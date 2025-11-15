आप भी तो नहीं करते 100% फोन चार्ज? ये एक छोटी सी लापरवाही पड़ सकती है भारी

Smartphone Charging Tips: आजकल स्मार्टफोन हमारी डेली लाइफ का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है. हम हर काम के लिए इस पर डिपेंड रहते हैं, इसलिए हमेशा फोन को 100% तक चार्ज रखते हैं, लेकिन एक्पर्ट्स बताते हैं कि यह छोटी सी लापरवाही धीरे-धीरे आपके फोन की बैटरी हेल्थ के लिए सबसे खतरनाक साबित हो सकती है. जो आदत आपको सही लगती है वह असल में आपके फोन की उम्र को तेजी से कम कर रही है. आइए जानते हैं कि फोन को हमेशा 100% तक चार्ज करने के पीछे क्या कारण हैं जो आपकी बैटरी को नुकसान पहुंचाते हैं.

फोन को 100% चार्ज करने के बड़े खतरे

स्मार्टफोन में खासतौर पर लिथियम-आयन (Lithium-ion) बैटरियां इस्तेमाल होती हैं, जिनकी चार्ज साइकल लिमिटेड होती है. बार-बार 100% तक चार्ज करने से ये जल्दी खराब होती हैं. जब आप फोन को बार-बार पूरी तरह से 100% तक चार्ज करते हैं, तो बैटरी जल्दी अपनी अधिकतम क्षमता खोने लगती है. इससे बैटरी पहले की तरह चार्ज नहीं पकड़ पाती और जल्दी खत्म होने लगती है, जिसे बैटरी डीग्रेडेशन कहते हैं.

हाई वोल्टेज का प्रेशर और ओवरहीटिंग का खतरा

100% चार्ज होने पर बैटरी पर हाई वोल्टेज का बहुत ज्यादा दबाव बनता है. यह हाई वोल्टेज बैटरी की Chemical Structure को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचाता है. यही वजह है कि एक्सपर्ट्स बैटरी को 80-90% के बीच रखने की सलाह देते हैं, जिससे बैटरी पर प्रेशर कम आता है. जब फोन 100% चार्ज हो जाता है, तो चार्जर और बैटरी के बीच एनर्जी का बैलेंस बनाए रखने के लिए साथ एनर्जी को कंट्रोल करना पड़ता है. इस प्रोसेस में मोबाइल गर्म हो सकता है. लगातार ओवरहीटिंग से बैटरी की उम्र तेजी से कम हो जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: Shah Rukh khan के नाम पर चल रहा फ्रॉड, 90% फैन्स हुए धोखाधड़ी का शिकार, कहीं आप भी..

रातभर चार्जिंग से बचें

ज्यादातर लोग रातभर फोन को चार्ज पर लगा छोड़ देते हैं. इससे फोन लगातार 100% चार्ज स्टेट में बना रहता है और माइक्रो-चार्जिंग लूप्स लगातार 99-100% के बीच चार्ज होना चलता रहता है. ये लूप्स बैटरी के लिए बेहद हानिकारक होते हैं.

बैटरी की लाइफ बढ़ाने का सही तरीका

अपनी बैटरी की लाइफ लंबी रखने के लिए इन आसान टिप्स को फॉलो करें.

1. अपने फोन को 20% से नीचे न जाने दें और 80% से ऊपर चार्ज न करें.

2. रातभर चार्जिंग पर न लगाएं.

3. फास्ट चार्जिंग का इस्तेमाल कम करें, इससे फोन की गर्मी बढ़ती है.

4. हमेशा असली या ब्रैंडेड चार्जर का ही यूज करें.

यह भी पढ़ें: फूट-फूटकर हसेंगे बिल्ली की AI वीडियो देखकर, इंटरनेट पर 6 मिलियन व्यूज से मचाया तहलका