फोन का हो जाएगा कबाड़ा! टाइम पर नहीं किया अपडेट तो भुगतने पड़ेंगे 5 बड़े नुकसान
Advertisement
trendingNow12890796
Hindi Newsटेक

फोन का हो जाएगा कबाड़ा! टाइम पर नहीं किया अपडेट तो भुगतने पड़ेंगे 5 बड़े नुकसान

Never Ignore Phones Updates: आज स्मार्टफोन सिर्फ एक गैजैट नहीं है, बल्कि हमारी लाइफ का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है. फोन में आने वाले अपडेट्स को इग्नोर करना आपको भारी पड़ सकता है. जिसके कारण सिक्योरिटी खतरे बढ़ जाते हैं और नए फीचर्स का फायदा नहीं उठा पाएंगे. साथ ही फोन की परफॉर्मेंस और बैटरी में भी गिरावट आ सकती है. 

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 21, 2025, 03:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फोन का हो जाएगा कबाड़ा! टाइम पर नहीं किया अपडेट तो भुगतने पड़ेंगे 5 बड़े नुकसान

Smartphones Software Updates: टेक्नोलॉजी के बढ़ते दौर में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी में बेहद फायदेमंद साबित हुआ है. वहीं AI के आने से सारे काम आसान और स्मार्ट हो गए है. साथ ही मोबाइल कंपनियां फोन में नए अपडेट जारी करती रहती है ताकि शानदार फीचर्स और सिक्योरिटी फैक्टर्स का ध्यान रखा जाएं. लेकिन कुछ यूजर्स सॉफ्टवेयर अपडेट्स को अनदेखा कर देते हैं. ऐसा करना आपके डिवाइस की डेटा और परफॉर्मेंस के लिए खपरनाक हो सकता है. जान लें स्मार्टफोन को अपडेट ना करने के 5 बड़े नुकसान.

बग्स और डेटा का खतरा
अक्सर फोन में पुराने वर्जन में किसी बग की वजह से आपका फोन हैंग होने लगता है और डेटा डिलीट होने का जोखिम बढ़ जाता है. इसीलिए फोन को समय पर अपडेट कर लेना चाहिए. नया अपडेट होने पर स्मार्टफोन में बग्स फिक्स होने के साथ-साथ परफॉर्मेंस में भी सुधार आता है. 

सिक्योरिटी का खतरा 
हर महीने मोबाइल कंपनियां सिक्योरिटी पैच पेश करती है. अपडेट्स में ज्यादातर हैकर्स से सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी पैच ऐड किए जाते हैं. जिन्हे अनदेखा करने पर आपका फोन डेटा चोरी और साइबर अटैक का आसानी से शिकार बन सकता है. इसलिए ध्यान रखें और डिवाइस को टाइम पर अपडेट करें.

परफॉर्मेंस और बैटरी डैमेज
अगर आप काफी समय तक फोन अपडेट नहीं करते हैं तो परफॉर्मेंस और बैटरी पर बुरा असर पड़ता है. अक्सर नए अपडेट से मोबाइल की बैटरी और प्रोसेसर को ऑप्टिमाइज करने के लिए भी बनाया जाता है. आप इन अपडेट्स को इग्नोर करोगे तो फोन और बैटरी दोनों स्लो काम कर सकते हैं. 

नए फीचर्स का लाभ नहीं मिलेगा
स्मार्टफोन कंपनियां हर महीने अपडेट में सिक्योरिटी पैच के साथ नए फीचर्स और बेहतरीन यूजर एक्सपीरियंस भी ऐड करते हैं. अगर आप फोन को अपडेट नहीं करेंगे तो नए फीचर्स का फायदा भी नहीं उठा पाएंगे.

ऐप्स में प्रॉब्लम
अपने फोन को समय पर अपडेट ना करने की वजह से ऐप कम्पैटिबिलिटी में समस्या होने लगती है. लेटेस्ट OS वर्जन के हिसाब से भी ज्यादातर ऐप्स बनाए जाते हैं. इसी वजह से पुराने सॉफ्टवेयर अपडेट पर ऐप्स क्रैश होने लगते हैं. कभी-कभी तो ऐप बीच में ही काम करना बंद कर देते हैं. 

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

phoneSoftware Updates

Trending news

विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी ने भरा नामांकन
Vice President
विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी ने भरा नामांकन
MCD का आवारा कुत्तों को उठाने का आदेश, SC पहुंचे डॉग लवर्स; शीघ्र सुनवाई से इनकार
Stra Dogs
MCD का आवारा कुत्तों को उठाने का आदेश, SC पहुंचे डॉग लवर्स; शीघ्र सुनवाई से इनकार
'मुस्लिम लड़कियों से शादी...', विवादित बयान पर MLA की बढ़ी मुश्किलें; FIR दर्ज
karnataka
'मुस्लिम लड़कियों से शादी...', विवादित बयान पर MLA की बढ़ी मुश्किलें; FIR दर्ज
गिरफ्तार PM-CM को पद से हटाने वाला बिल पास हो या नहीं, सरकार के दोनों हाथ में लड्डू!
Constitution Amendment Bill
गिरफ्तार PM-CM को पद से हटाने वाला बिल पास हो या नहीं, सरकार के दोनों हाथ में लड्डू!
नागपुर यूनिवर्सिटी का कारनामा: बीबीए का एग्जाम दिया, बीकॉम की मार्कशीट मिली
Nagpur
नागपुर यूनिवर्सिटी का कारनामा: बीबीए का एग्जाम दिया, बीकॉम की मार्कशीट मिली
BEST चुनाव के बाद महाराष्ट्र में सियासी हलचल, हार के बाद CM फडणवीस से मिले राज ठाकरे
Maharashtra
BEST चुनाव के बाद महाराष्ट्र में सियासी हलचल, हार के बाद CM फडणवीस से मिले राज ठाकरे
अहमदाबाद: हिंदू बच्चे की चाकू से घोंप कर मारने वाले मुस्लिम लड़के के साथ क्या हुआ?
Ahmedabad
अहमदाबाद: हिंदू बच्चे की चाकू से घोंप कर मारने वाले मुस्लिम लड़के के साथ क्या हुआ?
Pakistan की 'कबूतर' वाली साजिश नाकाम, जम्मू रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी
BSP
Pakistan की 'कबूतर' वाली साजिश नाकाम, जम्मू रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी
माता वैष्णो देवी के दर्शन कराने जा रही बस पुल से 30 फीट नीचे गिरी, 1 की मौत 40 घायल
Samba
माता वैष्णो देवी के दर्शन कराने जा रही बस पुल से 30 फीट नीचे गिरी, 1 की मौत 40 घायल
VP Election: कांग्रेस ने फंसा दिया पेंच! BJP की सहयोगी पार्टियों में 'धर्मसंकट'
Vice President
VP Election: कांग्रेस ने फंसा दिया पेंच! BJP की सहयोगी पार्टियों में 'धर्मसंकट'
;