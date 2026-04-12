Advertisement
trendingNow13175732
Hindi Newsटेकघर की इस तरह की दीवार पर भूलकर भी न लगाएं LED TV, वरना उठाना पड़ सकता है नुकसान!

घर की इस तरह की दीवार पर भूलकर भी न लगाएं LED TV, वरना उठाना पड़ सकता है नुकसान!

Best Wall for Smart TV: आज के दौर में स्मार्ट एलईडी टीवी लोगों के एंटरटेनमेंट का बड़ा साधन है, लेकिन इसकी सुरक्षा सिर्फ इसके फीचर्स तक सीमित नहीं है. अक्सर लोग कमरे को स्पेशल लुक देने के लिए टीवी को किसी भी दीवार पर माउंट करा देते हैं. लेकिन एक छोटी सी गलती टीवी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है. इसलिए टीवी इंस्टॉल करने से पहले किन जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए आइए जानते हैं.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 12, 2026, 11:17 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

घर की इस तरह की दीवार पर भूलकर भी न लगाएं LED TV, वरना उठाना पड़ सकता है नुकसान!

LED TV Installation Tips: आज के समय में घर-घर तक LED TV पहुंच चुका है. डिजिटल इंडिया के दौर में आजकर लोग स्मार्ट टीवी अपने घरों के लिए खरीदते हैं, जिसकी कीमत भी साधारण टीवी से थोड़ा ज्यादा होती है. ऐसे में स्मार्ट टीवी की सुफ्टी का पूरा ध्यान तो रखते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग होते हैं जिनको पता है कि रूम की एक दीवार ऐसी भी होती है, जिस पर टीवी लगाना न सिर्फ आपके मनोरंजन का मजा किरकिरा कर सकता है, बल्कि आपकी जेब पर भी भारी पड़ सकता है? ज्यादातर लोग इंटीरियर डिजाइन के चक्क में इस बड़ी गलती को इग्नोर कर देते हैं. अगर आप भी नया टीवी लगाने की सोच रहे हैं या लोकेशन बदलने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए है.

...ताकि एंटरटेनमेंट में न पहुंचे बाधा

आज के दौर में ज्यादातर घरों में स्मार्ट-एलईडी टीवी एंटरटेनमेंट का बड़ा साधन बन गया है.  लोग अपने लिविंग रूम को सजाने के लिए भी इसे दीवार पर माउंट कराना पसंद करते हैं. हालांकि  कई बार जल्दबाजी या जानकारी के अभाव में लोग टीवी को ऐसी दीवारों पर लगा देते हैं, जहां नमी या सीलन मौजूद होती है. जानकारों के अनुसार यह छोटी सी लापरवाही बड़े नुकसान की वजह बन सकती है. सीलन वाली दीवार पर टीवी लगाने से न सिर्फ डिवाइस के खराब होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है, बल्कि शॉर्ट सर्किट जैसी समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं. ऐसे में जरूरी है कि टीवी इंस्टॉल करने से पहले दीवार की स्थिति ठीक से जान ली जाए, जिससे महंगे टीवी को नुकसान से बचाया जा सके,

नमी या सीलन टीवी के लिए खतरनाक

दीवार में नमी या सीलन के कारण से टीवी  अंदर पानी जा सकता है, जिससे न सिर्फ टीवी के खराब होने का खतरा रहता है बल्कि शॉर्ट सर्किट का भी डर रहता है. वहीं अगर टीवी के अंदर एक बार भी पानी चला गया तो जंग लगने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे टीवी खराब हो सकती है. अगर दीवार में लंबे समय तक नमी बनी रहती है तो टीवी को लगाने के लिए इस्तेमाल किए गए ब्रैकेट या पेंच भी खराब हो सकते हैं, जिससे टीवी के नीचे गिरने का खतरा रहता है.

Add Zee News as a Preferred Source

(ये भी पढे़ंः AI का खौफनाक चेहरा: बंद होने के डर से AI ने ढूंढ निकाला बॉस का 'अफेयर', फिर...)

LED TV लगवाने की ये है परफेक्ट जगह

इसलिए टीवी लगवाने से पहले हमेशा सूखी और मजबूत दीवार का चुनना चाहिए. इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि टीवी लंबे समय तक बिना खराब हुए चले तो ऐसी जगह पर लगवाएं जहां हवा का प्रवाह अच्छा हो, जिससे गर्मी असर न करे. टेबल के ऊपर भी टीवी को रखना अच्छा विकल्प होसकता है. टेबल पर टीवी रखने के लिए टीवी के स्टैंड अलग से भी मिलते हैं. जिन्हें आप मार्केट से खरीद सकते हैं, प्रयास करें कि एलईडी टीवी को थोड़ा ऊंचाई पर सेट करें, जिससे यह बच्चों से दूर रहे, इससे टीवी सुरक्षित रहती है और बच्चे भी इलेक्ट्रिक आइटम्स से दूर रहते हैं. 

(ये भी पढ़ेंः भारतीयों को डराने आया Apple Pay Scam! क्या है यह नया कांड, जिससे अकाउंट हो रहा खाली)

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

LED TV Installation TipsBest Wall for Smart TV

Trending news

नारी शक्ति बिल पर खरगे का PM मोदी को खत: सरकार की मंशा पर उठाए बड़े सवाल, की यह मांग
Mallikarjun Kharge letter
नारी शक्ति बिल पर खरगे का PM मोदी को खत: सरकार की मंशा पर उठाए बड़े सवाल, की यह मांग
बुलडोजर चलाओ... बंगाल में 'राम राज' पर छिड़ा संग्राम,ये क्या बोल गए ममता के मंत्री
West Bengal Election 2026
बुलडोजर चलाओ... बंगाल में 'राम राज' पर छिड़ा संग्राम,ये क्या बोल गए ममता के मंत्री
'गाजी के टारगेट पर विक्रांत', दुश्मन के घर में बैठी जासूस बेटी ने भेजा मैसेज और...
India Pakistan News in Hindi
'गाजी के टारगेट पर विक्रांत', दुश्मन के घर में बैठी जासूस बेटी ने भेजा मैसेज और...
जब ईरानी सैनिकों ने दिल्ली में मचाया था कत्लेआम, हिंदुओं की लाशों से पटी थी सड़कें
Nadir Shah
जब ईरानी सैनिकों ने दिल्ली में मचाया था कत्लेआम, हिंदुओं की लाशों से पटी थी सड़कें
दिल्ली से लेकर राजस्थान तक तापमान में उछाल…क्या खतरनाक गर्मी ने दे दी है दस्तक?
weather update
दिल्ली से लेकर राजस्थान तक तापमान में उछाल…क्या खतरनाक गर्मी ने दे दी है दस्तक?
आंखों में मक्का-मदीना, साधु-संतों से नफरत! क्या ये पैंतरे TMC को बनाए पाएंगे विजेता?
DNA
आंखों में मक्का-मदीना, साधु-संतों से नफरत! क्या ये पैंतरे TMC को बनाए पाएंगे विजेता?
8वीं की किताब से मराठा साम्राज्य का नक्शा हटा, NCERT के फैसले पर बढ़ा विवाद
NCERT
8वीं की किताब से मराठा साम्राज्य का नक्शा हटा, NCERT के फैसले पर बढ़ा विवाद
भारत का वो गजब राज्य, जिसे कहा जाता है 'भांग कैपिटल', हजारों एकड़ में उगती है फसल
India Interesting Facts in Hindi
भारत का वो गजब राज्य, जिसे कहा जाता है 'भांग कैपिटल', हजारों एकड़ में उगती है फसल
ग्रेजुएशन वाली टोपी, मेडल और साइकिल पर पापा का साथ... बिटिया की मुस्कान ने जीता दिल
viral
ग्रेजुएशन वाली टोपी, मेडल और साइकिल पर पापा का साथ... बिटिया की मुस्कान ने जीता दिल
'ऐसा PAK ही कर सकता है...', US-ईरान वार्ता में 'आतंकिस्तान' की करतूत पर बोले थरूर
Iran US Talks
'ऐसा PAK ही कर सकता है...', US-ईरान वार्ता में 'आतंकिस्तान' की करतूत पर बोले थरूर