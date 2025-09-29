Advertisement
क्या आप भी 100% चार्ज करते हैं अपना फोन? छोटी सी गलती पड़ सकती है बहुत भारी, इन 4 बातों को न करें नजरअंदाज

स्मार्टफोन की वजह से आज हमारे कई काम काफी आसान हो गए हैं. ऐसे में फोन को सही-ढंग से रखना भी जरूरी हो गया है. इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि फोन की बैटरी लाइफ को सुरक्षित रखा जाए. इसके लिए कुछ ऐसे जरूरी टिप्स हैं जिन्हें बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Sep 29, 2025, 11:10 PM IST
क्या आप भी 100% चार्ज करते हैं अपना फोन? छोटी सी गलती पड़ सकती है बहुत भारी, इन 4 बातों को न करें नजरअंदाज

स्मार्टफोन का इस्तेमाल तो आज लगभग शख्स कर रहे हैं, लेकिन इससे जुड़ी कई ऐसी आदतें हैं जो आप पर ही भारी पड़ रही है. इसी में से एक बुरी आदत है फोन को 100% चार्ज करने की. चलिए बताते हैं कि हम इसे 'बुरी' आदत क्यों बोल रहे हैं. हम में से कई लोग ऐसे हैं जो घर से बाहर जाने से पहले अपना फोन 100% चार्ज कर लेते हैं. वहीं, कई लोगों को आदत होती है कि उनके फोन की बैटरी 50% से भी कम हुई तो वह फटाफट फोन चार्जिंग पर लगा देते हैं. अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं तो आपकी ये आदत आपके फोन की बैटरी को धीरे-धीरे पूरी तरह खराब कर रही है. अगर आप चाहते हैं कि आपके फोन की बैटर लाइफ अच्छी रहे तो चलिए जानते हैं कि बैटरी का लेवल कितना रखना है.

फोन में चार्जर न लगा छोड़ें
फोन की बैटरी 100% चार्ज के बाद भी अक्सर देखा गया है कि चार्जर फोन के साथ कनेक्ट ही रहता है. लेकिन इस वजह से फोन पर लोड पड़ता है और हीट बनती रहती है. ऐसे में फोन की बैटरी लाइफ धीरे-धीरे खराब होती जाती है. इसके बाद फोन की बैटरी तेजी से खत्म होना शुरू हो जाती है. इससे तरह की मुश्किलों से बचने के लिए टेक एक्सपर्ट्स और कंपनियां सलाह देती हैं कि बैटरी को हमेशा 80% ही चार्ज करें या सेटिंग्स में जाकर चार्जिंग को 80% पर सेट कर दें. ताकि बैटरी इससे ऊपर न जाए और आपके फोन पर लोड न पड़े.

इस रूल को जरूर करें फॉलों
अपने डिवाइस की बैटरी लाइफ को अच्छा रखने के लिए हमेशा ध्यान रखें कि फोन की बैटरी 20% से कम न जाए और 80% से ज्यादा चार्ज न हो. इसे मोबाइल फोन का 20-80 रूल कहा जाता है. इस रेंज में फोन चार्ज करने पर बैटरी लाइफ ज्यादा अच्छी रहती है और लंबे वक्त तक चलती रहती है.

क्या है चार्ज करने का सही तरीका
फोन की बैटरी ज्यादा वक्त तक चलाने के लिए जरूरी है कि इसे चार्ज करने का तरीका भी सही अपनाया जाए. इसके लिए सबसे जरूरी बात जिसका ध्यान रखना है वो ये है कि फोन को कभी भी पूरी रात चार्जिंग पर लगाकर न छोड़ें. इसके अलावा हमेशा फोन को ऑरिजिनल चार्जर से ही चार्ज किया जाए.

फास्ट चार्जिंग से बचें
फोन को फास्ट चार्जिंग से बचाएं. अगर बहुत जल्दी नहीं है तो अपने डिवाइस कभी फास्ट चार्ज न करें. ऐसा करने से बैटरी लाइफ पर बुरा असर पता है.

