों को गुमराह कर रही BJP: चीमा
Punjab news
अपना गरीब-विरोधी एजेंडा छिपाने के लिए मनरेगा पर लोगों को गुमराह कर रही BJP: चीमा
बर्फबारी के बीच नए साल के जश्न में डूबा गुलमर्ग, पर्यटकों की लगी भीड़
Kashmir
बर्फबारी के बीच नए साल के जश्न में डूबा गुलमर्ग, पर्यटकों की लगी भीड़