Smart TV के साथ भूलकर भी न करें ये 'गलती', नहीं तो स्क्रीन की कोटिंग और डिस्प्ले दोनों हो जाएंगे खराब!

Smart TV Cleaning Mistakes: आज के समय में हर घर में स्मार्ट टीवी एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा जरिया है. लेकिन उसकी देखभाल में की गई एक छोटी सी लापरवाही आपके हजारों रुपये डुबो सकती है. कई लोग टीवी की स्क्रीन को चमकाने के लिए ऐसे क्लीनर या घरेलू चीजों का इस्तेमाल कर बैठते हैं जो उसके नाजुक पैनल को नुकसान पहुंचाते हैं. अगर आप भी टीवी की सफाई में ये गलती कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए. नहीं तो...

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 01, 2025, 02:15 PM IST
Smart TV Cleaning Mistakes: आजकल लगभग-लगभग हर घर में स्मार्टफोन की तरह स्मार्ट टीवी भी पहुंच गया है. लेकिन इसकी देखभाल में की गई एक छोटी सी गलती भी बड़ा नुकसान कर सकती है. अगर आप स्मार्ट टीवी की स्क्रीन को गलत तरीके से साफ करते हैं तो यह नाजुक पैनल को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है. इसलिए टीवी की सफाई करते समय यह बहुत जरूरी होता  कि किन चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि स्मार्ट टीवी जैसे LED, OLED और QLED मॉडल्स की स्क्रीन बहुत ही नाजुक होती है. तो चलिए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं किन चीजों से टीवी स्क्रीन को बिल्कुल साफ करना नहीं चाहिए वरना हजारों रुपये का नुकसान झेलना पड़ सकता है. 

इन चीजों से भूलकर भी न साफ करें टीवी
ज्यादातर लोग स्मार्ट टीवी को भी नार्मल टीवी समझकर सफाई करने लग जाते हैं. स्मार्ट टीवी की स्क्रीन को साफ करने के लिए गलत चीजों का इस्तेमाल खतरनाक होता है. कई बार अमोनिया वाले ग्लास क्लीनर, घर में बनाए हुए क्लीनिंग स्प्रे या फर्नीचर पॉलिश का इस्तेमाल करते हैं लेकिन इनमें मौजूद तेज केमिकल्स स्क्रीन को नुकसान पहुंचा सकते हैं. इससे डिस्प्ले की चमक और क्वालिटी दोनों खराब हो जाती है.
वहीं कुछ लोग सफाई के लिए टिश्यू पेपर या पेपर टॉवल का इस्तेमाल करते हैं जबकि ये स्क्रीन पर हल्के स्क्रैच ला सकते हैं. वहीं डिश वॉश लिक्विड, सिरका या अल्कोहल वाइप्स जैसी चीजें स्क्रीन की कोटिंग को घिस देती हैं इससे टीवी धुंधली या दागदार दिखने लगती है.

शॉर्ट सर्किट का भी रहता है खतरा
स्मार्ट टीवी की सफाई करते समय कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो आपके महंगे स्मार्ट टीवी को हमेशा के लिए खराब कर सकती हैं. कभी भी वैक्यूम क्लीनर या एयर स्प्रे सीधे स्क्रीन पर इस्तेमाल न करें क्योंकि इससे धूल टीवी के अंदरूनी हिस्सों में चले जाते हैं और ओवरहीटिंग या टेक्निकल खराबी का कारण बन सकती है. इसी तरह स्क्रबर, स्पंज या मैजिक इरेजर जैसी खुरदरी चीजों से भी कभी भी सफाई न करें. ये धीरे-धीरे स्क्रीन की ऊपरी परत को घिस देती हैं और उसका एंटी-ग्लेयर फिनिश खराब कर देती हैं. साथ ही बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल भी खतरनाक हो सकता है. अगर पानी स्क्रीन के किनारों या बटन में चला गया तो अंदर के शॉर्ट सर्किट  हो सकते हैं और टीवी पूरी तरह बंद हो सकता है.

ये है स्मार्ट टीवी साफ करने का सही तरीका
अगर आप चाहते हैं कि आपका टीवी लंबे समय तक नया जैसा दिखे तो उसकी सफाई सही तरीके से करना बहुत जरूरी होता है. स्मार्ट टीवी की सफाई के लिए हमेशा एक मुलायम और सूखे माइक्रोफाइबर कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे स्क्रीन पर स्क्रैच न आए. पहले धीरे-धीरे धूल हटाएं और अगर कोई दाग या उंगलियों के निशान हों तो कपड़े को हल्का-सा डिस्टिल्ड पानी या किसी भरोसेमंद टीवी स्क्रीन क्लीनर से गीला करें और हल्के हाथों से साफ कर दें.
सफाई करने से पहले टीवी को बंद कर दें और कुछ मिनट ठंडा होने दें. ऐसा करने से न केवल स्क्रीन सेफ रहती है बल्कि डिस्प्ले की चमक भी बरकरार रहती है. थोड़ी सी सावधानी आपके टीवी की उम्र बढ़ा सकती है और उसकी क्वालिटी को लंबे समय तक नया बनाए रखती है.

Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

