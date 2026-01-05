ChatGPT से भूलकर भी न पूछें ये 6 सवाल! खाली हो सकता है बैंक अकाउंट, झेलने पड़ेंगे कानूनी पछड़े

Advertisement
Jan 05, 2026
आज भारत की पढ़ाई और कामकाजी जिंदगी में AI चैटबॉट्स जैसे ChatGPT, Grok और Google Gemini तेजी से जगह बना रहे हैं. स्टूडेंट्स इन्हें असाइनमेंट और पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं प्रोफेशनल्स ईमेल लिखने, आइडिया निकालने और जानकारी खोजने के लिए इन पर निर्भर होते जा रहे हैं. ये टूल्स वाकई मददगार हैं, लेकिन हर सवाल AI से पूछना न तो सुरक्षित है और न ही समझदारी भरा फैसला. अगर आपको अपनी प्राइवेसी, सेफ्टी और सही फैसलों की चिंता है, तो कुछ बातें हैं जो AI से कभी नहीं पूछनी चाहिए.

मेडिकल बीमारी या इलाज से जुड़े सवाल क्यों खतरनाक हैं
AI चैटबॉट डॉक्टर नहीं होते. ये किसी बीमारी के नाम या मेडिकल शब्दों को आसान भाषा में समझा सकते हैं, लेकिन ये यह तय नहीं कर सकते कि आपको असल में क्या बीमारी है या उसका इलाज क्या होना चाहिए. किसी भी बीमारी की सही पहचान डॉक्टर की जांच, मेडिकल हिस्ट्री और अनुभव पर आधारित होती है. अगर कोई व्यक्ति दवा, इलाज या डायग्नोसिस के लिए AI पर भरोसा करता है, तो वह जरूरी इलाज में देरी कर सकता है या खुद को नुकसान भी पहुँचा सकता है. इसलिए हेल्थ से जुड़ी जानकारी केवल सामान्य ज्ञान तक सीमित रखें और असली फैसले डॉक्टर पर ही छोड़ें.

पर्सनल और फाइनेंशियल जानकारी शेयर करने की भूल
AI चैटबॉट में कभी भी अपनी बैंक डिटेल्स, आधार या पैन नंबर, पासवर्ड, OTP, ऑफिस डॉक्यूमेंट्स या कोई भी निजी फाइल नहीं डालनी चाहिए. भले ही कोई चैटबॉट दावा करे कि वह डेटा सेव नहीं करता, फिर भी मैसेज सेफ्टी या सिस्टम सुधार के लिए रिव्यू किए जा सकते हैं. भारत में डिजिटल फ्रॉड के मामले पहले ही बढ़ रहे हैं और ऐसी जानकारी शेयर करना आपकी प्राइवेसी के लिए बड़ा खतरा बन सकता है.

गैरकानूनी या गलत सलाह मांगना पड़ सकता है भारी
हैकिंग, पाइरेसी, टैक्स चोरी, फ्रॉड या कानून से बचने जैसे कामों के लिए AI चैटबॉट का इस्तेमाल करना बेहद गलत है. ChatGPT, Grok और Gemini जैसे टूल्स में इस तरह की चीजों के खिलाफ सख्त नियम होते हैं और वे आमतौर पर ऐसी मदद से इनकार कर देते हैं. फिर भी अगर कोई इन सलाहों को ढूंढने या मानने की कोशिश करता है, तो उसे कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

AI के जवाबों को अंतिम सच मान लेना
AI चैटबॉट रियल टाइम में सोचते या जानकारी नहीं रखते. ये केवल डेटा पैटर्न के आधार पर जवाब देते हैं, जिसमें गलती या पुरानी जानकारी होने की संभावना रहती है. कई बार ये जटिल विषयों को जरूरत से ज्यादा आसान बना देते हैं. अगर कोई व्यक्ति कानूनी सलाह, फाइनेंशियल फैसलों या ब्रेकिंग न्यूज के लिए सिर्फ AI पर भरोसा करता है, तो वह गुमराह हो सकता है. ऐसे मामलों में ऑफिशियल और भरोसेमंद सोर्स से जानकारी जांचना बेहद जरूरी है.

बड़े निजी फैसलों के लिए AI पर निर्भरता
नौकरी छोड़नी चाहिए या नहीं, बिजनेस में निवेश सही है या नहीं, जैसे सवाल सिर्फ AI के जवाब से हल नहीं होते. चैटबॉट आपकी जिंदगी के हर पहलू, भावनाओं और हालात को पूरी तरह नहीं समझ सकता. AI आपको फायदे और नुकसान गिनाकर बता सकता है, लेकिन आखिरी फैसला इंसानी समझ और अनुभव से ही लेना चाहिए. ऐसे मौकों पर मेंटॉर, सीनियर या प्रोफेशनल सलाह ज्यादा काम आती है.

इमोशनल समझ को लेकर गलतफहमी
AI चैटबॉट इंसानों की तरह सहानुभूति दिखा सकते हैं, लेकिन वे असल में भावनाओं को महसूस नहीं करते. वे बातचीत के सामाजिक और भावनात्मक पहलुओं को पूरी तरह नहीं समझ पाते. अगर कोई व्यक्ति गंभीर निजी या मानसिक समस्याओं के लिए AI पर निर्भर होता है, तो उसे अक्सर सामान्य और अधूरी सलाह ही मिलती है. ऐसे समय में किसी भरोसेमंद इंसान से बात करना कहीं ज्यादा मददगार होता है.

AI को टूल की तरह इस्तेमाल करना ही समझदारी
AI चैटबॉट्स बेहद ताकतवर डिजिटल असिस्टेंट हैं, लेकिन उनकी सीमाएं भी उतनी ही साफ हैं. अगर इनका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो ये आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं. लेकिन इन्हें डॉक्टर, वकील या भावनात्मक सहारा मान लेना नुकसानदेह हो सकता है. समझदारी इसी में है कि AI को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाए, न कि इंसानी फैसलों का विकल्प बनाया जाए.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं

ChatGPT

